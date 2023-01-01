Установка высоты и прокрутки tbody в HTML и CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы задать максимальную высоту tbody вместе с вертикальной прокруткой, используйте следующие стили:

CSS Скопировать код tbody { display: block; max-height: 400px; overflow-y: scroll; }

Для того чтобы thead оставался видимым на верху страницы, надо его фиксировать:

CSS Скопировать код thead { display: table; width: 100%; position: sticky; top: 0; }

Это общие рекомендации, детальнее про настройку можно узнать ниже.

Создание tbody с прокручиваемым overflow: пошаговое руководство

Рассмотрим более подробно настройку и функционирование данных свойств.

Равномерное распределение ширины ячеек

Установите table-layout: fixed для равномерного распределения ширины ячеек:

CSS Скопировать код table { width: 100%; table-layout: fixed; }

Задайте также ширину столбцов:

CSS Скопировать код th, td { width: 200px; }

Фиксирование шапки таблицы: каким образом

Чтобы шапка таблицы не перемещалась с места, воспользуйтесь свойством position: sticky :

CSS Скопировать код thead { position: sticky; top: 0; }

Советуем согласовать фоновые цвета для thead и tbody , чтобы исключить визуальный дискомфорт при прокрутке.

Учет ширины полосы прокрутки

Настройте ширину столбцов thead с учетом ширины полосы прокрутки:

CSS Скопировать код thead { display: table; width: calc(100% – 17px); }

(17px – это приблизительная ширина полосы прокрутки, но значение может требовать корректировки.)

Использование CSS Grid, JavaScript и возможные перемены в CSS

Использование display: block для tbody может вызвать нарушение выравнивания, поэтому стоит рассмотреть альтернативы в виде CSS Grid или JavaScript. Также учитывайте overflow: overlay , что в будущем может стать основным механизмом прокрутки содержимого.

Визуализация

Работа с таблицами схожа с игрой в Тетрис: важно, чтобы каждая ячейка аккуратно заняла свое место в предназначенном для нее пространстве (для этого настраивайте display: block и height / max-height ). Также необходимо следить за тем, чтобы строки не выходили за пределы таблицы, но при этом можно было их прокручивать ( overflow-y: scroll ).

Полезные материалы