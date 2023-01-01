Устраняем жёлтый фон автозаполнения форм в Chrome

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вас напрягает жёлтый фон автозаполнения в Chrome, примените приведённый ниже CSS-код:

CSS Скопировать код input:-webkit-autofill { -webkit-box-shadow: 0 0 0px 1000px white inset !important; }

Этот CSS-сниппет создаёт внутреннюю тень белого цвета, которая надёжно скрывает стандартный жёлтый фон автозаполнения, при этом не затрагивая остальные стили.

Управление внешним видом поля во время автозаполнения

Псевдоклассы CSS позволяют нам контролировать внешний вид элементов формы в состоянии автозаполнения. С помощью свойств transition и -webkit-text-fill-color можно обеспечить плавное изменение цвета фона и сохранить чёткость отображаемого текста:

CSS Скопировать код input:-webkit-autofill, input:-webkit-autofill:hover, input:-webkit-autofill:focus, input:-webkit-autofill:active { transition: background-color 5000s ease-in-out 0s; -webkit-text-fill-color: #000 !important; }

Предложенный способ обеспечивает легкость восприятия текста благодаря мягким переходам между цветами фона.

Адаптивность под аудиторию: настраиваем под Chrome

Если вам необходимо применить определённые стили или скрипты исключительно для пользователей Chrome, воспользуйтесь определением юзер-агента через JavaScript:

JS Скопировать код if (navigator.userAgent.indexOf("Chrome") != -1) { // Реализация кода для пользователей Chrome }

Обратите внимание, что полагаться на строку юзер-агента может быть рискованно из-за её возможных изменений.

Не забываем о доступности

Модификации дизайна форм не должны затруднять их использование. Автозаполнение – важная функция, облегчающая взаимодействие с формой для большинства пользователей.

Визуализация

Представьте нашу борьбу с жёлтым фоном автозаполнения как игру. Ваша веб-форма – это холст, который функция автозаполнения Chrome окрашивает в жёлтый. При этом, ваш код CSS – это щит, который помогает сохранить оригинальные цвета формы:

CSS Скопировать код input:-webkit-autofill { box-shadow: 0 0 0px 1000px white inset; } /* 🛡️ – Наш щит от нежелательного жёлтого цвета */

Форма до применения CSS: [📄🎨(жёлтый фон)] Форма после: [📄🛡️(белый фон)]

Изучите возможность отключения автозаполнения в Chrome

Для отключения функции автозаполнения можно использовать атрибут autocomplete="off" :

HTML Скопировать код <input type="text" name="field" autocomplete="off">

Но необходимо учитывать, что современные браузеры часто игнорируют этот параметр, отдавая предпочтение сохранению пользовательских настроек.

Целевое удаление стилей при загрузке

Эффективным решением может оказаться применение JavaScript или jQuery для корректировки стилей автозаполнения сразу после загрузки страницы. Пример скрипта:

JS Скопировать код $(window).load(function(){ // Очистка стилей автозаполнения после загрузки страницы });

Дублирование элементов ввода также возможно:

JS Скопировать код $('input').each(function(){ if ($(this).is(':autofill')) { $(this).clone(true, true).insertBefore(this).prev().add(this).toggle(); } });

Приведенный код клонирует элементы формы, подверженные автозаполнению, что помогает избавиться от неэстетичных эффектов без потери функциональности.

Гладкие переходы

Применение transition поможет сделать изменения в дизайне формы более плавными:

CSS Скопировать код input:-webkit-autofill { transition: background-color 0.5s ease-out, color 0.5s ease-out;

Такие плавные переходы улучшат впечатления от использования сайта.

Тестирование в разных браузерах

Проверьте, как ваши решения работают в различных браузерах, чтобы не ухудшить пользовательский опыт.

Полезные материалы