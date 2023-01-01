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Вертикальное выравнивание div в CSS: inline-block и div
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Вертикальное выравнивание div в CSS: inline-block и div

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для того чтобы прижать div к верхней границе родительского элемента, сохраняя при этом его поведение как inline-block, вам необходимо применить vertical-align: top; к данному div.

CSS
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.inline-block-top {
  display: inline-block;
  vertical-align: top; /* Так элемент прилипнет к верху! */
}
HTML
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<div class="inline-block-top">Я выровнен сверху!</div>

В данном примере, благодаря верной настройке CSS, div будет выровнен по верхней части родительского блока, при этом не теряя своих inline-block свойств.

Пошаговый план для смены профессии

Изучаем свойства vertical-align и inline-block

Свойство vertical-align позволяет регулировать вертикальное выравнивание элементов, отображаемых как inline или table-cell.

В сочетании с display: inline-block; оно становится идеальным решением для вертикального выравнивания элементов, без влияния на их горизонтальное выравнивание.

Важные моменты:

  • vertical-align действительно работает только с элементами, у которых display установлен как inline или table-cell, но не block.
  • Стандартное выравнивание происходит по базовой линии, что может привести к непредсказуемым смещениям внутри строки.
  • При применении vertical-align: top; верхние границы inline-block элементов будут выровнены по верху блока строки.

Примеры кода:

CSS
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.inline-block-baseline {
  display: inline-block; /* Ура базовой линии! */
}

.inline-block-middle {
  display: inline-block;
  vertical-align: middle; /* Почувствуйте уют середины. */
}

Варианты значения vertical-align

vertical-align имеет множество полезных опций:

  • middle: Позволяет центрировать элемент по середине относительно базовой линии плюс половина x-высоты родительского элемента.
  • bottom: Выравнивает нижний край элемента вдоль нижней границы самого нижнего элемента в той же строке.
  • text-top: Размещает верх элемента на одном уровне с верхним краем текущего фона текста родителя.
  • text-bottom: Размещает нижний край элемента вдоль нижней границы текущего разреза текста родителя.

Поэкспериментируйте с этими значениями, чтобы найти наиболее подходящее решение для вашего контента.

Визуализация

Markdown
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Родительский блок (📦):
⬆️  <== Вот верх родительского блока.

Внутри 📦:
🧲🧲🧲 <== Дочерние div, расположенные в линию.

CSS код:

css .parent { display: flex; flex-direction: column; } .child-div { align-self: flex-start; / Встаем вровень с верхним краем. Будьте непреклонны! / }


Результат:

markdown 📦: [🧲🧲🧲] <== Все дочерние элементы крепко держатся у верхней границы, не утратив внительно своих inline-block свойств.


## Альтернативы и проверка совместимости

Не ограничивайте себя исключительно использованием **`vertical-align: top;`** — существуют и другие подходы.

### Надёжный и проверенный float

Свойство **`float: left;`** также обеспечивает выравнивание элемента по верхней части, не навредив inline-block поведению:

css .inline-block-float { float: left; / Вверх, но без перемен! / display: inline-block; / inline-block, как обычно. / }


### Включаем flexbox

Flexbox для современного дизайна – это небывалый прорыв:

css .flex-container { display: flex; / Выбираем flex. / align-items: flex-start; / Дети, встать! Ровно по верхнему краю! / }

.flex-item { display: inline-block; / С inline-block у нас всё ещё дружественные отношения. / }


### Grid layout – новый уровень по мере возможностей

CSS Grid Layout предоставляет вам полный контроль над расположением элементов:

css .grid-container { display: grid; / Добро пожаловать в игру с сетками. / }

.grid-item { align-self: start; / Вернемся на старт! Как в детстве. / }


## Интеграция в макет и его особенности

Перед тем как выбрать определённый метод, нужно учесть следующее:

- **Совместимость с браузерами**: Будьте осмотрительны, особенно если ваш целевой аудиторией являются **старые браузеры**.
- **Вероятность различного отображения**: Разные браузеры могут по-разному интерпретировать CSS код.
- **Высота родительского элемента**: Она может оказывать влияние на расположение **дочерних элементов**.
- **Невидимые пробелы между inline-block**: Эта особенность может привести к неожиданным эффектам!

Не забывайте проводить тестирование в разных **браузерах** и на разных устройствах для достижения корректного отображения.

## Полезные материалы
1. [Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks](https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/)
2. [html – Из-за чего образуется дополнительное пространство под изображением внутри div? – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/5804256/image-inside-div-has-extra-space-below-the-image)
3. [Борьба с пробелами между inline-block элементами | CSS-Tricks](https://css-tricks.com/fighting-the-space-between-inline-block-elements/)
4. [CSS Layout – Свойство inline-block](https://www.w3schools.com/css/css_inline-block.asp) 
5. [html – Как сделать вертикальное выравнивание с Bootstrap 3 – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/20547819/vertical-align-with-bootstrap-3)
6. [vertical-align – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/vertical-align)
7. [CSS Макет – Свойство position](https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp)
Проверь как ты усвоил материалы статьи
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Какое свойство необходимо установить для выравнивания div по верхней границе родительского элемента?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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