Вертикальная прокрутка для longtext в DIV: решение в HTML#Основы HTML #CSS и верстка #Div и спаны
Быстрый ответ
Для обеспечения вертикальной прокрутки в элементе
<div>, неизменяя его размеров, следует установить свойство
overflow-y: scroll в сочетании с определённой
height или
max-height.
<div style="overflow-y: scroll; max-height: 200px; border: 1px solid #000;">
<!-- Здесь находится ваш контент -->
</div>
А чтобы исключить нежелательное появление горизонтальной прокрутки, добавьте
overflow-x: hidden, таким образом ограничив ширину элемента.
<div style="overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; max-height: 200px;">
<!-- Здесь находится ваш контент -->
</div>
Настройка прокручиваемого div
Регулировка размеров
Определение
width и
height задают видимую область и, соответственно, влияют на функционирование скроллбара. Для адаптации под ширину контента используйте CSS-единицы, такие как
em,
vw,
vh.
Гибкое использование
max-height
Использование
max-height вместо
height позволяет
<div> приспосабливаться под контент до того момента, когда активируется прокрутка. Это особенно удобно в случаях, когда длина контента заранее не известна.
Интерактивность со свойством overflow
Применяйте
overflow: auto;, чтобы скроллбары появлялись только в случае необходимости. Этот подход улучшит удобство интерфейса для пользователя.
Стилизация и масштабируемость
Ставить стили в атрибуты – это быстрый способ, но в более крупных проектах лучше использовать отдельные CSS-файлы ради улучшения читаемости и масштабируемости кода:
.scrollable-div {
overflow-y: scroll;
overflow-x: hidden;
max-height: 200px;
}
<div class="scrollable-div">
<!-- Поместите здесь ваш уникальный контент -->
</div>
Читаемость контента
Убедитесь, что ширина
<div> достаточная, чтобы текст оставался читаемым, даже с активной вертикальной прокруткой. Проведите проверку на различных устройствах и разрешениях экрана.
Визуализация
Можно воспринимать
<div> как стакан 🥛, который переполняется своим содержимым:
Обычный DIV Переполненный DIV
🥛 🥛
|🌊🌊🌊| |🌊🌊🌊|
| | |🔽🔽🔽|
| | | |
Чтобы предотвратить перелив в горизонтальном направлении 🔲, мы используем "соломинку" (🍹), которая направляет поток только в вертикальном направлении:
DIV без прокрутки Вертикально прокручиваемый DIV
(Без соломинки) (С соломинкой)
🥛 🥛
|🌊| |🌊|
| | |🔽|
| | |🔽|
Здесь соломинка это символ вертикального скроллбара, благодаря которому контент остаётся в рамках области, удобной для чтения.
Прокручиваемые div: Использование и доступность
Подборка под конкретный сценарий
- Исключительно текст для чтения: Для логов и транскриптов поддерживайте эффективность и читабельность прокрутки.
- Формы с инструкциями: Сохраняйте видимость элементов формы, используя для сопроводительных текстов прокручиваемые div.
- Адаптивный дизайн: Скроллбары следует приводить в соответствие с размерами экрана, чтобы они были удобны для использования на мобильных устройствах.
Доступность
- Навигация с помощью клавиатуры: Убедитесь, что ваш контент доступен для управления путём клавиш
Tab, стрелки.
- Экранные читалки: Не забывайте о пользователях экранных читалок, включите ARIA роли и свойства для корректной работы скроллбара.
Продвинутые методы создания прокручиваемых div
Медиа-запросы для улучшения UX
Примените медиа-запросы для настройки
<div> в зависимости от размера экрана:
@media (max-width: 600px) {
.scrollable-div {
max-height: 150px;
}
}
Стилизация прокрутчика
С помощью CSS вы можете изменить стандартный вид прокрутчика в браузерах, использующих WebKit движок:
.scrollable-div::-webkit-scrollbar {
width: 12px;
}
Метод "Прилипание при скролле"
Специфичное свойство
scroll-snap-type позволяет фиксировать отображение определенных элементов в процессе прокрутки:
.scrollable-div {
scroll-snap-type: y mandatory;
}
.scrollable-div p {
scroll-snap-align: start;
}
Полезные материалы
- overflow – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробное руководство по свойству overflow в CSS.
- overflow | CSS-Tricks — советы и трюки для создания прокручиваемого контента с помощью overflow.
- CSS Layout – The position Property — основы позиционирования элементов и их взаимодействия с прокруткой.
- When And How To Use CSS Multi-Column Layout — Smashing Magazine — продвинутые темы управления длинным текстом и создания многостолбчатых макетов.
- A Complete Guide to Flexbox | CSS-Tricks — исползование Flexbox для разработки компонентов с прокручиваемым содержимым.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — проверка поддержки CSS-свойства overflow в различных браузерах.
Ксения Сорокина
веб-техредактор