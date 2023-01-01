Вертикальное расположение текста без поворота в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того, чтобы в HTML текст был размещён вертикально, воспользуйтесь CSS-свойством
writing-mode со значением
vertical-lr для создания направления текста сверху вниз или
vertical-rl для расположения текста снизу вверх. Приведём элементарный пример кода:
.vertical-text {
writing-mode: vertical-lr; /* И вот ваш текст устремляется вверх, как ракета! 🚀 */
}
Чтобы текст в HTML элементе адаптировался к вертикальному виду, добавьте этот класс:
<div class="vertical-text">Вертикальный текст</div>
Таким образом, символы упорядочиваются в колонку, и каждый следующий идёт после предыдущего сверху вниз.
Для сохранения читаемости текста задайте
text-orientation: upright;, что не позволит символам "валиться". Свойство
white-space: nowrap; поможет избегать нежелательных переносов, а
display: block; гарантирует блочное поведение элемента. Префиксы вендоров
-webkit-,
-moz-,
-ms-,
-o- установят совместимость отображения в различных браузерах.
Практическое руководство по оформлению вертикального текста
CSS свойства для улучшенного контроля
Расширьте возможности вертикального отображения текста, добавив дополнительные CSS свойства:
word-wrap: break-word;– отличное решение для разделения длинных слов, упрощающее их чтение.
white-space: pre-wrap;– поможет верно отобразить пробелы в Firefox.
- Присвоьте класс
.vertical-textэлементам, чтобы точно отрегулировать вертикальное отображение текста.
Приспосабливаение под специфику браузеров
В процессе адаптации горизонтального контента к вертикальному отображению, стоит заметить:
- Необходимо изменить размеры элементов во вьюпорте, чтобы вертикальный текст лаконично вписывался.
- Избегайте вращения элементов, которое может вызвать некомфортное чтение.
- Проверьте отображение вертикальному текста в разных браузерах, ведь
writing-modeможет работать в них по-разному.
Изучение альтернативных подходов
Помимо
writing-mode, существуют другие методы:
- Применение
transform: rotate(180deg);для вращения текста. Используйте этот приём с осторожностью.
writing-mode: tb-rl;– устаревший метод, но полезный для поддержки старых версий браузеров.
Выбор единообразности отображения шрифта
Применение моноширинных шрифтов (
font-family: monospace;) поможет добиться ровного и аккуратного представления вертикального текста.
Инструменты для формирования вертикального текста
Эксперименты – ключ к идеальному результату:
- Воспользуйтесь сервисами типа JSFiddle для проведения тестов и оптимизации размещения текста.
- Применяйте стили ко всем подходящим текстовым HTML элементам, вроде
<p class="vertical-text">.
Визуализация
При вертикальном расположении текста каждый символ независимо располагается на своей линии, как бы двигаясь по вертикали:
Текст в обычном положении: Текст в вертикальном положении:
👨👩👦 -> 👨👩👦 👨
🛗
👔📚🔠 -> 👔📚🔠 👩
🛗
📆📩📊 -> 📆📩📊 👦
Изменяя направление текста с помощью
writing-mode, вы достигаете эффекта столбца символов, размещённых друг над другом, словно они поднимаются на эскалаторе:
.vertical-text {
writing-mode: vertical-rl; /* Наслаждайтесь, как мы взмываем вверх, вращаясь по часовой стрелке! 👊 */
}
Советы по созданию идеального вертикального текста
Адаптация под специфику браузеров и их ограничения
Используйте браузероспецифические возможности в свою пользу:
- Изучайте такие источники, как документация MDN, чтобы освоить
writing-modeкак следует.
- Тщательно следите за обновлениями от производителей браузеров, так как они могут влиять на отображение ваших вертикальных текстов.
Совершенствование путём опытов и экспериментов
Экспериментируйте без ограничений:
- Улучшайте дизайн второстепенных панелей (сайдбаров), вертикальных заголовков и текста, обтекающего изображение.
- Тестируйте разнообразные CSS-свойства для совершенствования вертикального показа текста.
Прогнозирование будущего вертикального текста
Оставайтесь на плаву:
- Со временем отслеживайте обновления стандартов CSS и подходы браузеров.
- Исследуйте более продвинутые руководства, чтобы прогнозировать будущее вертикального текста в дизайне.
Полезные материалы
- writing-mode – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробное руководство по свойству CSS writing-mode.
- writing-mode | CSS-Tricks — практические примеры применения свойства writing-mode.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — проверка поддержки браузерами свойства CSS writing-mode.
- CSS Writing Modes Level 3 — официальная спецификация W3C по форматированию вертикального текста в CSS.
- Writing Modes And CSS Layout — обзор применения продвинутых режимов письма в CSS-вёрстке.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда