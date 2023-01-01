Устраняем пробелы между строками и столбцами в таблице HTML

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Быстрый ответ

Чтобы устранить излишнее пространство в HTML-таблице, примените border-collapse: collapse; к тегу <table> , обнулив внутренние отступы с помощью padding: 0; для <td> и <th> , вот так:

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; } td, th { padding: 0; }

Если пространство возникает из-за изображений, назначьте им display: block и используйте line-height: 0; для устранения пробелов. С целью обеспечения совместимости добавьте атрибут cellspacing="0" к <table> .

Оптимальное оформление таблицы

Чтобы достичь пиксельной точности в таблицах:

Задайте width и height для <td> , чтобы они точно Особенности Internet Explorer соответствовали размерам содержимого.

и для , чтобы они точно Особенности Internet Explorer соответствовали размерам содержимого. Примените vertical-align: bottom для устранения пробелов под содержимым ячеек.

История границ и отступов

Особенности Internet Explorer

В зависимости от версии Internet Explorer использование атрибута cellspacing представлено ниже:

HTML Скопировать код <table cellspacing="0"> <!-- Методика для старых версий браузера --> <!-- ваш контент таблицы --> </table>

Internet Explorer 7 и ранее поддерживают cellspacing .

и ранее поддерживают . Internet Explorer 8 и более поздние версии хорошо работают с CSS-свойством border-spacing: 0; .

Гармония в визуализации

Для создания целостного визуального ряда изображений, подобно мозаике:

Размеры td должны точно соответствовать размерам вложенных изображений.

должны точно соответствовать размерам вложенных изображений. Чтобы изображения полностью заполняли ячейки, задайте им display: block .

. Используйте border-spacing: 0; для создания идеального плиточного соединения.

Визуализация

Удаление излишних пространств в таблице можно представить как выравнивание тротуарной плитки:

Markdown Скопировать код До: [👣_ _👣, 👣_ _👣] После: [👣👣, 👣👣]

В мире CSS мы уважаем эти мощные свойства:

CSS Скопировать код td, th { padding: 0; /* удаляем пустоты */ border-spacing: 0; /* заботимся о близости */ border-collapse: collapse; /* сплочаем элементы вместе */ }

Результат: Гладкий ряд, в котором отпечатки ног (👣) идут строго друг за другом, не нарушая ритм.

Решение специфических задач верстки

Вопросы совместимости в электронной почте

Почтовые клиенты могут быть капризными и неожиданными. Применяйте CSS с учётом этого, чтобы предотвратить нежелательные сюрпризы:

Используйте border-collapse: collapse; в рассылках с особой осторожностью, так как почтовые клиенты иногда реагируют непредсказуемо.

в рассылках с особой осторожностью, так как почтовые клиенты иногда реагируют непредсказуемо. Встроенные стили в письмах станут вашими надёжными помощниками.

Борьба с нежелательными пространствами элементов с display inline-block

Элементы с display: inline-block могут создавать лишние отступы. Ваша стратегия:

Установите font-size: 0; для родительского элемента, чтобы удалить пробелы от inline-block.

для родительского элемента, чтобы удалить пробелы от inline-block. Восстановите исходный font-size для дочерних элементов, чтобы текст остался читабельным.

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