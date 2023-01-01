Вертикальное расположение текста без поворота в CSS

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Быстрый ответ

Для того, чтобы в HTML текст был размещён вертикально, воспользуйтесь CSS-свойством writing-mode со значением vertical-lr для создания направления текста сверху вниз или vertical-rl для расположения текста снизу вверх. Приведём элементарный пример кода:

CSS Скопировать код .vertical-text { writing-mode: vertical-lr; /* И вот ваш текст устремляется вверх, как ракета! 🚀 */ }

Чтобы текст в HTML элементе адаптировался к вертикальному виду, добавьте этот класс:

HTML Скопировать код <div class="vertical-text">Вертикальный текст</div>

Таким образом, символы упорядочиваются в колонку, и каждый следующий идёт после предыдущего сверху вниз.

Для сохранения читаемости текста задайте text-orientation: upright; , что не позволит символам "валиться". Свойство white-space: nowrap; поможет избегать нежелательных переносов, а display: block; гарантирует блочное поведение элемента. Префиксы вендоров -webkit- , -moz- , -ms- , -o- установят совместимость отображения в различных браузерах.

Практическое руководство по оформлению вертикального текста

CSS свойства для улучшенного контроля

Расширьте возможности вертикального отображения текста, добавив дополнительные CSS свойства:

word-wrap: break-word; – отличное решение для разделения длинных слов, упрощающее их чтение.

– отличное решение для разделения длинных слов, упрощающее их чтение. white-space: pre-wrap; – поможет верно отобразить пробелы в Firefox.

– поможет верно отобразить пробелы в Firefox. Присвоьте класс .vertical-text элементам, чтобы точно отрегулировать вертикальное отображение текста.

Приспосабливаение под специфику браузеров

В процессе адаптации горизонтального контента к вертикальному отображению, стоит заметить:

Необходимо изменить размеры элементов во вьюпорте, чтобы вертикальный текст лаконично вписывался.

Избегайте вращения элементов, которое может вызвать некомфортное чтение.

Проверьте отображение вертикальному текста в разных браузерах, ведь writing-mode может работать в них по-разному.

Изучение альтернативных подходов

Помимо writing-mode , существуют другие методы:

Применение transform: rotate(180deg); для вращения текста. Используйте этот приём с осторожностью.

для вращения текста. Используйте этот приём с осторожностью. writing-mode: tb-rl; – устаревший метод, но полезный для поддержки старых версий браузеров.

Выбор единообразности отображения шрифта

Применение моноширинных шрифтов ( font-family: monospace; ) поможет добиться ровного и аккуратного представления вертикального текста.

Инструменты для формирования вертикального текста

Эксперименты – ключ к идеальному результату:

Воспользуйтесь сервисами типа JSFiddle для проведения тестов и оптимизации размещения текста.

для проведения тестов и оптимизации размещения текста. Применяйте стили ко всем подходящим текстовым HTML элементам, вроде <p class="vertical-text"> .

Визуализация

При вертикальном расположении текста каждый символ независимо располагается на своей линии, как бы двигаясь по вертикали:

plaintext Скопировать код Текст в обычном положении: Текст в вертикальном положении: 👨‍👩‍👦 -> 👨‍👩‍👦 👨 🛗 👔📚🔠 -> 👔📚🔠 👩 🛗 📆📩📊 -> 📆📩📊 👦

Изменяя направление текста с помощью writing-mode , вы достигаете эффекта столбца символов, размещённых друг над другом, словно они поднимаются на эскалаторе:

CSS Скопировать код .vertical-text { writing-mode: vertical-rl; /* Наслаждайтесь, как мы взмываем вверх, вращаясь по часовой стрелке! 👊 */ }

Советы по созданию идеального вертикального текста

Адаптация под специфику браузеров и их ограничения

Используйте браузероспецифические возможности в свою пользу:

Изучайте такие источники, как документация MDN , чтобы освоить writing-mode как следует.

, чтобы освоить как следует. Тщательно следите за обновлениями от производителей браузеров, так как они могут влиять на отображение ваших вертикальных текстов.

Совершенствование путём опытов и экспериментов

Экспериментируйте без ограничений:

Улучшайте дизайн второстепенных панелей (сайдбаров), вертикальных заголовков и текста, обтекающего изображение.

Тестируйте разнообразные CSS-свойства для совершенствования вертикального показа текста.

Прогнозирование будущего вертикального текста

Оставайтесь на плаву:

Со временем отслеживайте обновления стандартов CSS и подходы браузеров.

Исследуйте более продвинутые руководства, чтобы прогнозировать будущее вертикального текста в дизайне.

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