Увеличение расстояния между абзацами с тегом <br> в CSS

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Быстрый ответ

Для настройки интервалов после строк текста рекомендуется использовать CSS-отступы, вместо <br> , поскольку они позволяют более точно контролировать пространство. Просто задайте margin-bottom для предыдущего элемента:

HTML Скопировать код <!-- Забудьте о <br>, и используйте отступы! --> <div style="margin-bottom: 20px;">Текст перед переходом на новую строку.</div>

Такой подход обеспечивает гибкость в регулировке высоты интервалов, заменяя собой традиционный <br> .

Тег

Использование нескольких тегов <br> для создания пространства — это не лучшая практика, поскольку HTML не предназначен для таких целей. Используйте семантические и гибкие CSS решения для переносов на новую строку.

Равномерные переносы строк

Установите единый line-height для контейнера, чтобы обеспечить постоянство вертикального ритма:

CSS Скопировать код .container { line-height: 1.5em; /* Задайте и наслаждайтесь единообразием */ }

Убедитесь, что текст находится внутри container , чтобы эффект был применен равномерно.

Стилизация тега <br>

Если структура HTML не предусматривает иного, примените стили непосредственно к <br> :

CSS Скопировать код br { display: block; margin-top: 15px; /* Пределов нет */ }

Отказываемся от <br>

Когда вам требуется создать достаточное пространство, замените <br> на более подходящие HTML-элементы:

HTML Скопировать код <section class="subparagraph"> <p>Первый абзац.</p> <!-- Больше абзацев ведёт к меньшему утомлению при чтении --> </section> <style> .subparagraph p + p { margin-top: 30px; /* Отделяем мысли, как на Уолл-стрит */ } </style>

Добавление пространства с помощью псевдоэлементов

Псевдоэлементы ::before и ::after позволяют тонко настроить пространство:

CSS Скопировать код .element::after { content: ""; display: block; height: 20px; /* Прямое попадание */ }

Визуализация

Представьте тег <br> как инструмент для создания интервалов (🧩) между книгами (📚📚):

Markdown Скопировать код До переноса: 📚📘 | 📚📕 <br> : 🧩 <-- Стандартный интервал После переноса: 📚📘 📚📕

Настройка размера инструмента дает вам желаемый результат:

Markdown Скопировать код До переноса: 📚📘 | 📚📕 Настроенный <br> : 🔧🔭🔧 <--- Изменённый интервал После переноса: 📚📘 🧩🧩🧩 📚📕

Главное правило: Настройте line-height или используйте margin для блочных элементов <span> или <div> , чтобы безупречно контролировать пространство!

Обеспечение единообразия в разных браузерах

Создание дизайна, который будет выглядеть одинаково в разных браузерах, похоже на приручение кошек. Единообразие — это ключ к успеху! JavaScript поможет вам в этом, выравнивая различия между Internet Explorer и другими браузерами.

Управление пространством с помощью JavaScript

Динамические изменения стилей через JavaScript позволяют настроить интервалы:

JS Скопировать код // Если бы мы могли перенастроить реальность одним кликом... const breaks = document.querySelectorAll('br'); breaks.forEach(br => { br.style.display = 'block'; br.style.marginTop = '10px' // Высота: как на вершине мира });

Использование классов обеспечивает единообразие и организованность:

JS Скопировать код // Установите и забудьте: создайте класс для многократного использования .increased-space { display: block; margin-top: 10px; } // Ваш надежный помощник JavaScript const breaks = document.querySelectorAll('br'); breaks.forEach(br => { br.classList.add('increased-space'); });

Невидимый, но полезный: hr

Замена <br> на hr позволяет создать пространство, которое будет корректно отображаться во всех браузерах:

HTML Скопировать код <!-- Видимость по желанию --> <hr class="invisible-space"/> <style> .invisible-space { border: none; height: 20px; /* Невидимость: гарантирована */ background-color: transparent; } </style>

Элемент hr хорошо поддерживается всеми браузерами и является безопасным решением для создания пространства.

Важные замечания

Приоритет должен отдаваться доступности; использование <br> в качестве макетного элемента может вызвать путаницу для программ чтения с экрана.

в качестве макетного элемента может вызвать путаницу для программ чтения с экрана. Избыточное пространство может нарушать визуальное восприятие. При его использовании проявляйте осмотрительность и умеренность.

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