Устранение хешей в URL при использовании якорей в JS

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Быстрый ответ

Для реализации перехода к якорю посредством JavaScript, воспользуйтесь методом scrollIntoView() :

JS Скопировать код document.querySelector("#yourDestination").scrollIntoView();

Вместо "#yourDestination" укажите селектор указанного якоря, это позволит выполнить плавную прокрутку страницы.

Работа с URL и управление фокусировкой: обеспечение комфорта пользователям сайта

Удаление хэша из URL

Желаете избавиться от хэшей в URL после прокрутки страницы? Примените следующий код:

JS Скопировать код // Функция для перехода к якорю function scrollToAnchor(anchor) { history.replaceState(null, null, ' '); // Очищаем URL от нежелательного хэша document.getElementById(anchor).scrollIntoView(); // Перемещаем пользователя к якорю history.replaceState(null, null, anchor); // Возвращаем хэш обратно } // Вызываем функцию scrollToAnchor('yourAnchor');

Метод history.replaceState позволяет модифицировать историю браузера без перезагрузки страницы, держа URL чистым и аккуратным.

Управление фокусом для удобства взаимодействия

После прокрутки к якорю, важно обратить внимание на управление фокусом. Это существенно для интуитивного взаимодействия с веб-страницей и эффективного использования скринридеров:

JS Скопировать код function beamAndFocus(anchor) { const element = document.getElementById(anchor); element.scrollIntoView(); element.tabIndex = -1; element.focus(); // Автофокус — это не только режим камеры } beamAndFocus('yourAnchor');

Установка tabIndex в -1 позволяет переместить фокус на элемент, который обычно не участвует в фокусировке. Это делает веб-страницу более доступной.

Позиционирование прокрутки под контролем: станьте экспертом прокрутки

Точное управление прокруткой

Хотите достичь абсолютного контроля над позицией прокрутки? Выполните следующие действия:

JS Скопировать код // Определяем координату Y якоря const newYCoordinate = document.getElementById('yourAnchor').offsetTop; // Прокручиваем страницу к якорю window.scrollTo(0, newYCoordinate); // Взмываем ввысь, не выходя из рамок закона!

Расчет общей высоты прокрутки

Необходимо учесть вложенность элементов? Воспользуйтесь этим кодом:

JS Скопировать код function getSkyHigh(element) { let offset = 0; while(element) { offset += element.offsetTop; element = element.offsetParent; // Обрабатываем родительские элементы } return offset; } window.scrollTo(0, getSkyHigh(document.getElementById('yourAnchor')));

Цикл подсчитывает общее смещение от верхней границы страницы, даже если элементы вложены один в другой.

Визуализация

Представьте, что переход к якорю на веб-странице — это некий цифровой поход по лесу.

Markdown Скопировать код 💼 Все готово к переходу к якорю "#everest"! document.getElementById("everest").scrollIntoView();

Вот и начинается ваше путешествие... 🏔️

Markdown Скопировать код Было: [🏖️#beach, 🌆#city, 🏜️#desert] Стало: [🏞️#forest, 🏔️#everest]

Каждый ваш клик — это шаг по стезям цифровых лабиринтов веб-страницы.

Продвинутая обработка URL при помощи JavaScript

Обновление URL без перезагрузки страницы

Вы можете программно обновить URL после перехода к якорю, не привлекая перезагрузку страницы:

JS Скопировать код window.location.replace("#" + "yourAnchor"); // Если ссылка несоответствует цели, исправляем её history.replaceState(null, null, window.location.href.replace(/#+$/, '')); // Очищаем URL от всех хэшей

Поддержка обратной совместимости

Не все браузеры поддерживают history.replaceState . Обязательно обеспечьте обратную совместимость:

JS Скопировать код if ('replaceState' in window.history) { window.history.replaceState(null, null, "freshURL"); } else { // Для старых браузеров предусмотрен план "Б" window.location.hash = "freshURL"; }

Сохранение исходной функциональности веб-страницы

Сохранение стандартной работы якорей

Пользовательская логика перехода должна дополнять стандартную, а не заменять её:

JS Скопировать код // Добавляем обработчики для всех якорных ссылок document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => { anchor.addEventListener('click', function (e) { e.preventDefault(); // Отменяем стандартный переход const targetID = this.getAttribute('href').substr(1); scrollToAnchor(targetID); // Готовимся к переходу }); });

Надёжность якорей

При добавлении якорей используйте атрибут id для надёжной работы:

HTML Скопировать код <div id="yourAnchor">Важное сообщение, на которое следует обратить внимание</div>

И помните, атрибуты name сегодня утратили свою актуальность, сейчас предпочтение отдается id !

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