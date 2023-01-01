Устранение нежелательных границ ячеек таблицы в CSS

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Быстрый ответ

Для создания таблицы без границ примените к элементам <td> и <th> стиль border: 0; , а к <table> — border-collapse: collapse; :

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; } td, th { border: 0; // И границы исчезают! }

Если вы хотите сохранить некоторые границы, настройте их отдельно. Например, с помощью border-bottom: 1px solid black; можно создать тонкие границы для подчёркивания.

CSS – методы для удаления границ таблиц

Стилизация таблиц без границ — распространённая задача, которую можно сверить с помощью нескольких основных CSS-правил:

Использование свойства border-collapse

Свойство border-collapse: collapse; устраняет нежелательные границы и стандартные интервалы между ячейками.

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; // Объединяет границы, позволяет вам контролировать их }

Очистка границ с приоритетом с помощью ‘!important’

С помощью border-style: hidden!important вы зададите высокий приоритет скрытию границ, сравнимый с эффектом туза в рукаве.

CSS Скопировать код td, th { border-style: hidden!important; // Скрывает границы как волшебным пасом }

Устранение внутренних отступов и полей

Чтобы внутренние поля не создавали иллюзию границ, присвойте элементу <table> атрибуты border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" . Это полностью уберёт предустановленные рамки и отступы.

HTML Скопировать код <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <!-- ваш контент --> </table>

Отдельное форматирование для thead и tbody

Разделите <thead> и <tbody> , чтобы получить возможность менять стили заголовков и содержимого таблицы без использования границ.

HTML Скопировать код <table> <thead> <!-- заголовки --> </thead> <tbody> <!-- данные --> </tbody> </table>

Визуализация

Проведём аналогию каждой ячейки с участком на карте города:

Markdown Скопировать код Город: Дорога = Граница 🌆1️⃣🛣️||🛣️2️⃣🌇 🏞️3️⃣🛣️||🛣️4️⃣🏞️ == нежелательные участки == 🚫

Применим CSS для удаления границ:

CSS Скопировать код td { border: none; /* До свидания, нежелательные границы! */ }

И вот, у нас город без границ:

Markdown Скопировать код Город: 🌆1️⃣ 2️⃣🌇 🏞️3️⃣ 4️⃣🏞️ == порядок и гармония на земельных участках ==

Решение проблем с границами в различных браузерах

При стилизации таблиц без границ иногда выявляются особенности работы разных браузеров. Вот несколько полезных советов:

Проблема с border-spacing

Свойство border-spacing: 0; помогает бороться с пространством между ячейками, однако при работе со старыми версиями Internet Explorer результат может быть непредсказуемым.

CSS Скопировать код table { border-spacing: 0; // Объединяет ячейки, как объятия }

Фоновые цвета для структурирования таблицы

Разделение секций таблицы фоновыми цветами может компенсировать отсутствие границ.

CSS Скопировать код thead tr, tbody tr:nth-child(odd) { background-color: #f2f2f2; // Создаёт аккуратный вид }

Тактика использования ‘cellpadding’

Атрибут cellpadding может быть весьма полезным для регулировки внутренних отступов ячеек без видимых границ, вместо отступов.

HTML Скопировать код <table cellpadding="0"> <!-- ваш элементный контент --> </table>

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