Вертикальный текст в HTML-таблице: как повернуть на 90 градусов

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Быстрый ответ

Для установки вертикального расположения текста примените к div внутри ячейки таблицы CSS-свойство transform: rotate(-90deg); .

HTML Скопировать код <td><div style="transform: rotate(-90deg); white-space: nowrap;">Вертикальный текст</div></td>

С помощью transform: rotate(-90deg); текст поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки, что особенно удобно для узких столбцов заголовков. Свойство white-space: nowrap; предотвращает перенос текста, позволяя ему сохраняться в одной строке.

Добавьте вендорные префиксы для обеспечения наилучшей совместимости:

CSS Скопировать код .box_rotate { -webkit-transform: rotate(-90deg); /* Для Safari */ -ms-transform: rotate(-90deg); /* Для IE 9 */ transform: rotate(-90deg); /* Для прочих браузеров */ }

Чтобы применить эти стили, назначьте класс .box_rotate соответствующим div .

HTML Скопировать код <td> <div class="box_rotate">Вертикальный текст</div> </td>

Проверьте читаемость текста в различных браузерах и адаптируйте длину заголовков под дизайн вашего сайта.

Применение поворота к тексту заголовков

Для поворота текста заголовков применяется уже упомянутый класс .box_rotate .

HTML Скопировать код <th> <div class="box_rotate" aria-label="Вертикальный текст заголовка"> Текст заголовка </div> </th>

Управление длинным текстом

При работе с длинными словами возможны следующие варианты:

Применение сокращений : иногда можно передать суть с помощью части слова или аббревиатуры.

: иногда можно передать суть с помощью части слова или аббревиатуры. Уменьшение шрифта : иногда требуется уменьшить шрифт, чтобы текст поместился в указанном пространстве.

: иногда требуется уменьшить шрифт, чтобы текст поместился в указанном пространстве. Корректировка угла поворота: если подходят углы в -45 или -60 градусов, используйте эти настройки, чтобы сбалансировать читабельность и внешний вид.

Фокус на доступности

Создайте HTML таким образом, чтобы он был доступен для вспомогательных технологий и программ для чтения с экрана.

HTML Скопировать код <th> <div class="box_rotate" aria-label="Описание для экранных читалок"> Аббревиатура </div> </th>

Качественное оформление визуально привлекательно и способствует передаче смысла.

Визуализация

Демонстрация преобразования стандартного горизонтального расположения текста в вертикальное:

До поворота: | Содержимое | |------------| | Вещи | После поворота: ┌─────┐ | С | | о | | д | | е | | р | | ж | | и | └─────┘

Таким образом, мы движемся вверх по вертикали, следуя за каждой буквой текста.

Адаптация для мобильных устройств

Дизайн должен быть максимально адаптирован для удобства использования на маленьких экранах.

Медиа-запросы : применяйте поворот текста только там, где это уместно, например, на больших экранах.

: применяйте поворот текста только там, где это уместно, например, на больших экранах. Резиновые размеры: адаптируйте свойства элементов под различные размеры экранов.

CSS Скопировать код @media (min-width: 768px) { .box_rotate { transform: rotate(-90deg); /* Поворот текста на экранах шире 768px */ } }

Профилактика и решение проблем

Ниже представлены советы по решению типичных проблем при стилизации текста.

Выравнивание : если текст не выглядит правильно, отрегулируйте его с помощью свойств text-align и vertical-align .

: если текст не выглядит правильно, отрегулируйте его с помощью свойств и . Перекрытие : если элементы начинают перекрывать друг друга, попробуйте увеличить отступы вокруг текста или уменьшить размер шрифта.

: если элементы начинают перекрывать друг друга, попробуйте увеличить отступы вокруг текста или уменьшить размер шрифта. Стиль ховера: контролируйте эффекты при наведении курсора, чтобы они не вызывали нежелательные изменения в отображении повернутых элементов.

Проводите тестирование изменений, чтобы убедиться, что функциональность и визуальное оформление согласуются между собой.

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