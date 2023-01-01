Устранение хешей в URL при использовании якорей в JS#Веб-разработка #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для реализации перехода к якорю посредством JavaScript, воспользуйтесь методом
scrollIntoView():
document.querySelector("#yourDestination").scrollIntoView();
Вместо
"#yourDestination" укажите селектор указанного якоря, это позволит выполнить плавную прокрутку страницы.
Работа с URL и управление фокусировкой: обеспечение комфорта пользователям сайта
Удаление хэша из URL
Желаете избавиться от хэшей в URL после прокрутки страницы? Примените следующий код:
// Функция для перехода к якорю
function scrollToAnchor(anchor) {
history.replaceState(null, null, ' '); // Очищаем URL от нежелательного хэша
document.getElementById(anchor).scrollIntoView(); // Перемещаем пользователя к якорю
history.replaceState(null, null, anchor); // Возвращаем хэш обратно
}
// Вызываем функцию
scrollToAnchor('yourAnchor');
Метод
history.replaceState позволяет модифицировать историю браузера без перезагрузки страницы, держа URL чистым и аккуратным.
Управление фокусом для удобства взаимодействия
После прокрутки к якорю, важно обратить внимание на управление фокусом. Это существенно для интуитивного взаимодействия с веб-страницей и эффективного использования скринридеров:
function beamAndFocus(anchor) {
const element = document.getElementById(anchor);
element.scrollIntoView();
element.tabIndex = -1;
element.focus(); // Автофокус — это не только режим камеры
}
beamAndFocus('yourAnchor');
Установка
tabIndex в
-1 позволяет переместить фокус на элемент, который обычно не участвует в фокусировке. Это делает веб-страницу более доступной.
Позиционирование прокрутки под контролем: станьте экспертом прокрутки
Точное управление прокруткой
Хотите достичь абсолютного контроля над позицией прокрутки? Выполните следующие действия:
// Определяем координату Y якоря
const newYCoordinate = document.getElementById('yourAnchor').offsetTop;
// Прокручиваем страницу к якорю
window.scrollTo(0, newYCoordinate); // Взмываем ввысь, не выходя из рамок закона!
Расчет общей высоты прокрутки
Необходимо учесть вложенность элементов? Воспользуйтесь этим кодом:
function getSkyHigh(element) {
let offset = 0;
while(element) {
offset += element.offsetTop;
element = element.offsetParent; // Обрабатываем родительские элементы
}
return offset;
}
window.scrollTo(0, getSkyHigh(document.getElementById('yourAnchor')));
Цикл подсчитывает общее смещение от верхней границы страницы, даже если элементы вложены один в другой.
Визуализация
Представьте, что переход к якорю на веб-странице — это некий цифровой поход по лесу.
💼 Все готово к переходу к якорю "#everest"!
document.getElementById("everest").scrollIntoView();
Вот и начинается ваше путешествие... 🏔️
Было: [🏖️#beach, 🌆#city, 🏜️#desert]
Стало: [🏞️#forest, 🏔️#everest]
Каждый ваш клик — это шаг по стезям цифровых лабиринтов веб-страницы.
Продвинутая обработка URL при помощи JavaScript
Обновление URL без перезагрузки страницы
Вы можете программно обновить URL после перехода к якорю, не привлекая перезагрузку страницы:
window.location.replace("#" + "yourAnchor"); // Если ссылка несоответствует цели, исправляем её
history.replaceState(null, null, window.location.href.replace(/#+$/, '')); // Очищаем URL от всех хэшей
Поддержка обратной совместимости
Не все браузеры поддерживают
history.replaceState. Обязательно обеспечьте обратную совместимость:
if ('replaceState' in window.history) {
window.history.replaceState(null, null, "freshURL");
} else {
// Для старых браузеров предусмотрен план "Б"
window.location.hash = "freshURL";
}
Сохранение исходной функциональности веб-страницы
Сохранение стандартной работы якорей
Пользовательская логика перехода должна дополнять стандартную, а не заменять её:
// Добавляем обработчики для всех якорных ссылок
document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
anchor.addEventListener('click', function (e) {
e.preventDefault(); // Отменяем стандартный переход
const targetID = this.getAttribute('href').substr(1);
scrollToAnchor(targetID); // Готовимся к переходу
});
});
Надёжность якорей
При добавлении якорей используйте атрибут
id для надёжной работы:
<div id="yourAnchor">Важное сообщение, на которое следует обратить внимание</div>
И помните, атрибуты
name сегодня утратили свою актуальность, сейчас предпочтение отдается
id!
Полезные материалы
- <a>: Якорный элемент – HTML: язык разметки гипертекста | MDN — официальное руководство по якорному элементу
<a>HTML.
- JavaScript Window Location — подробное руководство по управлению положением окна в JavaScript.
- Плавная прокрутка | CSS-Tricks — обсуждение методов реализации плавного скроллинга на сайтах.
- javascript – Плавная прокрутка якорных ссылок без jQuery – Stack Overflow — общедоступные решения для плавной прокрутки без использования jQuery.
- Как создать высокопроизводительные CSS анимации | Статьи | web.dev — разбор способов создания эффективных анимаций.
- Element: метод scrollIntoView() – Веб API | MDN — документация MDN о методе
scrollIntoView().
- API истории – Веб API | MDN — руководство MDN об API истории браузера и управлении историей сессий.
Тимур Голубев
веб-разработчик