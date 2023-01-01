Установка значения по умолчанию для input[type="date"]

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Быстрый ответ

Для того чтобы установить дату по умолчанию в элементе ввода с типом "date", используйте атрибут value , записывая дату в формате ГГГГ-ММ-ДД :

HTML Скопировать код <input type="date" value="2023-04-01">

Итак, дата будет правильно определена, и данное поле автоматически установится на значение 1-го апреля 2023 года.

Применение JavaScript для динамического определения даты

Если вам необходимо задать текущую дату динамически, примените JavaScript:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { document.querySelector('#myDate').value = new Date().toISOString().substr(0, 10); });

С использованием данного кода в HTML-документе текущая дата будет автоматически присвоена элементу ввода с идентификатором id="myDate" .

Особенности форматирования дат и их совместимость с различными браузерами

Обязательно добавляйте ведущие нули к однозначным числам:

HTML Скопировать код <input type="date" value="2023-4-9"> <!-- Верно не будет --> <input type="date" value="2023-04-09"> <!-- Это будет верно -->

Также проводите тестирование даты в различных браузерах с целью обеспечения однозначного восприятия.

Задание даты по умолчанию на серверной стороне

В случае использования серверных скриптов, например, на PHP, установка даты будет выглядеть следующим образом:

php Скопировать код <input type="date" value="<?php echo date("Y-m-d");?>">

Но следует обратить внимание на то, что будет установлена дата по часовому поясу сервера. Если вам важно отображение локального времени пользователя, лучше использовать клиентский JavaScript.

Пример применения мощных библиотек JavaScript

Для реализации более сложных манипуляций с датами вы можете использовать библиотеку Moment.js:

JS Скопировать код document.getElementById("myDate").value = moment().format('YYYY-MM-DD');

Не забывайте обновлять используемые библиотеки, чтобы ваш код не стал устаревшим.

Визуализация

Рассматривайте поле <input type="date"> как календарь с выделенной датой:

📅: [Янв, Фев, Мар, Апр, 🌟5 Мая, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек]

Она станет вашей отправной точкой:

HTML Скопировать код <input type="date" value="2023-05-05"> <!-- Путешествие начинается с 5-го мая 2023 года! -->

Раскрывая всю мощь JavaScript

Учет разницы в часовых поясах

При работе с международными пользователями обязательно учитывайте разницу в часовых поясах:

JS Скопировать код document.querySelector('#myDate').value = new Date().toLocaleDateString('en-CA');

Подготовка данных к отправке на сервер

Перед отправкой данных удостоверьтесь, что они имеют корректный для сервера формат:

JS Скопировать код let dateToSend = document.querySelector('#myDate').value;

Многократное использование скрипта

Примените один и тот же скрипт ко всем датам ввода на страничке:

JS Скопировать код function setInputDate(selector) { const elements = document.querySelectorAll(selector); elements.forEach(el => el.value = new Date().toISOString().substr(0, 10)); } setInputDate('.date-input');

Проверка правильности ввода пользователем дат

Проводите регулярную проверку корректности ввода данных дат пользователем:

JS Скопировать код document.querySelector('#myDate').addEventListener('input', function(event) { let date = this.value; console.log('Выбранная дата', date); // Здесь следует выполнить валидацию или применить маску данных });

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