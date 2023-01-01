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Устраняем блок JavaScript и CSS: улучшаем Google PageSpeed
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Устраняем блок JavaScript и CSS: улучшаем Google PageSpeed

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Быстрый ответ

Чтобы оптимизировать эффективно контент "выше складки", желательно включить наиболее важные CSS-стили непосредственно в HTML и отложить загрузку JavaScript, не требующегося для первичного отображения страницы. Уделите внимание мгновенной видимости и интерактивности, чтобы повысить скорость загрузки и качество взаимодействия пользователей с сайтом. Основные стили следует разместить в теге <style>, который находится в <head>:

HTML
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<head>
    <style>
        .hero { /* Стили "героя страницы" */ }
    </style>
</head>

Попробуйте использовать CSS медиа-запросы для условной загрузки и оптимизации изображений для ускорения рендеринга контента выше складки.

Пошаговый план для смены профессии

Оптимизация контента выше складки: почему это важно

Ускорение загрузки контента "выше складки" улучшает пользовательский опыт и повышает SEO-рейтинг сайта. Алгоритм PageSpeed от Google предоставляет преимущества страницам, которые быстро отображают контент. Это требование особенно критично для мобильных устройств с нестабильной скоростью сети.

Встраивание критического CSS для ускорения загрузки

Встраивание критического CSS непосредственно в HTML помогает сокращать количество сетевых запросов, что важно для быстрого рендеринга.

Ресурсы, блокирующие отрисовку: основные препятствия

Внешние скрипты и стилевые файлы, блокирующие рендеринг, замедляют загрузку. Чтобы преодолеть это, размещайте скрипты в конце тега body и используйте атрибуты async или defer для предотвращения задержек. Инструменты, такие как Critical и Penthouse, помогут создать и встраивать критический CSS.

Инструменты автоматизации: помощь в оптимизации

Использование инструментов, таких как Lighthouse и Webpack, помогает оценить и улучшить производительность страницы в разных условиях.

Подход "Mobile-first": всегда в цене

Загрузка контента на мобильных устройствах должна быть максимально быстрой, желательно в течение первой секунды. Важно учитывать различия в производительности проводных, Wi-Fi и мобильных сетей для эффективной оптимизации.

Адаптивный CSS: ваш секретный инструмент

Основные стили для контента выше складки должны быть адаптивными, с использованием Flexbox, сеточных макетов и единиц viewport.

Визуализация

Представляйте контент выше складки как все то, что пользователь видит до прокрутки – подобно заголовкам и главным новостям на первой странице газеты:

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📰 Газета:

+--------------------------+
| 🗞 Заголовки и главные новости | <-- **Контент выше складки**
|--------------------------|
| (скрыто до прокрутки)    |
+--------------------------+

Google Pagespeed ценит быструю загрузку таких "заголовков" (ваш сайт 🗞), чтобы они привлекали внимание читателя!

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🌐 Время загрузки сайта:

[🗞🔗🚀] <- Выше складки
[📜🔗🐌] <- Под складкой

Быстрое появление 🗞🔗🚀 радует пользователя и Google!

Решение проблем оптимизации

При ускорении контента выше складки можно столкнуться с увеличением объема HTML и с замедлением загрузки из-за неоптимизированных изображений, даже если проблемы с CSS устранены.

Избегание увеличения объема CSS

Чтобы избежать увеличения объема HTML, включайте только специфический и эффективный CSS, необходимый для отображения контента выше складки. Остальные стили лучше загружать асинхронно.

Оптимизация скорости загрузки изображений

Используйте "ленивую" загрузку, форматы следующего поколения (например, WebP) и адаптивную оптимизацию изображений, учитывая размер экрана пользователя. Это увеличит скорость загрузки, не ухудшая качество изображений.

Баланс между устройствами и сетями

Различные устройства, сетевые условия и пользовательские предпочтения требуют индивидуальных подходов к оптимизации контента выше складки.

Подробное изучение контента выше складки

Приоритеты загрузки

Используйте preload в тегах <link>, чтобы ускорить загрузку ключевых ресурсов, улучшая воспринимаемую производительность.

Оптимизация JavaScript

Минимизируйте встроенный JavaScript и загружайте второстепенный код после отображения контента выше складки.

Инструменты: API производительности веба

Применяйте веб-API, такие как Intersection Observer и Resource Hints, для контроля приоритетов ресурсов и подключений.

Полезные материалы

  1. PageSpeed Insights — анализатор производительности страниц от Google.
  2. Critical Rendering Path | Articles | web.dev — руководство по рендерингу страниц браузерами.
  3. Optimize CSS Delivery | Google for Developers — рекомендации Google по оптимизации доставки CSS.
  4. Code Splitting | webpack — руководство по разделению кода для улучшения производительности.
  5. Eliminating Render-Blocking JavaScript and CSS — советы по исключению элементов, блокирующих рендеринг.
  6. Lighthouse | Google Developers — инструмент Google для аудита производительности веб-сайтов.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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