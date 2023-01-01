Веб-страница: запуск звонка по клику на ссылке или картинке

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Быстрый ответ

Для реализации кликабельной ссылки, инициирующей звонок, используйте протокол tel: внутри тега <a> . Оформите телефонный номер в международном формате, начав его с символа + и кода страны. При нажатии на ссылку с мобильного устройства произойдет немедленный набор номера.

Пример кода:

HTML Скопировать код <a href="tel:+1234567890">Позвонить сейчас</a>

Этот метод прост, эффективен и обеспечивает поддержку всех мобильных браузеров.

Реализация ссылок на протокол

Отображение исключительно на мобильных устройствах

Для того чтобы ссылки на протокол tel: оставались видимыми только при доступе с мобильных устройств, используйте такое CSS-правило:

CSS Скопировать код @media only screen and (max-width: 600px) { .desktop-tel-link { display: none; } }

Класс .desktop-tel-link присвойте ссылкам на протокол tel: , которые не предназначены для отображения на настольных компьютерах.

Поддержка на настольных платформах

В настольных браузерах ссылки на протокол tel: могут быть не так распросранены, однако некоторые из них поддерживают интеграцию с VoIP-приложениями:

HTML Скопировать код <span class="desktop-tel-link">телефон: +1234567890</span>

Форматирование международных и местных номеров

Более всего удобным и доступным форматом номера является международный. Для местных пользователей вы можете воспользоваться следующей конструкцией:

HTML Скопировать код <a href="tel:123456789;phone-context=+123456">Позвонить в наш местный офис</a>

Улучшение взаимодействия пользователя с ссылками на протокол

Обеспечение визуальных подсказок

Интегрируйте ссылки на протокол tel: в элементы управления, такие как кнопки или иконки. Это поможет сделать интерфейс понятным и привлекательным:

HTML Скопировать код <button> <a href="tel:+1234567890">Связаться с нами</a> </button>

Автоматическое определение на устройствах iOS

Браузер Safari на устройствах Apple обладает способностью обнаруживать телефонные номера автоматически, но использование префикса tel: обеспечивает единообразие.

Обеспечение доступности

Проверяйте совместимость ссылок с вспомогательными технологиями. Убедитесь в доступности ссылок для навигации с использованием клавиатуры и голосовых команд, добавив соответствующие атрибуты alt .

Креативное использование ссылок на протокол

Использование изображений в роли кнопок звонка

Вы можете использовать изображения в качестве интерактивных кнопок звонка для улучшения пользовательского опыта:

HTML Скопировать код <a href="tel:1234567890"><img src="icon.jpg" alt="Позвонить нам"/></a>

Стилизация ссылок для звонков

Стилизуйте ссылки на протокол tel: , чтобы они составляли гармоничный комплекс с общим стилем вашего сайта или выделялись на его фоне:

CSS Скопировать код a[href^="tel:"] { color: green; text-decoration: none; }

Практические соображения и современные подходы

Отношение к безопасности и конфиденциальности

Отфильтровывайте использование телефонных номеров для исключения возможности инъекций и гарантирования конфиденциальности данных, если отслеживание звонков не является необходимым.

Комфортность использования – главный критерий

Размещайте ссылки на протокол tel: в местах, где их можно легко найти и где они будут наиболее уместны: например, в подвале сайта или на странице контактов.

Тестирование – ключ к успеху

Перед внедрением ссылок внедряйте проверку их работы на разных устройствах и в различных браузерах.

Почему следует выбирать

Протокол tel: является стандартным и широко поддерживаемым способом инициирования звонков через ссылки. callto: более специфичен и связан с использованием Skype, что делает его менее универсальным.

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