Устраняем блок JavaScript и CSS: улучшаем Google PageSpeed#Разное
Быстрый ответ
Чтобы оптимизировать эффективно контент "выше складки", желательно включить наиболее важные CSS-стили непосредственно в HTML и отложить загрузку JavaScript, не требующегося для первичного отображения страницы. Уделите внимание мгновенной видимости и интерактивности, чтобы повысить скорость загрузки и качество взаимодействия пользователей с сайтом. Основные стили следует разместить в теге
<style>, который находится в
<head>:
<head>
<style>
.hero { /* Стили "героя страницы" */ }
</style>
</head>
Попробуйте использовать CSS медиа-запросы для условной загрузки и оптимизации изображений для ускорения рендеринга контента выше складки.
Оптимизация контента выше складки: почему это важно
Ускорение загрузки контента "выше складки" улучшает пользовательский опыт и повышает SEO-рейтинг сайта. Алгоритм PageSpeed от Google предоставляет преимущества страницам, которые быстро отображают контент. Это требование особенно критично для мобильных устройств с нестабильной скоростью сети.
Встраивание критического CSS для ускорения загрузки
Встраивание критического CSS непосредственно в HTML помогает сокращать количество сетевых запросов, что важно для быстрого рендеринга.
Ресурсы, блокирующие отрисовку: основные препятствия
Внешние скрипты и стилевые файлы, блокирующие рендеринг, замедляют загрузку. Чтобы преодолеть это, размещайте скрипты в конце тега body и используйте атрибуты
async или
defer для предотвращения задержек. Инструменты, такие как Critical и Penthouse, помогут создать и встраивать критический CSS.
Инструменты автоматизации: помощь в оптимизации
Использование инструментов, таких как Lighthouse и Webpack, помогает оценить и улучшить производительность страницы в разных условиях.
Подход "Mobile-first": всегда в цене
Загрузка контента на мобильных устройствах должна быть максимально быстрой, желательно в течение первой секунды. Важно учитывать различия в производительности проводных, Wi-Fi и мобильных сетей для эффективной оптимизации.
Адаптивный CSS: ваш секретный инструмент
Основные стили для контента выше складки должны быть адаптивными, с использованием Flexbox, сеточных макетов и единиц viewport.
Визуализация
Представляйте контент выше складки как все то, что пользователь видит до прокрутки – подобно заголовкам и главным новостям на первой странице газеты:
📰 Газета:
+--------------------------+
| 🗞 Заголовки и главные новости | <-- **Контент выше складки**
|--------------------------|
| (скрыто до прокрутки) |
+--------------------------+
Google Pagespeed ценит быструю загрузку таких "заголовков" (ваш сайт 🗞), чтобы они привлекали внимание читателя!
🌐 Время загрузки сайта:
[🗞🔗🚀] <- Выше складки
[📜🔗🐌] <- Под складкой
Быстрое появление 🗞🔗🚀 радует пользователя и Google!
Решение проблем оптимизации
При ускорении контента выше складки можно столкнуться с увеличением объема HTML и с замедлением загрузки из-за неоптимизированных изображений, даже если проблемы с CSS устранены.
Избегание увеличения объема CSS
Чтобы избежать увеличения объема HTML, включайте только специфический и эффективный CSS, необходимый для отображения контента выше складки. Остальные стили лучше загружать асинхронно.
Оптимизация скорости загрузки изображений
Используйте "ленивую" загрузку, форматы следующего поколения (например, WebP) и адаптивную оптимизацию изображений, учитывая размер экрана пользователя. Это увеличит скорость загрузки, не ухудшая качество изображений.
Баланс между устройствами и сетями
Различные устройства, сетевые условия и пользовательские предпочтения требуют индивидуальных подходов к оптимизации контента выше складки.
Подробное изучение контента выше складки
Приоритеты загрузки
Используйте
preload в тегах
<link>, чтобы ускорить загрузку ключевых ресурсов, улучшая воспринимаемую производительность.
Оптимизация JavaScript
Минимизируйте встроенный JavaScript и загружайте второстепенный код после отображения контента выше складки.
Инструменты: API производительности веба
Применяйте веб-API, такие как Intersection Observer и Resource Hints, для контроля приоритетов ресурсов и подключений.
Полезные материалы
- PageSpeed Insights — анализатор производительности страниц от Google.
- Critical Rendering Path | Articles | web.dev — руководство по рендерингу страниц браузерами.
- Optimize CSS Delivery | Google for Developers — рекомендации Google по оптимизации доставки CSS.
- Code Splitting | webpack — руководство по разделению кода для улучшения производительности.
- Eliminating Render-Blocking JavaScript and CSS — советы по исключению элементов, блокирующих рендеринг.
- Lighthouse | Google Developers — инструмент Google для аудита производительности веб-сайтов.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы