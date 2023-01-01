Установка высоты строк таблицы в CSS: решаем проблему

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Быстрый ответ

Чтобы задать высоту строки таблицы в CSS, используйте свойство height в стилях для тега <tr> . Ниже приведён соответствующий пример кода:

CSS Скопировать код tr { /* Теперь все строки имеют высоту 50 пикселей. */ height: 50px; }

Это обеспечит единую высоту строк в разнообразных устройствах и браузерах. Данный CSS можно подключить в блок <style> или в файл стилей для его универсализации.

Настройка размеров строк

Изменение межстрочного расстояния

Вы можете регулировать уровень комфорта и визуальной восприимчивости строк с помощью свойства line-height . Для того чтобы увеличить пространство вокруг текста, добавьте отступы:

CSS Скопировать код .topics tr { /* Межстрочный интервал обеспечивает стабильность тексту. */ line-height: 14px; /* Отступы добавят уют тексту. */ padding: 10px 0; }

Использование класса .topics позволит предотвратить нежелательное глобальное воздействие.

Схлопывание границ

Установите свойство border-collapse: collapse; для таблицы, что позволит границам ячеек сливаться:

CSS Скопировать код table { /* Теперь границы станут смежными. */ border-collapse: collapse; }

Этим вы исключите излишние промежутки между строками, создавая цельный облик.

CSS "Диета": Сброс стилей

Сброс CSS поможет избавиться от нежелательных отступов и полей:

CSS Скопировать код * { /* Контролируем "вес" элементов. */ margin: 0; padding: 0; /* Стремимся к идеальной геометрии блоков. */ box-sizing: border-box; }

Такой подход обеспечит пропорциональность и аккуратность верстки.

Визуализация

Вообразите строки таблицы как этажи здания:

Здание: 🏢 3 этаж: _______ ← Этот этаж имеет высоту 50 пикселей. | | 2 этаж: |___| ← Видите?! Это 50 пикселей. | | 1 этаж: |___|

Каждый «этаж» можно считать строкой таблицы:

HTML Скопировать код <tr style="height: 50px;"> <!-- Любой контент здесь будет иметь "ограничение в высоту" в 50 пикселей. --> </tr>

Таким образом, вы «строите» данные, задавая высоту каждой строки с помощью tr .

Продвинутые приёмы стилизации

Управление переполнением содержимого

Уменьшение высоты строк может привести к тому, что текст выйдет за рамки ячейки:

CSS Скопировать код .topics td { /* Словно невидимые барьеры для текста */ overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }

Такая конфигурация заменит излишний текст многоточием, что поможет сохранить аккуратный вид таблицы.

Адаптивный дизайн

В условиях адаптивной верстки используйте vh , vw или проценты вместо px :

CSS Скопировать код tr { /* Теперь высота строки составляет 5% от высоты области просмотра.*/ height: 5vh; }

Такие единицы помогут страницам корректно отображаться на различных устройствах.

Потенциальные проблемы, которые нужно избегать

Выбор целевых элементов

Даже уверенные стрелы CSS должны попасть в цель. Убедитесь, что правильно выбираете селекторы:

CSS Скопировать код #myTable tr.specialRow { /* Отдельные строки получат особую высоту — 75 пикселей. */ height: 75px; }

Аккуратная стилизация определённых строк через классы или идентификаторы минимизирует риск случайных стилевых изменений.

Тестирование в разных браузерах

Используйте все инструменты разработчика для проверки вашей верстки в разных браузерах, чтобы не пропустить баги.

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