Устраняем пробелы между строками и столбцами в таблице HTML#Основы HTML #CSS и верстка #Таблицы
Быстрый ответ
Чтобы устранить излишнее пространство в HTML-таблице, примените
border-collapse: collapse; к тегу
<table>, обнулив внутренние отступы с помощью
padding: 0; для
<td> и
<th>, вот так:
table {
border-collapse: collapse;
}
td, th {
padding: 0;
}
Если пространство возникает из-за изображений, назначьте им
display: block и используйте
line-height: 0; для устранения пробелов. С целью обеспечения совместимости добавьте атрибут
cellspacing="0" к
<table>.
Оптимальное оформление таблицы
Чтобы достичь пиксельной точности в таблицах:
- Задайте
widthи
heightдля
<td>, чтобы они точно Особенности Internet Explorer соответствовали размерам содержимого.
- Примените
vertical-align: bottomдля устранения пробелов под содержимым ячеек.
История границ и отступов
Особенности Internet Explorer
В зависимости от версии Internet Explorer использование атрибута
cellspacing представлено ниже:
<table cellspacing="0"> <!-- Методика для старых версий браузера -->
<!-- ваш контент таблицы -->
</table>
- Internet Explorer 7 и ранее поддерживают
cellspacing.
- Internet Explorer 8 и более поздние версии хорошо работают с CSS-свойством
border-spacing: 0;.
Гармония в визуализации
Для создания целостного визуального ряда изображений, подобно мозаике:
- Размеры
tdдолжны точно соответствовать размерам вложенных изображений.
- Чтобы изображения полностью заполняли ячейки, задайте им
display: block.
- Используйте
border-spacing: 0;для создания идеального плиточного соединения.
Визуализация
Удаление излишних пространств в таблице можно представить как выравнивание тротуарной плитки:
До: [👣_ _👣, 👣_ _👣]
После: [👣👣, 👣👣]
В мире CSS мы уважаем эти мощные свойства:
td, th {
padding: 0; /* удаляем пустоты */
border-spacing: 0; /* заботимся о близости */
border-collapse: collapse; /* сплочаем элементы вместе */
}
Результат: Гладкий ряд, в котором отпечатки ног (👣) идут строго друг за другом, не нарушая ритм.
Решение специфических задач верстки
Вопросы совместимости в электронной почте
Почтовые клиенты могут быть капризными и неожиданными. Применяйте CSS с учётом этого, чтобы предотвратить нежелательные сюрпризы:
- Используйте
border-collapse: collapse;в рассылках с особой осторожностью, так как почтовые клиенты иногда реагируют непредсказуемо.
- Встроенные стили в письмах станут вашими надёжными помощниками.
Борьба с нежелательными пространствами элементов с display inline-block
Элементы с
display: inline-block могут создавать лишние отступы. Ваша стратегия:
- Установите
font-size: 0;для родительского элемента, чтобы удалить пробелы от inline-block.
- Восстановите исходный
font-sizeдля дочерних элементов, чтобы текст остался читабельным.
Полезные материалы
- CSS Styling Tables — пошаговое руководство по стилизации таблиц и удалению пробелов.
- A Complete Guide to the Table Element | CSS-Tricks — подробное описание возможностей элемента таблицы, включая сжатие границ.
- border-collapse – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — исчерпывающий обзор свойства
border-collapseс примерами.
- box-sizing – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — исследование свойства
box-sizingи его влияния на компоновку таблиц.
- What Is A CSS Reset? – CSS Reset — освежите свои знания о CSS Reset, который помогает устранить браузерные отступы.
- Design better data tables. The ingredients of a successful data… | by Andrew Coyle | Medium — погрузитесь в дизайн таблиц и пользовательских интерфейсов.
Ксения Сорокина
веб-техредактор