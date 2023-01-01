Устраняем проблему с шириной input в Bootstrap и MVC5#Веб-разработка #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Для того чтобы расширить текстовое поле до полной ширины в линейной форме Bootstrap, воспользуйтесь классами
form-inline и
w-100 для поля ввода:
<form class="form-inline">
<input type="text" class="form-control w-100" placeholder="Поиск">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Найти</button>
</form>
Класс
w-100 обеспечит занимание поля ввода всего доступного горизонтального пространства.
Адаптивная настройка размеров поля ввода
Для того чтобы настроить ширину поля ввода в зависимости от размера экрана, используйте адаптивные классы сетки Bootstrap, например
col-md-12:
<form class="form-inline">
<div class="col-md-12">
<input type="text" class="form-control w-100" id="responsive-wide-input" placeholder="Поиск"/>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Поиск</button>
</form>
Если требуется увеличенное поле ввода, соедините классы
input-group-lg и
input-group:
<div class="input-group input-group-lg">
<input type="text" class="form-control" placeholder="Предпочитаю большой размер">
<div class="input-group-append">
<button class="btn btn-primary" type="button">Начать</button>
</div>
</div>
Этот код создаст поле ввода большего размера для лучшей видимости.
Оптимизация при использовании структуры form-group
Совершенствуйте выравнивание и отступы между элементами формы, обрамляя метки и управляющие элементы в
form-group:
<form class="form-inline">
<div class="form-group w-100">
<label for="search" class="sr-only">Поиск:</label>
<input type="text" id="search" class="form-control w-100" placeholder="Поиск">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Найти</button>
</form>
Применение form-group обеспечивает оптимальное пространство для компонентов формы, совместимость с сеткой и приятный визуальный облик.
Визуализация
Если ваше текстовое поле должно занимать всю доступную горизонтальную ширину в линейной форме, визуализируйте это так:
Площадка вокзала (🚉) – [Линейная форма] Расширяем текстовое поле на всю длину: 🚂====> 🚃🚃🚃 (текстовое поле на всю ширину)
Bootstrap позволяет нашей форме полностью занять ширину "площадки":
<form class="form-inline d-flex">
<input class="form-control flex-grow-1" type="text" placeholder="Время отправления?">
</form>
С помощью класса
flex-grow вы используете все свои возможности:
Настройка железнодорожного пути Bootstrap:
| .form-inline | 🛤️ |
| .d-flex | 🚄===> |
| .form-control | 🚂 |
| .flex-grow-1 | === |
Возможности модели Flex
Классы
flex в Bootstrap представляют собой инструмент для надежного управления компоновкой. Используйте классы
d-flex и
flex-fill для достижения идеального выравнивания и заполнения:
<form class="form-inline d-flex">
<div class="flex-fill mr-2">
<input type="text" class="form-control w-100" placeholder="Гибко, как резина">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Отправить</button>
</form>
Класс
flex-fill обеспечивает заполнение всего доступного пространства полем ввода без нарушения гармонии с кнопками и другими элементами.
Добавление пользовательских стилей
Если стандартные классы Bootstrap не обеспечивают все ваши требования, вы можете добавить свои стили CSS:
.custom-full-width-input {
width: calc(100% – 50px); /* Вычитаем ширину кнопки и отступы, учитель нашего персонального пространства */
}
При использовании этого класса, поле ввода займет идеальную ширину, учитывая присутствие соседних элементов:
<form class="form-inline">
<input type="text" class="form-control custom-full-width-input" placeholder="Восприятие баланса">
<button type="submit" class="btn btn-primary ml-2">Найти</button>
</form>
Полезные материалы
- Формы · Bootstrap — официальная документация Bootstrap по линейным формам.
- Формы Bootstrap — руководство на W3Schools по созданию текстовых полей на всю ширину в формах Bootstrap.
- flex-grow | CSS-Tricks — объяснение свойства
flex-grow, которое важно для создания гибких компоновок.
- <input>: Элемент ввода (Form Input) — документация MDN Web Docs по элементу HTML <input>.
- Понимание сеточной системы Bootstrap — подробное руководство от SitePoint по сеточной системе Bootstrap.
- Учебnik | DigitalOcean — обучающий материал по улучшению линейных форм в Bootstrap с сайта, который ранее был известен как Scotch.io.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда