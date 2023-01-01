Установка высоты DIV в процентах от экрана в CSS

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Быстрый ответ

Для задания высоты блока DIV в процентах от высоты экрана используйте CSS-единицу измерения vh , где 1vh соответствует 1% высоты видимой области экрана. Так, указание 50vh приведет к тому, что DIV займет половину высоты экрана.

CSS Скопировать код .height-50-percent { height: 50vh; /* Пространство расширено наполовину! */ }

Для применения этого CSS-стиля к вашему DIV используйте следующую HTML-разметку:

HTML Скопировать код <div class="height-50-percent"></div>

Такой метод автоматически корректирует размеры DIV до половины высоты окна браузера.

Учет высоты родительского элемента

Требования к родительскому элементу

Установка высоты в процентах подразумевает явно заданную высоту для родительского элемента. Обычная практика — устанавливать высоту элементов html и body равной 100% :

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; /* Полное использование доступного пространства! */ }

Этот подход позволяет дочерним элементам задавать свою высоту в процентах относительно полной высоты экрана.

Решение на весь экран с абсолютным позиционированием

В случае неназначенной высоты родительских элементов можно использовать абсолютное позиционирование, чтобы элемент охватывал весь экран:

CSS Скопировать код .full-screen-absolute { position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; /* Полный контроль над границами, ни один пиксель не ускользнет! */ }

Комбинация единиц измерения и стилей

Гибкое решение: сочетание vh и процентов

При создании макетов, где необходимо учесть размер окна браузера и процентные пропорции, сочетайте относительные (процентные) и абсолютные (vh) единицы измерения:

CSS Скопировать код .responsive-height { height: calc(70vh – 20%); /* Думаем нешаблонно! */ }

Этот подход позволит элементу DIV гибко приспосабливаться под изменения размеров экрана и его контекст в документе.

Полноэкранный адаптивный блок

В адаптивном дизайне используйте 100vh , чтобы создать элемент, занимающий всю высоту экрана:

CSS Скопировать код .full-screen-responsive { height: 100vh; width: 100%; /* Отзывчивость на максимуме */ }

В этом случае DIV будет масштабироваться в соответствии с размерами экрана.

Управление высотой через JavaScript

Для точного управления размерами используйте JavaScript или такие библиотеки, как jQuery, чтобы задать высоту DIV динамически:

JS Скопировать код document.querySelector('.dynamic-height').style.height = window.innerHeight + 'px'; /* Взлетаем и падаем в зависимости от высоты экрана */

Такой подход обеспечит непосредственную синхронизацию высоты DIV с текущими размерами видимой области, обеспечивая его адаптивность при изменении размера окна браузера.

Визуализация

Представьте высоту блока DIV как процент от высоты многоэтажного здания:

Markdown Скопировать код 🖥 Экран Монитора: |================| 🏢 = 100%

Высоту вашего DIV считайте за этаж в этом здании:

Markdown Скопировать код 🖥 Этаж в здании 🏢: |====== 💼 ======| 💼 = Ваш DIV 50%

Используя проценты, вы сразу видите, какую часть экрана занимает ваш DIV:

Markdown Скопировать код 🖥 Размер Экрана: |============ 100% ============| 🏢 Высота DIV: |==== 50% ====| или |== 30% ==|

Так, DIV высотой 50% будет занимать половину высоты вашего "небоскреба".

Решение других задач верстки

Учет наличия шапки

Если ваш макет включает шапку, вы должны учесть оставшееся доступное пространство для DIV:

CSS Скопировать код .main-content { height: calc(100vh – 60px); /* Шапка не помешает: 60px и проблема решена! */ }

Функция calc() позволит вычесть размеры шапки, сохраняя заданный процент высоты экрана для DIV.

Обеспечение стабильного отображения в различных браузерах

Поскольку обработка единицы измерения vh может отличаться в разных браузерах, возникнет необходимость обеспечения единообразного отображения, возможно, с применением резервных CSS-стилей или функции feature detection в JavaScript.

Когда оправдано использование inline-стилей

В некоторых случаях, когда требуется быстро создать макет, использование inline-стилей может быть оправданным:

HTML Скопировать код <div style="height: 75vh;"></div> /* Быстро и просто! */

Однако внешние файлы стилей обеспечивают более удобное управление и возможность масштабирования во времени.

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