Устраняем блок JavaScript и CSS: улучшаем Google PageSpeed

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Быстрый ответ

Чтобы оптимизировать эффективно контент "выше складки", желательно включить наиболее важные CSS-стили непосредственно в HTML и отложить загрузку JavaScript, не требующегося для первичного отображения страницы. Уделите внимание мгновенной видимости и интерактивности, чтобы повысить скорость загрузки и качество взаимодействия пользователей с сайтом. Основные стили следует разместить в теге <style> , который находится в <head> :

HTML Скопировать код <head> <style> .hero { /* Стили "героя страницы" */ } </style> </head>

Попробуйте использовать CSS медиа-запросы для условной загрузки и оптимизации изображений для ускорения рендеринга контента выше складки.

Оптимизация контента выше складки: почему это важно

Ускорение загрузки контента "выше складки" улучшает пользовательский опыт и повышает SEO-рейтинг сайта. Алгоритм PageSpeed от Google предоставляет преимущества страницам, которые быстро отображают контент. Это требование особенно критично для мобильных устройств с нестабильной скоростью сети.

Встраивание критического CSS для ускорения загрузки

Встраивание критического CSS непосредственно в HTML помогает сокращать количество сетевых запросов, что важно для быстрого рендеринга.

Ресурсы, блокирующие отрисовку: основные препятствия

Внешние скрипты и стилевые файлы, блокирующие рендеринг, замедляют загрузку. Чтобы преодолеть это, размещайте скрипты в конце тега body и используйте атрибуты async или defer для предотвращения задержек. Инструменты, такие как Critical и Penthouse, помогут создать и встраивать критический CSS.

Инструменты автоматизации: помощь в оптимизации

Использование инструментов, таких как Lighthouse и Webpack, помогает оценить и улучшить производительность страницы в разных условиях.

Подход "Mobile-first": всегда в цене

Загрузка контента на мобильных устройствах должна быть максимально быстрой, желательно в течение первой секунды. Важно учитывать различия в производительности проводных, Wi-Fi и мобильных сетей для эффективной оптимизации.

Адаптивный CSS: ваш секретный инструмент

Основные стили для контента выше складки должны быть адаптивными, с использованием Flexbox, сеточных макетов и единиц viewport.

Визуализация

Представляйте контент выше складки как все то, что пользователь видит до прокрутки – подобно заголовкам и главным новостям на первой странице газеты:

Markdown Скопировать код 📰 Газета: +--------------------------+ | 🗞 Заголовки и главные новости | <-- **Контент выше складки** |--------------------------| | (скрыто до прокрутки) | +--------------------------+

Google Pagespeed ценит быструю загрузку таких "заголовков" (ваш сайт 🗞), чтобы они привлекали внимание читателя!

Markdown Скопировать код 🌐 Время загрузки сайта: [🗞🔗🚀] <- Выше складки [📜🔗🐌] <- Под складкой

Быстрое появление 🗞🔗🚀 радует пользователя и Google!

Решение проблем оптимизации

При ускорении контента выше складки можно столкнуться с увеличением объема HTML и с замедлением загрузки из-за неоптимизированных изображений, даже если проблемы с CSS устранены.

Избегание увеличения объема CSS

Чтобы избежать увеличения объема HTML, включайте только специфический и эффективный CSS, необходимый для отображения контента выше складки. Остальные стили лучше загружать асинхронно.

Оптимизация скорости загрузки изображений

Используйте "ленивую" загрузку, форматы следующего поколения (например, WebP) и адаптивную оптимизацию изображений, учитывая размер экрана пользователя. Это увеличит скорость загрузки, не ухудшая качество изображений.

Баланс между устройствами и сетями

Различные устройства, сетевые условия и пользовательские предпочтения требуют индивидуальных подходов к оптимизации контента выше складки.

Подробное изучение контента выше складки

Приоритеты загрузки

Используйте preload в тегах <link> , чтобы ускорить загрузку ключевых ресурсов, улучшая воспринимаемую производительность.

Оптимизация JavaScript

Минимизируйте встроенный JavaScript и загружайте второстепенный код после отображения контента выше складки.

Инструменты: API производительности веба

Применяйте веб-API, такие как Intersection Observer и Resource Hints, для контроля приоритетов ресурсов и подключений.

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