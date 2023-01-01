Установка высоты рядов в CSS Grid: Аналог flex-grow: 1#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для установки определённой высоты строк в CSS Grid воспользуйтесь свойством
grid-template-rows, выбирая соответствующие единицы измерения, такие как
px,
%,
vh или
fr для динамичной адаптации. Вот пример с фиксированной высотой строк:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-rows: 50px 100px; // Высота каждой строки уникальна.
}
Если вы хотите, чтобы строки имели одинаковую и гибкую высоту, распределяя доступное пространство, используйте единицу
fr:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-rows: 1fr 1fr; // Равное распределение пространства между строками.
}
Единица
1fr означает одну долю от доступного пространства, позволяя эластично регулировать высоту строк.
Продвинутые методы управления высотой строк
Тонкая настройка высоты строк
Для точной настройки высоты строк используйте единицу
px:
grid-template-rows: 100px 250px; /* Пиксели предоставляют точный контроль над размерами. */
Если важна пропорциональность, применяйте единицы
%:
grid-template-rows: 25% 75%; /* Распределение пространства на 75% и 25%. */
Адаптивные строки с использованием calc() и min-height
Сочетайте различные единицы измерения с помощью функции
calc(), чтобы строки могли адаптироваться к изменениям размера экрана:
grid-template-rows: calc(50vh – 20px) auto; /* Динамика и адаптивность нашего расположения */
Применяйте свойство
min-height, чтобы не допустить исчезновения пустых строк:
.grid-item {
min-height: 100px; /* Наша минимальная высота */
}
Размеры колонок и зазоры между элементами
Свойство
grid-gap поможет создать приятный визуальный эффект распределения строк и колонок:
.grid-container {
grid-gap: 20px; /* Наш промежуток между элементами */
}
Чтобы создать упорядоченную композицию, задайте размеры колонок наряду со строками:
.grid-container {
grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* Мы также управляем размерами колонок */
}
Визуализация
Настройка высоты строк в CSS Grid можно представить аналогией с книгами на полке:
| Ячейка Grid (полка) | Высота элемента Grid (книга) | Занимаемое место |
| ------------------- | ---------------------------- | ---------------- |
| 1 | Небольшой роман (1fr) | 📘📗📙 |
| 2 | Роман (2fr) | 📘📗📙📘📗📙 |
| 3 | Энциклопедия (3fr) | 📘📗📙📘📗📙📘📗📙 |
Регулирование высоты книг схоже с работой свойства
grid-template-rows.
grid-template-rows: 1fr 2fr 3fr; /* Так мы размещаем наши "книги" */
Высоте строк выделяется пространство на "полке", пропорциональное их "высоте".
Продвинутые настройки макета
Использование пользовательских свойств для настройки строк
Для создания консистентного дизайна применяйте CSS переменные:
:root {
--row-height: 150px; /* Определили нашу переменную */
}
.grid-container {
grid-template-rows: var(--row-height) auto; /* Применяем её в коде */
}
Индивидуальная стилизация элементов
Для индивидуальной стилизации определённого элемента используйте псевдо-класс
:nth-child:
.grid-container > div:nth-child(2) {
align-self: start; /* Второму элементу нужно индивидуальное позиционирование */
}
Преимущества функции repeat()
Упрощайте дублирование строк с помощью функции
repeat():
grid-template-rows: repeat(3, 1fr); /* Одна строка, две строки, три строки... */
Совместимость с разными платформами
При разработке приложений на Electron имейте в виду, что возможности CSS могут варьироваться в зависимости от версии Chrome в Electron.
Полезные материалы
- CSS Grid Layout – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — подробное изучение высоты строк в CSS Grid.
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — незаменимое руководство со всеми деталями работы с сетками CSS Grid.
- CSS Grid Layout – W3Schools — краткое и ясное изложение основных принципов настройки строк и колонок в гридах.
- Определение областей Grid – Grid by Example — экспертные заметки от Рэйчел Эндрю о задании размеров элементов сетки.
- Использование CSS Grid: поддержка браузеров без Grid — Smashing Magazine — ценные рекомендации по созданию альтернативных решений для браузеров без поддержки grid.
- Учим CSS Grid – Руководство по изучению CSS Grid | Jonathan Suh — обзор автоматического регулирования размеров в CSS Grid.
- CSS Grid Tutorial – Учите CSS Grid бесплатно | Scrimba — интерактивное руководство для глубокого и практичного изучения CSS Grid.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда