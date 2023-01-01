Вертикальное выравнивание div в CSS: inline-block и div

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Быстрый ответ

Для того чтобы прижать div к верхней границе родительского элемента, сохраняя при этом его поведение как inline-block, вам необходимо применить vertical-align: top; к данному div .

CSS Скопировать код .inline-block-top { display: inline-block; vertical-align: top; /* Так элемент прилипнет к верху! */ }

HTML Скопировать код <div class="inline-block-top">Я выровнен сверху!</div>

В данном примере, благодаря верной настройке CSS, div будет выровнен по верхней части родительского блока, при этом не теряя своих inline-block свойств.

Изучаем свойства vertical-align и inline-block

Свойство vertical-align позволяет регулировать вертикальное выравнивание элементов, отображаемых как inline или table-cell .

В сочетании с display: inline-block; оно становится идеальным решением для вертикального выравнивания элементов, без влияния на их горизонтальное выравнивание.

Важные моменты:

vertical-align действительно работает только с элементами, у которых display установлен как inline или table-cell, но не block.

действительно работает только с элементами, у которых display установлен как inline или table-cell, но не block. Стандартное выравнивание происходит по базовой линии, что может привести к непредсказуемым смещениям внутри строки.

При применении vertical-align: top; верхние границы inline-block элементов будут выровнены по верху блока строки.

Примеры кода:

CSS Скопировать код .inline-block-baseline { display: inline-block; /* Ура базовой линии! */ } .inline-block-middle { display: inline-block; vertical-align: middle; /* Почувствуйте уют середины. */ }

Варианты значения vertical-align

vertical-align имеет множество полезных опций:

middle : Позволяет центрировать элемент по середине относительно базовой линии плюс половина x-высоты родительского элемента.

: Позволяет центрировать элемент по середине относительно базовой линии плюс половина x-высоты родительского элемента. bottom : Выравнивает нижний край элемента вдоль нижней границы самого нижнего элемента в той же строке.

: Выравнивает нижний край элемента вдоль нижней границы самого нижнего элемента в той же строке. text-top : Размещает верх элемента на одном уровне с верхним краем текущего фона текста родителя.

: Размещает верх элемента на одном уровне с верхним краем текущего фона текста родителя. text-bottom : Размещает нижний край элемента вдоль нижней границы текущего разреза текста родителя.

Поэкспериментируйте с этими значениями, чтобы найти наиболее подходящее решение для вашего контента.

Визуализация

Markdown Скопировать код Родительский блок (📦): ⬆️ <== Вот верх родительского блока. Внутри 📦: 🧲🧲🧲 <== Дочерние div, расположенные в линию. CSS код:

css .parent { display: flex; flex-direction: column; } .child-div { align-self: flex-start; / Встаем вровень с верхним краем. Будьте непреклонны! / }

Результат:

markdown 📦: [🧲🧲🧲] <== Все дочерние элементы крепко держатся у верхней границы, не утратив внительно своих inline-block свойств.

## Альтернативы и проверка совместимости Не ограничивайте себя исключительно использованием **`vertical-align: top;`** — существуют и другие подходы. ### Надёжный и проверенный float Свойство **`float: left;`** также обеспечивает выравнивание элемента по верхней части, не навредив inline-block поведению:

css .inline-block-float { float: left; / Вверх, но без перемен! / display: inline-block; / inline-block, как обычно. / }

### Включаем flexbox Flexbox для современного дизайна – это небывалый прорыв:

css .flex-container { display: flex; / Выбираем flex. / align-items: flex-start; / Дети, встать! Ровно по верхнему краю! / }

.flex-item { display: inline-block; / С inline-block у нас всё ещё дружественные отношения. / }

### Grid layout – новый уровень по мере возможностей CSS Grid Layout предоставляет вам полный контроль над расположением элементов:

css .grid-container { display: grid; / Добро пожаловать в игру с сетками. / }

.grid-item { align-self: start; / Вернемся на старт! Как в детстве. / }