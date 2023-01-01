Установка значения по умолчанию в dropdown Angular 2

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Быстрый ответ

Для установки значений по умолчанию в выпадающем списке в Angular задайте свойство компонента этим значением и свяжите его с элементом <select> посредством [(ngModel)] . Тогда <option> с соответствующим value будет выбран автоматически.

typescript Скопировать код // В компоненте Angular selectedOption = 'defaultOption';

HTML Скопировать код <!-- В HTML-шаблоне вашего компонента --> <select [(ngModel)]="selectedOption"> <option value="defaultOption">По умолчанию</option> <option value="otherOption">Другой вариант</option> </select>

Убедитесь, что значение defaultOption соответствует одному из вариантов в выпадающем списке.

Управление опциями на основе объектов

Если список опций представляет собой объекты, применяйте директивы [ngValue] и compareWith для более удобной работы с объектными структурами.

typescript Скопировать код // TypeScript файл компонента selectedWorkout = { id: 2, name: 'Спина' }; workouts = [ { id: 1, name: 'Грудь' }, { id: 2, name: 'Спина' }, { id: 3, name: 'Ноги' } ]; compareFn(c1: any, c2: any): boolean { return c1 && c2 ? c1.id === c2.id : c1 === c2; }

HTML Скопировать код <!-- HTML-шаблон компонента --> <select [(ngModel)]="selectedWorkout" [compareWith]="compareFn"> <option *ngFor="let workout of workouts" [ngValue]="workout"> {{ workout.name }} </option> </select>

Динамическая установка значения по умолчанию

В случае если значение по умолчанию нужно менять динамически, задайте его напрямую через модель, или используйте атрибут [selected] с директивой *ngFor для отметки опции как выбранной.

typescript Скопировать код setDefaultOption() { this.selectedOption = this.options.find(opt => opt.isDefault); }

HTML Скопировать код <select [(ngModel)]="selectedOption"> <option *ngFor="let option of options" [value]="option.value" [selected]="option.isDefault">{{ option.label }}</option> </select>

Визуализация

Заметим представить выпадающий список как тихий сад ( <select> ), где каждая опция – это цветок ( <option> ):

Markdown Скопировать код 🌼 – Опция 1 🌻 – Опция 2 (выбрана по умолчанию) 🌸 – Опция 3

Чтобы выделить подсолнуха ( 🌻 ) как опции по умолчанию, расположим его в центре сада:

HTML Скопировать код <select> <option value="1">🌼 Опция 1</option> <option value="2" selected>🌻 Опция 2 (По умолчанию)</option> <option value="3">🌸 Опция 3</option> </select>

И тогда в нашем саду появится своя ведущая звезда.

Гибкое использование FormControl

Если вам предстоит работа с реактивными формами, задайте выбранное значение по умолчанию с помощью FormControl внутри FormGroup . Это мощный инструмент управления формами, обладающий возможностями контроля состояний и валидации.

typescript Скопировать код // В компоненте с использованием FormControl myForm = new FormGroup({ selectedWorkout: new FormControl(this.workouts[1]) });

HTML Скопировать код <!-- Реактивная форма --> <form [formGroup]="myForm"> <select formControlName="selectedWorkout"> <option *ngFor="let workout of workouts" [ngValue]="workout"> {{ workout.name }} </option> </select> </form>

Не пренебрегайте следованием лучшим практикам

Соблюдение наилучших практик поможет вам быстрее и качественнее освоить установку значений по умолчанию в выпадающих списках Angular:

Всегда имейте подготовленное значение по умолчанию, даже если данные еще не загружены.

При асинхронной загрузке данных обязательно обновляйте вашу модель, чтобы отобразить изменения в интерфейсе.

Если вы столкнулись с проблемами при установке выбора по умолчанию, проверьте, соответствует ли значение модели одному из вариантов списка.

Для обеспечения доступности используйте атрибуты ARIA, чтобы упростить пользователю вспомогательных технологий работу со значениями по умолчанию.

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