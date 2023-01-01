Вертикальное центрирование текста рядом с изображением в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Вертикальное выравнивание текста в соседстве с изображением возможно с помощью
flexbox. Достаточно добавить к родительскому контейнеру, в котором расположены эти элементы, свойства
display: flex и
align-items: center;.
Ниже приведён простой пример кода:
.flex-center {
display: flex;
align-items: center; /* Вот где выравнивание происходит! 🎩✨ */
}
<div class="flex-center">
<img src="your-image.jpg" alt="Просто потрясающая картинка.">
<span>Текст, которым идеально смотрится в соседстве с картинкой.</span>
</div>
Таким образом, оба элемента будут выровнены по их средним линиям. Действительно просто!
Если вам придётся работать со старыми браузерами, можно использовать
vertical-align: middle;, применяемый напрямую к картинке, и
display: table-cell; для родительского элемента.
Особенности элементов и их поведение
Разные HTML-элементы имеют различное поведение, поэтому понимание их нюансов является критически важным для корректного выравнивания. Давайте рассмотрим эти ситуации выравнивания более подробно.
Встроенный текст и изображение
При работе с небольшим объемом текста и встроенным изображением, стиль
vertical-align: middle; можно применить непосредственно к тегу изображения:
<div>
<img src="your-image.jpg" alt="" style="vertical-align: middle;">
<span>Этот текст идеально отцентрирован, как чётко сбалансированный балансир.</span>
</div>
Работа с переменными высотами
Не знаете точных высот текста и изображения? Рассмотрите применение
transform: translateY(-50%) с точным позиционированием. Это даст вам полный контроль независимо от неизвестных высот:
.valign-transform {
position: relative;
top: 50%;
transform: translateY(-50%);
/* Это не магия, это правило! ;) */
}
Многострочный текст рядом с изображением
Для корректного выравнивания многострочного текста в соседстве с изображением, позиция родительского элемента должна быть установлена как относительная, а тексту следует применить абсолютное позиционирование:
.multiline-container { position: relative; /* как родной дом */ }
.multiline-text {
position: absolute; /* полетели, текст, вольные слова! */
top: 50%;
transform: translateY(-50%);
}
За пределами flexbox: альтернативы и нюансы
Хотя flexbox – это удобный и эффективный инструмент, он не всегда может подходить для каждой ситуации. Давайте рассмотрим альтернативные способы выравнивания и их использование:
Старые методы для старых браузеров
При поддержке устаревших браузеров можно использовать методы отображения таблиц:
.table-style { display: table; /* дедушкин метод */ }
.cell-style { display: table-cell; vertical-align: middle; /* все о балансе */ }
В HTML это будет выглядеть так:
<div class="table-style">
<div class="cell-style">
<img src="your-image.jpg" alt="">
</div>
<div class="cell-style">
Даже если этот текст станет мини-романом, он всё равно будет вертикально выровнен.
</div>
</div>
Повышение уровня мастерства
- Скажите "нет" искажению текста: Выровняйте строку текста, сделав
line-heightравным высоте контейнера.
- Пригласите адаптивный дизайн: Чтобы сохранить вертикальное выравнивание на всем диапазоне размеров экрана, добавьте
margin: auto 0;внутри flex-контейнеров.
- Держитесь за макет: Скомпенсируйте смещение макета при масштабировании при помощи
min-widthна изображениях внутри flex-контейнеров.
- Используйте псевдоэлементы CSS: Улучшите контроль над выравниванием без дополнительного HTML, используя псевдоэлементы CSS.
Визуализация
Выравнивание – это прежде всего работа с пространственным балансом:
Позиция балансировки 🆚 Вертикальное выравнивание#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Слева (⚖️👈🖼) -> Выравнивание по верху Сбалансировано (⚖️🖼👤) -> Выравнивание по центру Справа (⚖️👉👤) -> Выравнивание по низу
Идеальное равновесие выглядит так:
Изображение (🖼) Текст (👤)
🖼 👤 Вертикальное выравнивание: по центру.
Создайте демонстрацию в режиме реального времени на платформах, таких как CodePen или JSFiddle, чтобы улучшить понимание выравнивания.
Совместимость с браузерами и тестирование
Использование этих техник выравнивания предполагает гарантию их кросс-браузерной совместимости. Проверьте
caniuse.com, чтобы определить поддержку CSS-свойств в различных браузерах. Тестируйте на ранних этапах и регулярно, чтобы гарантировать универсальные результаты!
Адаптивные настройки
Адаптивное выравнивание учитывает изменяющиеся размеры экрана. Используйте пропорциональные единицы измерения (проценты или значения вьюпорта) и медиа-запросы, чтобы сохранить вертикальное выравнивание изображений и текста на всех устройствах.
Полезные материалы
- Centering in CSS: A Complete Guide | CSS-Tricks — Здесь освещены основные принципы выравнивания в CSS.
- vertical-align – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Официальная документация MDN по вертикальному выравниванию. Подробное руководство по свойству
vertical-align.
- How To Position Text Over an Image — Обучающий материал по позиционированию текста поверх изображения.
- css – How to vertically align an image inside a div – Stack Overflow — Решения от сообщества по вертикальному выравниванию.
- A Complete Guide to Flexbox | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Flexible Box Layout для различных задач компоновки, включая вертикальное центрирование.
- Vertical Centering — Solved by Flexbox — Cleaner, hack-free CSS — Практическая демонстрация использования flexbox для вертикального центрирования.
- Absolute Horizontal And Vertical Centering In CSS — Smashing Magazine — Подробное обсуждение различных техник центрирования для гуру CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда