Вертикальная прокрутка для longtext в DIV: решение в HTML

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Быстрый ответ

Для обеспечения вертикальной прокрутки в элементе <div> , неизменяя его размеров, следует установить свойство overflow-y: scroll в сочетании с определённой height или max-height .

HTML Скопировать код <div style="overflow-y: scroll; max-height: 200px; border: 1px solid #000;"> <!-- Здесь находится ваш контент --> </div>

А чтобы исключить нежелательное появление горизонтальной прокрутки, добавьте overflow-x: hidden , таким образом ограничив ширину элемента.

HTML Скопировать код <div style="overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; max-height: 200px;"> <!-- Здесь находится ваш контент --> </div>

Настройка прокручиваемого div

Регулировка размеров

Определение width и height задают видимую область и, соответственно, влияют на функционирование скроллбара. Для адаптации под ширину контента используйте CSS-единицы, такие как em , vw , vh .

Гибкое использование max-height

Использование max-height вместо height позволяет <div> приспосабливаться под контент до того момента, когда активируется прокрутка. Это особенно удобно в случаях, когда длина контента заранее не известна.

Интерактивность со свойством overflow

Применяйте overflow: auto; , чтобы скроллбары появлялись только в случае необходимости. Этот подход улучшит удобство интерфейса для пользователя.

Стилизация и масштабируемость

Ставить стили в атрибуты – это быстрый способ, но в более крупных проектах лучше использовать отдельные CSS-файлы ради улучшения читаемости и масштабируемости кода:

CSS Скопировать код .scrollable-div { overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; max-height: 200px; }

HTML Скопировать код <div class="scrollable-div"> <!-- Поместите здесь ваш уникальный контент --> </div>

Читаемость контента

Убедитесь, что ширина <div> достаточная, чтобы текст оставался читаемым, даже с активной вертикальной прокруткой. Проведите проверку на различных устройствах и разрешениях экрана.

Визуализация

Можно воспринимать <div> как стакан 🥛, который переполняется своим содержимым:

Markdown Скопировать код Обычный DIV Переполненный DIV 🥛 🥛 |🌊🌊🌊| |🌊🌊🌊| | | |🔽🔽🔽| | | | |

Чтобы предотвратить перелив в горизонтальном направлении 🔲, мы используем "соломинку" (🍹), которая направляет поток только в вертикальном направлении:

Markdown Скопировать код DIV без прокрутки Вертикально прокручиваемый DIV (Без соломинки) (С соломинкой) 🥛 🥛 |🌊| |🌊| | | |🔽| | | |🔽|

Здесь соломинка это символ вертикального скроллбара, благодаря которому контент остаётся в рамках области, удобной для чтения.

Прокручиваемые div: Использование и доступность

Подборка под конкретный сценарий

Исключительно текст для чтения : Для логов и транскриптов поддерживайте эффективность и читабельность прокрутки.

: Для логов и транскриптов поддерживайте эффективность и читабельность прокрутки. Формы с инструкциями : Сохраняйте видимость элементов формы, используя для сопроводительных текстов прокручиваемые div.

: Сохраняйте видимость элементов формы, используя для сопроводительных текстов прокручиваемые div. Адаптивный дизайн: Скроллбары следует приводить в соответствие с размерами экрана, чтобы они были удобны для использования на мобильных устройствах.

Доступность

Навигация с помощью клавиатуры : Убедитесь, что ваш контент доступен для управления путём клавиш Tab , стрелки.

: Убедитесь, что ваш контент доступен для управления путём клавиш , стрелки. Экранные читалки: Не забывайте о пользователях экранных читалок, включите ARIA роли и свойства для корректной работы скроллбара.

Продвинутые методы создания прокручиваемых div

Медиа-запросы для улучшения UX

Примените медиа-запросы для настройки <div> в зависимости от размера экрана:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .scrollable-div { max-height: 150px; } }

Стилизация прокрутчика

С помощью CSS вы можете изменить стандартный вид прокрутчика в браузерах, использующих WebKit движок:

CSS Скопировать код .scrollable-div::-webkit-scrollbar { width: 12px; }

Метод "Прилипание при скролле"

Специфичное свойство scroll-snap-type позволяет фиксировать отображение определенных элементов в процессе прокрутки:

CSS Скопировать код .scrollable-div { scroll-snap-type: y mandatory; } .scrollable-div p { scroll-snap-align: start; }

Полезные материалы