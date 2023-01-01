Установка высоты рядов в CSS Grid: Аналог flex-grow: 1

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Быстрый ответ

Для установки определённой высоты строк в CSS Grid воспользуйтесь свойством grid-template-rows , выбирая соответствующие единицы измерения, такие как px , % , vh или fr для динамичной адаптации. Вот пример с фиксированной высотой строк:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-rows: 50px 100px; // Высота каждой строки уникальна. }

Если вы хотите, чтобы строки имели одинаковую и гибкую высоту, распределяя доступное пространство, используйте единицу fr :

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-rows: 1fr 1fr; // Равное распределение пространства между строками. }

Единица 1fr означает одну долю от доступного пространства, позволяя эластично регулировать высоту строк.

Продвинутые методы управления высотой строк

Тонкая настройка высоты строк

Для точной настройки высоты строк используйте единицу px :

CSS Скопировать код grid-template-rows: 100px 250px; /* Пиксели предоставляют точный контроль над размерами. */

Если важна пропорциональность, применяйте единицы % :

CSS Скопировать код grid-template-rows: 25% 75%; /* Распределение пространства на 75% и 25%. */

Адаптивные строки с использованием calc() и min-height

Сочетайте различные единицы измерения с помощью функции calc() , чтобы строки могли адаптироваться к изменениям размера экрана:

CSS Скопировать код grid-template-rows: calc(50vh – 20px) auto; /* Динамика и адаптивность нашего расположения */

Применяйте свойство min-height , чтобы не допустить исчезновения пустых строк:

CSS Скопировать код .grid-item { min-height: 100px; /* Наша минимальная высота */ }

Размеры колонок и зазоры между элементами

Свойство grid-gap поможет создать приятный визуальный эффект распределения строк и колонок:

CSS Скопировать код .grid-container { grid-gap: 20px; /* Наш промежуток между элементами */ }

Чтобы создать упорядоченную композицию, задайте размеры колонок наряду со строками:

CSS Скопировать код .grid-container { grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* Мы также управляем размерами колонок */ }

Визуализация

Настройка высоты строк в CSS Grid можно представить аналогией с книгами на полке:

Markdown Скопировать код | Ячейка Grid (полка) | Высота элемента Grid (книга) | Занимаемое место | | ------------------- | ---------------------------- | ---------------- | | 1 | Небольшой роман (1fr) | 📘📗📙 | | 2 | Роман (2fr) | 📘📗📙📘📗📙 | | 3 | Энциклопедия (3fr) | 📘📗📙📘📗📙📘📗📙 |

Регулирование высоты книг схоже с работой свойства grid-template-rows .

CSS Скопировать код grid-template-rows: 1fr 2fr 3fr; /* Так мы размещаем наши "книги" */

Высоте строк выделяется пространство на "полке", пропорциональное их "высоте".

Продвинутые настройки макета

Использование пользовательских свойств для настройки строк

Для создания консистентного дизайна применяйте CSS переменные:

CSS Скопировать код :root { --row-height: 150px; /* Определили нашу переменную */ } .grid-container { grid-template-rows: var(--row-height) auto; /* Применяем её в коде */ }

Индивидуальная стилизация элементов

Для индивидуальной стилизации определённого элемента используйте псевдо-класс :nth-child :

CSS Скопировать код .grid-container > div:nth-child(2) { align-self: start; /* Второму элементу нужно индивидуальное позиционирование */ }

Преимущества функции repeat()

Упрощайте дублирование строк с помощью функции repeat() :

CSS Скопировать код grid-template-rows: repeat(3, 1fr); /* Одна строка, две строки, три строки... */

Совместимость с разными платформами

При разработке приложений на Electron имейте в виду, что возможности CSS могут варьироваться в зависимости от версии Chrome в Electron.

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