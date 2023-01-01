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Установка высоты рядов в CSS Grid: Аналог flex-grow: 1
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Установка высоты рядов в CSS Grid: Аналог flex-grow: 1

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для установки определённой высоты строк в CSS Grid воспользуйтесь свойством grid-template-rows, выбирая соответствующие единицы измерения, такие как px, %, vh или fr для динамичной адаптации. Вот пример с фиксированной высотой строк:

CSS
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.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-rows: 50px 100px; // Высота каждой строки уникальна.
}

Если вы хотите, чтобы строки имели одинаковую и гибкую высоту, распределяя доступное пространство, используйте единицу fr:

CSS
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.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-rows: 1fr 1fr; // Равное распределение пространства между строками.
}

Единица 1fr означает одну долю от доступного пространства, позволяя эластично регулировать высоту строк.

Пошаговый план для смены профессии

Продвинутые методы управления высотой строк

Тонкая настройка высоты строк

Для точной настройки высоты строк используйте единицу px:

CSS
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grid-template-rows: 100px 250px; /* Пиксели предоставляют точный контроль над размерами. */

Если важна пропорциональность, применяйте единицы %:

CSS
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grid-template-rows: 25% 75%; /* Распределение пространства на 75% и 25%. */

Адаптивные строки с использованием calc() и min-height

Сочетайте различные единицы измерения с помощью функции calc(), чтобы строки могли адаптироваться к изменениям размера экрана:

CSS
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grid-template-rows: calc(50vh – 20px) auto; /* Динамика и адаптивность нашего расположения */

Применяйте свойство min-height, чтобы не допустить исчезновения пустых строк:

CSS
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.grid-item {
  min-height: 100px; /* Наша минимальная высота */
}

Размеры колонок и зазоры между элементами

Свойство grid-gap поможет создать приятный визуальный эффект распределения строк и колонок:

CSS
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.grid-container {
  grid-gap: 20px; /* Наш промежуток между элементами */
}

Чтобы создать упорядоченную композицию, задайте размеры колонок наряду со строками:

CSS
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.grid-container {
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* Мы также управляем размерами колонок */
}

Визуализация

Настройка высоты строк в CSS Grid можно представить аналогией с книгами на полке:

Markdown
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| Ячейка Grid (полка) | Высота элемента Grid (книга) | Занимаемое место |
| ------------------- | ---------------------------- | ---------------- |
| 1                   | Небольшой роман (1fr)        | 📘📗📙              |
| 2                   | Роман (2fr)                  | 📘📗📙📘📗📙          |
| 3                   | Энциклопедия (3fr)           | 📘📗📙📘📗📙📘📗📙      |

Регулирование высоты книг схоже с работой свойства grid-template-rows.

CSS
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grid-template-rows: 1fr 2fr 3fr; /* Так мы размещаем наши "книги" */

Высоте строк выделяется пространство на "полке", пропорциональное их "высоте".

Продвинутые настройки макета

Использование пользовательских свойств для настройки строк

Для создания консистентного дизайна применяйте CSS переменные:

CSS
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:root {
  --row-height: 150px; /* Определили нашу переменную */
}

.grid-container {
  grid-template-rows: var(--row-height) auto; /* Применяем её в коде */
}

Индивидуальная стилизация элементов

Для индивидуальной стилизации определённого элемента используйте псевдо-класс :nth-child:

CSS
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.grid-container > div:nth-child(2) {
  align-self: start; /* Второму элементу нужно индивидуальное позиционирование */
}

Преимущества функции repeat()

Упрощайте дублирование строк с помощью функции repeat():

CSS
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grid-template-rows: repeat(3, 1fr); /* Одна строка, две строки, три строки... */

Совместимость с разными платформами

При разработке приложений на Electron имейте в виду, что возможности CSS могут варьироваться в зависимости от версии Chrome в Electron.

Полезные материалы

  1. CSS Grid Layout – CSS: каскадные таблицы стилей | MDNподробное изучение высоты строк в CSS Grid.
  2. Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricksнезаменимое руководство со всеми деталями работы с сетками CSS Grid.
  3. CSS Grid Layout – W3Schoolsкраткое и ясное изложение основных принципов настройки строк и колонок в гридах.
  4. Определение областей Grid – Grid by Exampleэкспертные заметки от Рэйчел Эндрю о задании размеров элементов сетки.
  5. Использование CSS Grid: поддержка браузеров без Grid — Smashing Magazineценные рекомендации по созданию альтернативных решений для браузеров без поддержки grid.
  6. Учим CSS Grid – Руководство по изучению CSS Grid | Jonathan Suhобзор автоматического регулирования размеров в CSS Grid.
  7. CSS Grid Tutorial – Учите CSS Grid бесплатно | Scrimbaинтерактивное руководство для глубокого и практичного изучения CSS Grid.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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