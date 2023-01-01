Вертикальное центрирование текста рядом с изображением в CSS

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Быстрый ответ

Вертикальное выравнивание текста в соседстве с изображением возможно с помощью flexbox . Достаточно добавить к родительскому контейнеру, в котором расположены эти элементы, свойства display: flex и align-items: center; .

Ниже приведён простой пример кода:

CSS Скопировать код .flex-center { display: flex; align-items: center; /* Вот где выравнивание происходит! 🎩✨ */ }

HTML Скопировать код <div class="flex-center"> <img src="your-image.jpg" alt="Просто потрясающая картинка."> <span>Текст, которым идеально смотрится в соседстве с картинкой.</span> </div>

Таким образом, оба элемента будут выровнены по их средним линиям. Действительно просто!

Если вам придётся работать со старыми браузерами, можно использовать vertical-align: middle; , применяемый напрямую к картинке, и display: table-cell; для родительского элемента.

Особенности элементов и их поведение

Разные HTML-элементы имеют различное поведение, поэтому понимание их нюансов является критически важным для корректного выравнивания. Давайте рассмотрим эти ситуации выравнивания более подробно.

Встроенный текст и изображение

При работе с небольшим объемом текста и встроенным изображением, стиль vertical-align: middle; можно применить непосредственно к тегу изображения:

HTML Скопировать код <div> <img src="your-image.jpg" alt="" style="vertical-align: middle;"> <span>Этот текст идеально отцентрирован, как чётко сбалансированный балансир.</span> </div>

Работа с переменными высотами

Не знаете точных высот текста и изображения? Рассмотрите применение transform: translateY(-50%) с точным позиционированием. Это даст вам полный контроль независимо от неизвестных высот:

CSS Скопировать код .valign-transform { position: relative; top: 50%; transform: translateY(-50%); /* Это не магия, это правило! ;) */ }

Многострочный текст рядом с изображением

Для корректного выравнивания многострочного текста в соседстве с изображением, позиция родительского элемента должна быть установлена как относительная, а тексту следует применить абсолютное позиционирование:

CSS Скопировать код .multiline-container { position: relative; /* как родной дом */ } .multiline-text { position: absolute; /* полетели, текст, вольные слова! */ top: 50%; transform: translateY(-50%); }

За пределами flexbox: альтернативы и нюансы

Хотя flexbox – это удобный и эффективный инструмент, он не всегда может подходить для каждой ситуации. Давайте рассмотрим альтернативные способы выравнивания и их использование:

Старые методы для старых браузеров

При поддержке устаревших браузеров можно использовать методы отображения таблиц:

CSS Скопировать код .table-style { display: table; /* дедушкин метод */ } .cell-style { display: table-cell; vertical-align: middle; /* все о балансе */ }

В HTML это будет выглядеть так:

HTML Скопировать код <div class="table-style"> <div class="cell-style"> <img src="your-image.jpg" alt=""> </div> <div class="cell-style"> Даже если этот текст станет мини-романом, он всё равно будет вертикально выровнен. </div> </div>

Повышение уровня мастерства

Скажите "нет" искажению текста : Выровняйте строку текста, сделав line-height равным высоте контейнера.

: Выровняйте строку текста, сделав равным высоте контейнера. Пригласите адаптивный дизайн : Чтобы сохранить вертикальное выравнивание на всем диапазоне размеров экрана, добавьте margin: auto 0; внутри flex-контейнеров.

: Чтобы сохранить вертикальное выравнивание на всем диапазоне размеров экрана, добавьте внутри flex-контейнеров. Держитесь за макет : Скомпенсируйте смещение макета при масштабировании при помощи min-width на изображениях внутри flex-контейнеров.

: Скомпенсируйте смещение макета при масштабировании при помощи на изображениях внутри flex-контейнеров. Используйте псевдоэлементы CSS: Улучшите контроль над выравниванием без дополнительного HTML, используя псевдоэлементы CSS.

Визуализация

Выравнивание – это прежде всего работа с пространственным балансом:

Позиция балансировки 🆚 Вертикальное выравнивание

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Слева (⚖️👈🖼) -> Выравнивание по верху Сбалансировано (⚖️🖼👤) -> Выравнивание по центру Справа (⚖️👉👤) -> Выравнивание по низу

Идеальное равновесие выглядит так:

Изображение (🖼) Текст (👤)

🖼 👤 Вертикальное выравнивание: по центру.

Создайте демонстрацию в режиме реального времени на платформах, таких как CodePen или JSFiddle, чтобы улучшить понимание выравнивания.

Совместимость с браузерами и тестирование

Использование этих техник выравнивания предполагает гарантию их кросс-браузерной совместимости. Проверьте caniuse.com , чтобы определить поддержку CSS-свойств в различных браузерах. Тестируйте на ранних этапах и регулярно, чтобы гарантировать универсальные результаты!

Адаптивные настройки

Адаптивное выравнивание учитывает изменяющиеся размеры экрана. Используйте пропорциональные единицы измерения (проценты или значения вьюпорта) и медиа-запросы, чтобы сохранить вертикальное выравнивание изображений и текста на всех устройствах.

Полезные материалы