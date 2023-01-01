Увеличение расстояния между абзацами с тегом <br> в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для настройки интервалов после строк текста рекомендуется использовать CSS-отступы, вместо
<br>, поскольку они позволяют более точно контролировать пространство. Просто задайте
margin-bottom для предыдущего элемента:
<!-- Забудьте о <br>, и используйте отступы! -->
<div style="margin-bottom: 20px;">Текст перед переходом на новую строку.</div>
Такой подход обеспечивает гибкость в регулировке высоты интервалов, заменяя собой традиционный
<br>.
Тег
Использование нескольких тегов
<br> для создания пространства — это не лучшая практика, поскольку HTML не предназначен для таких целей. Используйте семантические и гибкие CSS решения для переносов на новую строку.
Равномерные переносы строк
Установите единый
line-height для контейнера, чтобы обеспечить постоянство вертикального ритма:
.container {
line-height: 1.5em; /* Задайте и наслаждайтесь единообразием */
}
Убедитесь, что текст находится внутри
container, чтобы эффект был применен равномерно.
Стилизация тега
<br>
Если структура HTML не предусматривает иного, примените стили непосредственно к
<br>:
br {
display: block;
margin-top: 15px; /* Пределов нет */
}
Отказываемся от
<br>
Когда вам требуется создать достаточное пространство, замените
<br> на более подходящие HTML-элементы:
<section class="subparagraph">
<p>Первый абзац.</p>
<!-- Больше абзацев ведёт к меньшему утомлению при чтении -->
</section>
<style>
.subparagraph p + p {
margin-top: 30px; /* Отделяем мысли, как на Уолл-стрит */
}
</style>
Добавление пространства с помощью псевдоэлементов
Псевдоэлементы
::before и
::after позволяют тонко настроить пространство:
.element::after {
content: "";
display: block;
height: 20px; /* Прямое попадание */
}
Визуализация
Представьте тег
<br> как инструмент для создания интервалов (🧩) между книгами (📚📚):
До переноса: 📚📘 | 📚📕
<br> : 🧩 <-- Стандартный интервал
После переноса: 📚📘
📚📕
Настройка размера инструмента дает вам желаемый результат:
До переноса: 📚📘 | 📚📕
Настроенный <br> : 🔧🔭🔧 <--- Изменённый интервал
После переноса: 📚📘
🧩🧩🧩
📚📕
Главное правило: Настройте
line-height или используйте
margin для блочных элементов
<span> или
<div>, чтобы безупречно контролировать пространство!
Обеспечение единообразия в разных браузерах
Создание дизайна, который будет выглядеть одинаково в разных браузерах, похоже на приручение кошек. Единообразие — это ключ к успеху! JavaScript поможет вам в этом, выравнивая различия между Internet Explorer и другими браузерами.
Управление пространством с помощью JavaScript
Динамические изменения стилей через JavaScript позволяют настроить интервалы:
// Если бы мы могли перенастроить реальность одним кликом...
const breaks = document.querySelectorAll('br');
breaks.forEach(br => {
br.style.display = 'block';
br.style.marginTop = '10px' // Высота: как на вершине мира
});
Использование классов обеспечивает единообразие и организованность:
// Установите и забудьте: создайте класс для многократного использования
.increased-space {
display: block;
margin-top: 10px;
}
// Ваш надежный помощник JavaScript
const breaks = document.querySelectorAll('br');
breaks.forEach(br => {
br.classList.add('increased-space');
});
Невидимый, но полезный:
hr
Замена
<br> на
hr позволяет создать пространство, которое будет корректно отображаться во всех браузерах:
<!-- Видимость по желанию -->
<hr class="invisible-space"/>
<style>
.invisible-space {
border: none;
height: 20px; /* Невидимость: гарантирована */
background-color: transparent;
}
</style>
Элемент
hr хорошо поддерживается всеми браузерами и является безопасным решением для создания пространства.
Важные замечания
- Приоритет должен отдаваться доступности; использование
<br>в качестве макетного элемента может вызвать путаницу для программ чтения с экрана.
- Избыточное пространство может нарушать визуальное восприятие. При его использовании проявляйте осмотрительность и умеренность.
Полезные материалы
- Полное руководство по элементу Table | CSS-Tricks — CSS-Tricks обучит вас порядку в дизайне.
- Категории содержимого – HTML: Гипертекстовый язык разметки | MDN — MDN глубоко погружается в структуру содержимого HTML, включая упоминание
<br>.
- Тег br в HTML — W3Schools демонстрирует основы использования
<br>, которые необходимы для начинающих.
- Как динамически создать CSS-класс в JavaScript и применить его? – Stack Overflow — Stack Overflow обсуждает манипуляцию CSS с помощью JavaScript, которая является актуальной для корректировки интервалов, таких как высота
<br>.
- Обучение HTML и CSS: Руководство для начинающих – Часть 1 — SitePoint помогает разобраться с блочными и встроенными элементами HTML, которые критически важны для понимания процесса позиционирования.
- ::before / ::after | CSS-Tricks — CSS-Tricks подробно разбирает псевдоэлементы, которые могут служить заменой
<br>при регулировании пространства.
- HTML стандарт — Документ HTML Стандарт, содержит информацию о сложных элементах, в том числе и о
<br>.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда