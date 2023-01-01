Увеличение кликабельной области <a> тега: решение#Разное
Быстрый ответ
Чтобы увеличить кликабельную область гиперссылки, добавьте к элементу
<a> отступ. Это увеличит область, доступную для клика, делая использование ссылки более комфортным. Для упрощения вы можете воспользоваться следующим примером inline CSS:
<a href="#" style="display: block; padding: 15px;">Кликни здесь!</a>
Установка
display: block; дает возможность отступам равномерно распространяться вокруг текста, тем самым расширяя кликабельную область, в то время как внешний вид ссылки остается неизменным.
Отступы против полей: Что же увеличивает кликабельные области?
Важно понимать различие между отступами и полями. Отступы фактически увеличивают зону, по которой можно кликать. Поля, в свою очередь, расширяют область вокруг элемента, но не влияют на размер кликабельной области.
Невидимое расширение: Псевдоэлементы
Использование псевдоэлементов
:before или
:after можно сформировать более широкую зону для клика, без изменений в внешнем виде кнопки. Вот пример реализации:
a {
position: relative;
}
a:before {
content: '';
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
top: -10px;
right: -10px;
bottom: -10px;
left: -10px;
z-index: -1;
cursor: pointer;
}
Такой подход обеспечивает улучшение кликабельной зоны, сохраняя исходный дизайн кнопки.
Визуализация
Рассмотрим тег
<a> как воздушный шар:
До:
🎈 <-- (Кликабельно)
Добавим отступы, надувая шарик:
a { padding: 20px; }
Таким образом, расширяем кликабельную площадь:
После:
🎈🌬️ <-- (Увеличивается кликабельная область с отступами)
Ключевая идея
Так же, как и в процессе надувания воздушного шарика, добавление отступов к тегу
<a> значительно увеличивает его кликабельную область.
Управление размером и позицией: отображение в блоке и размеры
Установив
display: block; для
<a>, мы можем задать конкретные ширину и высоту. Это позволяет точно управлять размерами кнопки и её зона клика:
a {
display: block;
width: 200px;
height: 50px;
}
Эволюция гиперссылок: HTML5 и кликабельные контейнеры
В HTML5 разрешено помещать блочные элементы внутрь
<a>, и, таким образом, можно обернуть целый
<div>, создавая обширную кликабельную зону:
<a href="#">
<div style="padding: 20px;">
<p></p>
</div>
</a>
Такой подход делает весь контент внутри
<div> интерактивным.
Адаптивный дизайн: Наложения для улучшения взаимодействия с мобильными устройствами
Для улучшения пользовательского опыта на мобильных устройствах, особенно при взаимодействии с объектами, испольуйте псевдоэлемент
:before. Этот прием также помогает визуально отметить, что элемент является кликабельным:
a:before {
cursor: pointer;
}
Внешняя фокусировка: Использование рамок для управления кликабельной зоной
Формирование рамок вместо отступов позволяет зрительно увеличить кликабельную зону, при этом сохраняя привычные визуальные границы элемента. В качестве альтернативы, вы можете использовать псевдоэлементы для создания невидимого, но кликабельного расширения:
a {
display: block;
position: relative;
border: 10px solid transparent;
}
Так, прозрачные рамки служат дополнительной кликабельной зоной.
Полезные материалы
- <a>: Элемент ярлыка – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробная документация по элементу ярлыка HTML с примерами использования.
- Проектирование для простого взаимодействия – A List Apart — статья о разработке интерфейсов, ориентированных на удобное взаимодействие.
- iOS Safari – Как отменить перелистывание, но позволить прокрутку div? – Stack Overflow — обсуждение методов настройки кликабельных зон на сенсорных устройствах.
- WebAIM: Ссылки и Гипертекст – Текст ссылки и Внешний вид — руководство по созданию эффективных ссылок.
- За пределами синих ссылок: Создание узнаваемых кликабельных элементов — рекомендации по формированию дизайна кликабельных элементов, делающих интерфейсы интуитивно понятными и доступными.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы