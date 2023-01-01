Установка высоты и ширины в HTML5 Canvas: решения и методы

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Быстрый ответ

Чтобы задать фиксированные размеры, пропишите атрибуты width и height непосредственно в теге <canvas> :

HTML Скопировать код <canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>

Если вам нужно, чтобы размеры canvas были адаптивными, воспользуйтесь JavaScript для их установки:

JS Скопировать код let canvas = document.getElementById('myCanvas'); canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight;

Обратите внимание, что использование CSS для управления размерами может исказить графику. CSS отвечает за масштабирование изображения на холсте, никак не влияя на размер самого элемента canvas.

Регулирование размера canvas при помощи JavaScript

Для работы с двухмерным контекстом вашего холста примените метод getContext('2d') . Обратите внимание, что изменение размеров canvas требует его перерисовки, поэтому не забудьте добавить функцию перерисовки:

JS Скопировать код function resizeCanvas() { canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; // Пожалуйста, не забывайте про перерисовку, чтобы изображение оставалось актуальным. redraw(); } window.addEventListener('resize', resizeCanvas);

Ведь никто не хочет видеть искаженные элементы, верно?

Масштабирование с CSS в противовес размерам через JavaScript

CSS не стоит использовать для управления размерами элемента canvas, поскольку он изменяет только визуальное представление холста, не влияя на область рисования. Это может привести к размытию линий и искажению масштаба. Поэтому оставьте CSS в стороне при работе с размерами canvas.

Визуализация

Подготовьтесь к творчеству! Давайте взглянем на то, как будет выглядеть ваш HTML <canvas> , если явно указать атрибуты width и height :

Markdown Скопировать код 🖼️ Рамка холста 📏 Ширина (Ваш горизонт): 🌄----------------🌅 📐 Высота (Глубина поля): 🏔 | | 🌳 | 🏞️ Готовы добавить на холст красный цвет?

HTML Скопировать код <canvas width="640" height="480"></canvas> // Отлично, рамка нарисована ✔️. Можно начинать творить!

Подбирая подходящие размеры, вы гарантируете, что ваше творчество не будет искажено.

Обеспечение перерисовки и очистки

Работаете с сложной графикой и анимациями? Запомните о необходимости перерисовывать и очищать холст. Используйте context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height) для полной очистки перед каждой новой отрисовкой. Это предотвратит смешение старых и новых изображений на холсте:

JS Скопировать код function redraw() { let ctx = canvas.getContext('2d'); ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Это напоминает волшебную доску, не так ли? }

Экраны с высокой плотностью пикселей

Экраны с высокой плотностью пикселей могут привести к проблемам с изображениями из-за их размытости и низкой четкости. Для решения этой проблемы задайте canvas.width и canvas.height в соответствии с плотностью пикселей вашего устройства:

JS Скопировать код let scale = window.devicePixelRatio; // Измеряем плотность пикселей, будем применять. canvas.width = Math.floor(scale * intendedWidth); canvas.height = Math.floor(scale * intendedHeight); // Теперь подключаемся CSS. Полотно готово к работе. canvas.style.width = intendedWidth + "px"; canvas.style.height = intendedHeight + "px";

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