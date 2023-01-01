Вертикальное выравнивание div в CSS: inline-block и div#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы прижать div к верхней границе родительского элемента, сохраняя при этом его поведение как inline-block, вам необходимо применить
vertical-align: top; к данному
div.
.inline-block-top {
display: inline-block;
vertical-align: top; /* Так элемент прилипнет к верху! */
}
<div class="inline-block-top">Я выровнен сверху!</div>
В данном примере, благодаря верной настройке CSS,
div будет выровнен по верхней части родительского блока, при этом не теряя своих inline-block свойств.
Изучаем свойства vertical-align и inline-block
Свойство
vertical-align позволяет регулировать вертикальное выравнивание элементов, отображаемых как
inline или
table-cell.
В сочетании с
display: inline-block; оно становится идеальным решением для вертикального выравнивания элементов, без влияния на их горизонтальное выравнивание.
Важные моменты:
vertical-alignдействительно работает только с элементами, у которых display установлен как inline или table-cell, но не block.
- Стандартное выравнивание происходит по базовой линии, что может привести к непредсказуемым смещениям внутри строки.
- При применении
vertical-align: top;верхние границы inline-block элементов будут выровнены по верху блока строки.
Примеры кода:
.inline-block-baseline {
display: inline-block; /* Ура базовой линии! */
}
.inline-block-middle {
display: inline-block;
vertical-align: middle; /* Почувствуйте уют середины. */
}
Варианты значения vertical-align
vertical-align имеет множество полезных опций:
middle: Позволяет центрировать элемент по середине относительно базовой линии плюс половина x-высоты родительского элемента.
bottom: Выравнивает нижний край элемента вдоль нижней границы самого нижнего элемента в той же строке.
text-top: Размещает верх элемента на одном уровне с верхним краем текущего фона текста родителя.
text-bottom: Размещает нижний край элемента вдоль нижней границы текущего разреза текста родителя.
Поэкспериментируйте с этими значениями, чтобы найти наиболее подходящее решение для вашего контента.
Визуализация
Родительский блок (📦):
⬆️ <== Вот верх родительского блока.
Внутри 📦:
🧲🧲🧲 <== Дочерние div, расположенные в линию.
CSS код:
css .parent { display: flex; flex-direction: column; } .child-div { align-self: flex-start; / Встаем вровень с верхним краем. Будьте непреклонны! / }
Результат:
markdown 📦: [🧲🧲🧲] <== Все дочерние элементы крепко держатся у верхней границы, не утратив внительно своих inline-block свойств.
## Альтернативы и проверка совместимости
Не ограничивайте себя исключительно использованием **`vertical-align: top;`** — существуют и другие подходы.
### Надёжный и проверенный float
Свойство **`float: left;`** также обеспечивает выравнивание элемента по верхней части, не навредив inline-block поведению:
css .inline-block-float { float: left; / Вверх, но без перемен! / display: inline-block; / inline-block, как обычно. / }
### Включаем flexbox
Flexbox для современного дизайна – это небывалый прорыв:
css .flex-container { display: flex; / Выбираем flex. / align-items: flex-start; / Дети, встать! Ровно по верхнему краю! / }
.flex-item { display: inline-block; / С inline-block у нас всё ещё дружественные отношения. / }
### Grid layout – новый уровень по мере возможностей
CSS Grid Layout предоставляет вам полный контроль над расположением элементов:
css .grid-container { display: grid; / Добро пожаловать в игру с сетками. / }
.grid-item { align-self: start; / Вернемся на старт! Как в детстве. / }
## Интеграция в макет и его особенности
Перед тем как выбрать определённый метод, нужно учесть следующее:
- **Совместимость с браузерами**: Будьте осмотрительны, особенно если ваш целевой аудиторией являются **старые браузеры**.
- **Вероятность различного отображения**: Разные браузеры могут по-разному интерпретировать CSS код.
- **Высота родительского элемента**: Она может оказывать влияние на расположение **дочерних элементов**.
- **Невидимые пробелы между inline-block**: Эта особенность может привести к неожиданным эффектам!
Не забывайте проводить тестирование в разных **браузерах** и на разных устройствах для достижения корректного отображения.
## Полезные материалы
1. [Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks](https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/)
2. [html – Из-за чего образуется дополнительное пространство под изображением внутри div? – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/5804256/image-inside-div-has-extra-space-below-the-image)
3. [Борьба с пробелами между inline-block элементами | CSS-Tricks](https://css-tricks.com/fighting-the-space-between-inline-block-elements/)
4. [CSS Layout – Свойство inline-block](https://www.w3schools.com/css/css_inline-block.asp)
5. [html – Как сделать вертикальное выравнивание с Bootstrap 3 – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/20547819/vertical-align-with-bootstrap-3)
6. [vertical-align – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/vertical-align)
7. [CSS Макет – Свойство position](https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp)
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда