Веб-страница: запуск звонка по клику на ссылке или картинке#Веб-разработка #Изображения и медиа #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для реализации кликабельной ссылки, инициирующей звонок, используйте протокол
tel: внутри тега
<a>. Оформите телефонный номер в международном формате, начав его с символа
+ и кода страны. При нажатии на ссылку с мобильного устройства произойдет немедленный набор номера.
Пример кода:
<a href="tel:+1234567890">Позвонить сейчас</a>
Этот метод прост, эффективен и обеспечивает поддержку всех мобильных браузеров.
Реализация ссылок на протокол
Отображение исключительно на мобильных устройствах
Для того чтобы ссылки на протокол
tel: оставались видимыми только при доступе с мобильных устройств, используйте такое CSS-правило:
@media only screen and (max-width: 600px) {
.desktop-tel-link { display: none; }
}
Класс
.desktop-tel-link присвойте ссылкам на протокол
tel:, которые не предназначены для отображения на настольных компьютерах.
Поддержка на настольных платформах
В настольных браузерах ссылки на протокол
tel: могут быть не так распросранены, однако некоторые из них поддерживают интеграцию с VoIP-приложениями:
<span class="desktop-tel-link">телефон: +1234567890</span>
Форматирование международных и местных номеров
Более всего удобным и доступным форматом номера является международный. Для местных пользователей вы можете воспользоваться следующей конструкцией:
<a href="tel:123456789;phone-context=+123456">Позвонить в наш местный офис</a>
Улучшение взаимодействия пользователя с ссылками на протокол
Обеспечение визуальных подсказок
Интегрируйте ссылки на протокол
tel: в элементы управления, такие как кнопки или иконки. Это поможет сделать интерфейс понятным и привлекательным:
<button>
<a href="tel:+1234567890">Связаться с нами</a>
</button>
Автоматическое определение на устройствах iOS
Браузер Safari на устройствах Apple обладает способностью обнаруживать телефонные номера автоматически, но использование префикса
tel: обеспечивает единообразие.
Обеспечение доступности
Проверяйте совместимость ссылок с вспомогательными технологиями. Убедитесь в доступности ссылок для навигации с использованием клавиатуры и голосовых команд, добавив соответствующие атрибуты
alt.
Креативное использование ссылок на протокол
Использование изображений в роли кнопок звонка
Вы можете использовать изображения в качестве интерактивных кнопок звонка для улучшения пользовательского опыта:
<a href="tel:1234567890"><img src="icon.jpg" alt="Позвонить нам"/></a>
Стилизация ссылок для звонков
Стилизуйте ссылки на протокол
tel:, чтобы они составляли гармоничный комплекс с общим стилем вашего сайта или выделялись на его фоне:
a[href^="tel:"] {
color: green;
text-decoration: none;
}
Практические соображения и современные подходы
Отношение к безопасности и конфиденциальности
Отфильтровывайте использование телефонных номеров для исключения возможности инъекций и гарантирования конфиденциальности данных, если отслеживание звонков не является необходимым.
Комфортность использования – главный критерий
Размещайте ссылки на протокол
tel: в местах, где их можно легко найти и где они будут наиболее уместны: например, в подвале сайта или на странице контактов.
Тестирование – ключ к успеху
Перед внедрением ссылок внедряйте проверку их работы на разных устройствах и в различных браузерах.
Почему следует выбирать
Протокол
tel: является стандартным и широко поддерживаемым способом инициирования звонков через ссылки.
callto: более специфичен и связан с использованием Skype, что делает его менее универсальным.
Полезные материалы
<a>: Элемент якорь – HTML: язык разметки гипертекста | MDN— подробная информация об использовании якорных тегов.
HTML-тег a— пошаговое описание процесса создания гиперссылок.
Современное состояние телефонных ссылок | CSS-Tricks— сборник лучших практик и подходов к реализации телефонных ссылок.
Стандарт URL— техническая спецификация URL-схем, ключевая для работы с различными типами ссылок, включая
tel:.
Техники HTML для Правил Доступности Веб-Содержимого 1.0— руководство по доступности, в том числе по формированию телефонных ссылок.
Исчерпывающее руководство по дизайну мобильных приложений — Smashing Magazine— обзор мобильной разработки, в том числе раскрытие вопроса взаимодействия пользователя с телефонными ссылками.
Элина Баранова
разработчик Android