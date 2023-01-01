Увеличение и уменьшение изображения на HTML5 Canvas: Zoom к курсору

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Быстрый ответ

Для того чтобы реализовать масштабирование холста с фокусом в точке, которую обозначает положение курсора, требуется изменить масштаб и «сдвинуть» контекст холста. Весь процесс можно разбить на следующие этапы:

Смещаем контекст к месту, где расположен курсор. Применяем масштабирование с установленным коэффициентом. Совершаем обратное смещение контекста, учитывая масштабирование.

Ниже представлен пример кода на JavaScript, позволяющего выполнить описанный процесс:

JS Скопировать код function zoomAtCursor(canvas, ctx, zoomFactor, cursorX, cursorY) { // Рассчитываем размеры холста var rect = canvas.getBoundingClientRect(); // Вычисляем смещение точки масштабирования var offsetX = (cursorX – rect.left) * (1 – zoomFactor); var offsetY = (cursorY – rect.top) * (1 – zoomFactor); // Применяем комбинацию функций смещения и масштабирования ctx.translate(offsetX, offsetY); ctx.scale(zoomFactor, zoomFactor); ctx.translate(-offsetX, -offsetY); // Контекст подготовлен для рисования. }

Для того чтобы осуществляла масштабирование с фокусом на курсоре, следует вызвать функцию zoomAtCursor и передать ей коэффициент масштабирования и координаты курсора.

Важные нюансы

Обработка событий мыши и касаний

При реализации масштабирования наперёд учтём различные варианты взаимодействия пользователей с системой:

Клик мыши для увеличения относительного размера.

Shift + Клик для уменьшения относительного размера.

Перемещение мыши с зажатой кнопкой для плавного перемещения изображения.

Одновременное касание двумя пальцами для масштабирования на touch-устройствах.

Матричные преобразования и вопрос производительности

В процессе масштабирования рекомендуется использовать функцию ctx.setTransform , которая поможет избежать накопления трансформаций, повысив тем самым производительность. После каждого масштабирования следует сбросить трансформации:

JS Скопировать код ctx.setTransform(1, 0, 0, 1, 0, 0); // Сброс к исходному состоянию

Очистка холста

Необходимо очищать холст перед каждым процессом отрисовки, чтобы старые кадры не воздействовали на новые:

JS Скопировать код ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Стереть все содержимое

Использование сторонних библиотек и внешних функций

Библиотеки, такие как Loupe, CanvasZoom или Scroller, могут существенно облегчить вашу работу, выполняя сложные вычисления за вас, в частности, инверсию матриц.

Плавное масштабирование

Для реализации плавного масштабирования используем функцию requestAnimationFrame . Это особенно актуально для устройств с ограниченной производительностью:

JS Скопировать код function animateZoom(canvas, ctx, targetZoom, cursorX, cursorY, steps) { var currentStep = 0; (function step() { if (currentStep < steps) { var zoomFactor = 1 + (targetZoom – 1) * currentStep / steps; zoomAtCursor(canvas, ctx, zoomFactor, cursorX, cursorY); currentStep++; requestAnimationFrame(step); // Повторяем действие } })(); }

Визуализация

Представьте себя астронавтом в поисках новых планет. Ваш телескоп фокусирует изображение одной из планет, которая постепенно монополизирует ваше поле зрения, оказываясь в его центре.

Markdown Скопировать код До масштабирования: [👨‍🚀🔭🌌🪐] (Вы обнаружили некую планету) После масштабирования: [👨‍🚀🔭🪐🌌] (Теперь планета в центре вашего внимания)

Процесс масштабирования холста можно сравнить с работой телескопа, где курсор мыши выступает в роли точки сведения.

Markdown Скопировать код Перед масштабированием: [🖼️🐁🌌🌠] (Курсор указывает на звезду) После масштабирования: [🌌🌠🐁🌌] (Звезда остаётся под курсором независимо от масштаба)

Такой подход позволяет сохранить концентрацию внимания на определённом объекте в процессе масштабирования.

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