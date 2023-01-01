Верны ли div внутри <a>: правильное использование HTML

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Быстрый ответ

В стандарте HTML5 допустимо вложение div в элемент a . Это представляет собой измениение по отношению к предыдущим строгим правилам HTML. Для корректной работы такой конструкции следует применить к элементу a стиль отображения block или inline-block и вложить соответствующий поточный контент. Пример:

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" style="display: block;"> <div>Контент, к которому можно кликнуть</div> </a>

Итак, используя блочную модель отображения для ссылок, можно без затруднений вложить в них div , что полностью согласуется с гибкостью модели содержания HTML5.

Прозрачная модель содержимого в HTML5

В стандарте HTML5 модель содержимого тега <a> получила название "прозрачная". Это означает, что данный тег может включать практически любые другие элементы за исключением интерактивных, таких как кнопки или другие ссылки. Поэтому вложение div в <a> стоит проверять на наличие элементов, которые могут вступать в конфликт с функциональностью внешней ссылки.

Структура документа и его доступность

Реализуя вкладывание div в a , необходимо сохранять приоритетность структуры документа. Размещение элементов должно обеспечивать логичность содержимого даже без применения стилей CSS. Это обеспечит четкость и последовательность данных, благоприятно влияющие на доступность документа и SEO.

Визуализация

Если вам проще воспринимать визуальные образы, вот так это выглядит:

Markdown Скопировать код 🏠: Якорь (гостеприимный дом) 🐦: Div только с текстом (спокойный жилец) 🦉: Div с изображением (шумный, но веселый жилец) 🦆: Div со списком (жилец, любящий списки)

Якорь открыт для всех этих жильцов:

Markdown Скопировать код 🏠(🔗): [🐦, 🦉, 🦆] # У каждого жильца (div) есть ключ (ссылка) к дому (якорю)

Таким образом, размещение div внутри a можно сравнить с предоставлением ключа от дома-якоря каждому div-жильцу.

Совместимость с HTML4 и различными браузерами

Чтобы минимизировать проблемы совместимости, особенно со старыми браузерами, следовавшими стандартам HTML4, можно применить тег <span> со стилем display: block вместо <div> . Это облегчит валидацию кода и расширит совместимость:

HTML Скопировать код <a href="https://example.com"> <span style="display: block;">Контент, к которому можно кликнуть</span> </a>

'Реальные' примеры в профессиональных библиотеках

Фреймворки, такие как Angular Material, представляют множество примеров использования div внутри a , что отражает стандарты HTML5. Изучение этих примеров позволит вам лучше понять, как подходить к этоу вопросу опытные разработчики.

Возможные проблемы навигации

Множество фокусируемых элементов в div могут создавать проблемы с tabindex , затрудняя пользовательскую навигацию. Стремитесь к простоте структуры кликабельных элементов, чтобы навигация для всех пользователей была плавной.

Черный список содержимого для якоря

Важно помнить! Интерактивные элементы, такие как кнопки, поля ввода или другие ссылки внутри якоря, являются недопустимыми. Они могут вызывать путаницу и неожиданное поведение интерфейса.

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