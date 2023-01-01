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Вертикальное расположение текста без поворота в CSS
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Вертикальное расположение текста без поворота в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для того, чтобы в HTML текст был размещён вертикально, воспользуйтесь CSS-свойством writing-mode со значением vertical-lr для создания направления текста сверху вниз или vertical-rl для расположения текста снизу вверх. Приведём элементарный пример кода:

CSS
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.vertical-text {
  writing-mode: vertical-lr; /* И вот ваш текст устремляется вверх, как ракета! 🚀 */
}

Чтобы текст в HTML элементе адаптировался к вертикальному виду, добавьте этот класс:

HTML
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<div class="vertical-text">Вертикальный текст</div>

Таким образом, символы упорядочиваются в колонку, и каждый следующий идёт после предыдущего сверху вниз.

Для сохранения читаемости текста задайте text-orientation: upright;, что не позволит символам "валиться". Свойство white-space: nowrap; поможет избегать нежелательных переносов, а display: block; гарантирует блочное поведение элемента. Префиксы вендоров -webkit-, -moz-, -ms-, -o- установят совместимость отображения в различных браузерах.

Пошаговый план для смены профессии

Практическое руководство по оформлению вертикального текста

CSS свойства для улучшенного контроля

Расширьте возможности вертикального отображения текста, добавив дополнительные CSS свойства:

  • word-wrap: break-word; – отличное решение для разделения длинных слов, упрощающее их чтение.
  • white-space: pre-wrap; – поможет верно отобразить пробелы в Firefox.
  • Присвоьте класс .vertical-text элементам, чтобы точно отрегулировать вертикальное отображение текста.

Приспосабливаение под специфику браузеров

В процессе адаптации горизонтального контента к вертикальному отображению, стоит заметить:

  • Необходимо изменить размеры элементов во вьюпорте, чтобы вертикальный текст лаконично вписывался.
  • Избегайте вращения элементов, которое может вызвать некомфортное чтение.
  • Проверьте отображение вертикальному текста в разных браузерах, ведь writing-mode может работать в них по-разному.

Изучение альтернативных подходов

Помимо writing-mode, существуют другие методы:

  • Применение transform: rotate(180deg); для вращения текста. Используйте этот приём с осторожностью.
  • writing-mode: tb-rl; – устаревший метод, но полезный для поддержки старых версий браузеров.

Выбор единообразности отображения шрифта

Применение моноширинных шрифтов (font-family: monospace;) поможет добиться ровного и аккуратного представления вертикального текста.

Инструменты для формирования вертикального текста

Эксперименты – ключ к идеальному результату:

  • Воспользуйтесь сервисами типа JSFiddle для проведения тестов и оптимизации размещения текста.
  • Применяйте стили ко всем подходящим текстовым HTML элементам, вроде <p class="vertical-text">.

Визуализация

При вертикальном расположении текста каждый символ независимо располагается на своей линии, как бы двигаясь по вертикали:

plaintext
Скопировать код
Текст в обычном положении: Текст в вертикальном положении:
👨‍👩‍👦 -> 👨‍👩‍👦                   👨
                           🛗
👔📚🔠 -> 👔📚🔠                  👩
                           🛗
📆📩📊 -> 📆📩📊                  👦

Изменяя направление текста с помощью writing-mode, вы достигаете эффекта столбца символов, размещённых друг над другом, словно они поднимаются на эскалаторе:

CSS
Скопировать код
.vertical-text {
  writing-mode: vertical-rl; /* Наслаждайтесь, как мы взмываем вверх, вращаясь по часовой стрелке! 👊 */
}

Советы по созданию идеального вертикального текста

Адаптация под специфику браузеров и их ограничения

Используйте браузероспецифические возможности в свою пользу:

  • Изучайте такие источники, как документация MDN, чтобы освоить writing-mode как следует.
  • Тщательно следите за обновлениями от производителей браузеров, так как они могут влиять на отображение ваших вертикальных текстов.

Совершенствование путём опытов и экспериментов

Экспериментируйте без ограничений:

  • Улучшайте дизайн второстепенных панелей (сайдбаров), вертикальных заголовков и текста, обтекающего изображение.
  • Тестируйте разнообразные CSS-свойства для совершенствования вертикального показа текста.

Прогнозирование будущего вертикального текста

Оставайтесь на плаву:

  • Со временем отслеживайте обновления стандартов CSS и подходы браузеров.
  • Исследуйте более продвинутые руководства, чтобы прогнозировать будущее вертикального текста в дизайне.

Полезные материалы

  1. writing-mode – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробное руководство по свойству CSS writing-mode.
  2. writing-mode | CSS-Tricks — практические примеры применения свойства writing-mode.
  3. Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — проверка поддержки браузерами свойства CSS writing-mode.
  4. CSS Writing Modes Level 3 — официальная спецификация W3C по форматированию вертикального текста в CSS.
  5. Writing Modes And CSS Layout — обзор применения продвинутых режимов письма в CSS-вёрстке.
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Какое значение нужно установить для свойства `writing-mode`, чтобы текст отображался сверху вниз?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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