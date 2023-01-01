Устраняем проблему с шириной input в Bootstrap и MVC5

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Быстрый ответ

Для того чтобы расширить текстовое поле до полной ширины в линейной форме Bootstrap, воспользуйтесь классами form-inline и w-100 для поля ввода:

HTML Скопировать код <form class="form-inline"> <input type="text" class="form-control w-100" placeholder="Поиск"> <button type="submit" class="btn btn-primary">Найти</button> </form>

Класс w-100 обеспечит занимание поля ввода всего доступного горизонтального пространства.

Адаптивная настройка размеров поля ввода

Для того чтобы настроить ширину поля ввода в зависимости от размера экрана, используйте адаптивные классы сетки Bootstrap, например col-md-12 :

HTML Скопировать код <form class="form-inline"> <div class="col-md-12"> <input type="text" class="form-control w-100" id="responsive-wide-input" placeholder="Поиск"/> </div> <button type="submit" class="btn btn-primary">Поиск</button> </form>

Если требуется увеличенное поле ввода, соедините классы input-group-lg и input-group :

HTML Скопировать код <div class="input-group input-group-lg"> <input type="text" class="form-control" placeholder="Предпочитаю большой размер"> <div class="input-group-append"> <button class="btn btn-primary" type="button">Начать</button> </div> </div>

Этот код создаст поле ввода большего размера для лучшей видимости.

Оптимизация при использовании структуры form-group

Совершенствуйте выравнивание и отступы между элементами формы, обрамляя метки и управляющие элементы в form-group :

HTML Скопировать код <form class="form-inline"> <div class="form-group w-100"> <label for="search" class="sr-only">Поиск:</label> <input type="text" id="search" class="form-control w-100" placeholder="Поиск"> </div> <button type="submit" class="btn btn-primary">Найти</button> </form>

Применение form-group обеспечивает оптимальное пространство для компонентов формы, совместимость с сеткой и приятный визуальный облик.

Визуализация

Если ваше текстовое поле должно занимать всю доступную горизонтальную ширину в линейной форме, визуализируйте это так:

Площадка вокзала (🚉) – [Линейная форма] Расширяем текстовое поле на всю длину: 🚂 = ===> 🚃🚃🚃 (текстовое поле на всю ширину)

Bootstrap позволяет нашей форме полностью занять ширину "площадки":

HTML Скопировать код <form class="form-inline d-flex"> <input class="form-control flex-grow-1" type="text" placeholder="Время отправления?"> </form>

С помощью класса flex-grow вы используете все свои возможности: Настройка железнодорожного пути Bootstrap:

| .form-inline | 🛤️ |

| .d-flex | 🚄===> |

| .form-control | 🚂 |

| .flex-grow-1 | === |

Возможности модели Flex

Классы flex в Bootstrap представляют собой инструмент для надежного управления компоновкой. Используйте классы d-flex и flex-fill для достижения идеального выравнивания и заполнения:

HTML Скопировать код <form class="form-inline d-flex"> <div class="flex-fill mr-2"> <input type="text" class="form-control w-100" placeholder="Гибко, как резина"> </div> <button type="submit" class="btn btn-primary">Отправить</button> </form>

Класс flex-fill обеспечивает заполнение всего доступного пространства полем ввода без нарушения гармонии с кнопками и другими элементами.

Добавление пользовательских стилей

Если стандартные классы Bootstrap не обеспечивают все ваши требования, вы можете добавить свои стили CSS:

CSS Скопировать код .custom-full-width-input { width: calc(100% – 50px); /* Вычитаем ширину кнопки и отступы, учитель нашего персонального пространства */ }

При использовании этого класса, поле ввода займет идеальную ширину, учитывая присутствие соседних элементов:

HTML Скопировать код <form class="form-inline"> <input type="text" class="form-control custom-full-width-input" placeholder="Восприятие баланса"> <button type="submit" class="btn btn-primary ml-2">Найти</button> </form>

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