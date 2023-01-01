Устранение лишнего отступа под textarea в разных браузерах#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для устранения избыточного пространства под
textarea в различных браузерах применяется свойство
vertical-align со значением
top, а также устанавливается фиксированная высота.
textarea {
vertical-align: top; /* Выровнять по верхнему краю */
height: 100px; /* Фиксированная высота */
overflow: hidden; /* Скрыть содержимое, выходящее за границы */
margin: 0; /* Исключить отступы */
padding: 0; /* Убрать внутренние поля */
display: block; /* Элемент отображается как блок */
}
Эти стили минимизируют проблему лишнего пространства.
Зачем это нужно
Осознание CSS-блочной модели
Различное отображение
textarea в браузерах связано с их интерпретацией CSS-блочной модели. Понимание, как рассчитываются размеры элементов, поможет в решении этой проблемы.
Настройка стилей "по умолчанию"
Для унификации отображения элементов используйте сброс стилей или Normalize.css. Это унифицирует обнуление отступов и будет соответствовать внешнему виду в разных браузерах.
Flexbox для выравнивания
Если
vertical-align не справляется, воспользуйтесь механизмом Flexbox:
.parent {
display: flex; /* Элементы выстраиваются как команда */
align-items: flex-start; /* Элементы выровнены по верхнему краю */
}
Flexbox обеспечивает консистентность в выравнивании, игнорируя установки браузера по умолчанию.
Визуализация
Вы, наверное, замечали, что парковочные места сильно отличаются по размеру в зависимости от автомобиля. Точно так же пространство под
textarea изменяется в зависимости от браузера:
Браузер | Текстовый автомобиль | Дополнительное место
------------- | -------------------- | ---------------------
Chrome | 🚗 | 🛴
Firefox | 🚗 | 🛵
Safari | 🚗 | 🚲
Edge | 🚗 | 🛹
Лишнее пространство под
textarea меняется, так же как и размеры скутеров, в то время как "автомобиль" остается неизменным. Это пространство определяется "правилами парковки".🅿️
Детальное разбор решения
Анализ различий в пространстве
Используйте инструменты для разработчиков, чтобы визуально анализировать отличия и изучить особенности вывода элементов на экран. Отслеживайте, как родительские элементы влияют на размер пространства.
Фиксация визуальных отличий
Снимки экрана помогут запечатлеть различия между браузерами, что существенно упростит отладку.
Как избавиться от лишнего пространства в textarea
Нормализация базовых стилей
Применение Normalize.css или сброса CSS помогает устранить различия в отображении элементов, включая
textarea.
Использование свойства box-sizing
Значение
border-box для
box-sizing позволяет включать границы и отступы в размер элемента:
textarea {
box-sizing: border-box; /* Размеры элемента включают границы */
}
Установка line-height
Значения
line-height и
font-size могут влиять на размеры, поэтому рекомендуется использовать
line-height: normal;, чтобы избежать искажений. Выберите удобный размер шрифта.
Специфические настройки для браузера
Настройка стилей для каждого браузера поможет обеспечить их согласованность:
textarea::-webkit-scrollbar {
display: none; /* Прячем полосу прокрутки */
}
Расширение набора решений поможет обеспечить идеальное отображение
textarea в любом браузере.
Полезные материалы
- Введение в базовую блочную модель CSS – CSS — детальный обзор блочной модели.
- Box Sizing | CSS-Tricks — всё о свойстве
box-sizingи его влиянии на компоновку.
- Актуальные вопросы 'textarea+css' – Stack Overflow — общайтесь с сообществом и обсуждайте вопросы, связанные с
textarea.
- HTML-тег textarea – W3Schools — свойства и использование тега
textarea.
- Normalize.css: создание консистентных стилей — устранение расхождений между стилями браузеров.
- Can I use... Поддержка HTML5, CSS3 и др. — проверка поддержки CSS-свойств разными браузерами.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда