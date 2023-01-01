Верстка двух div рядом в CSS: адаптивность и 200px

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Быстрый ответ

Чтобы расположить блоки div рядом, используйте display: inline-block; . Настройте их ширины таким образом, чтобы их суммарный размер не вызывал перенос элементов:

HTML Скопировать код <div style="display: inline-block; width: calc(50% – 10px);">Блок 1</div><!-- --><div style="display: inline-block; width: calc(50% – 10px);">Блок 2</div>

Убедитесь, что суммарная ширина блоков с учетом отступов, полей и границ не превышает 100%. HTML-комментарий <!-- --> помогает устранить нежелательные пробелы между элементами — хороший лайфхак!

Визуализация

Flexbox обеспечивает гибкость и удобство при адаптации:

HTML Скопировать код <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">Блок 1</div> <div style="flex: 0 0 200px;">Блок 2</div> </div>

Особенность Flexbox в том, что первый блок имеет возможность растягиваться и занимать все доступное пространство, а второй блок будет иметь фиксированную ширину 200px . Это очень удобно при создании отзывчивых макетов для экранов разных размеров.

Надёжная обтекаемость

Если работаете со старыми браузерами, примените float для обеспечения совместимости:

HTML Скопировать код <div style="float: left; width: calc(100% – 210px);">Блок 1</div> <div style="float: right; width: 200px;">Блок 2</div>

Первый блок прижимается к левому краю, второй блок – к правому. Функция calc обеспечивает точный расчёт ширины, избегающий перекрытия и оставляющий зазор между блоками.

Внимание на отзывчивость

Отзывчивость — ключевой элемент современных веб-макетов:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { div { float: none; width: auto; } }

Этот медиа-запрос гарантирует корректное отображение блоков div на малых экранах, расставляя их в вертикальном порядке и предотвращая конфликты при отображении.

Завершение

Визуализируйте два блока как двух лошадей, стоящих вместе:

Markdown Скопировать код | До CSS | После применения CSS с `float` или `flexbox` | | ----------------- | ------------------------------------ | | 🐴[Блок 1] Один | 🐴[Блок 1] и 🐎[Блок 2] стоят рядом | | 🐎[Блок 2] Один | |

При использовании метода Float, блоки выстраиваются рядом, подобно лошадям, которые сразу отображаются в браузере.

Метод Flexbox трансформирует браузер в гибкое пространство, позволяя элементам div занимать оптимальное положение рядом.

В итоге? Два блока, словно две лошади, спокойно расположены рядом и готовы устремиться вперёд совместно.

Когда обтекание не подходит

Для лучшей структурированности размещайте блоки div в общем контейнере:

HTML Скопировать код <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <!-- Responsive container --> <div style="flex-grow: 1; flex-basis: calc(100% – 210px);">Блок 1</div> <div style="flex-grow: 0; flex-basis: 200px;">Блок 2</div> </div>

Подобный подход особенно полезен, когда желательно сохранить поток чтения слева направо. К тому же, ваш код выглядит аккуратнее и привлекательнее.

Идеальное позиционирование

Для идеального расположения двух блоков используйте абсолютное позиционирование:

CSS Скопировать код .parent { position: relative; } .child { position: absolute; right: 0; }

Второй блок всегда будет прилегать к правому краю родительского контейнера, подобно симметрично расставленным элементам на полке.

Динамичные дуэты

Применяйте функцию calc() для динамичных расчётов размеров:

CSS Скопировать код .left { width: calc(100% – 210px); /* Автоматически адаптируется под ширину правого блока div */ } .right { width: 200px; }

Фиксированная ширина правого блока div коррелирует с адаптивной шириной левого блока div, создавая идеальное сочетание, наподобие стейка с лобстером.

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