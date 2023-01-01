Установка высоты DIV в процентах от экрана в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для задания высоты блока DIV в процентах от высоты экрана используйте CSS-единицу измерения
vh, где 1vh соответствует 1% высоты видимой области экрана. Так, указание
50vh приведет к тому, что DIV займет половину высоты экрана.
.height-50-percent {
height: 50vh; /* Пространство расширено наполовину! */
}
Для применения этого CSS-стиля к вашему DIV используйте следующую HTML-разметку:
<div class="height-50-percent"></div>
Такой метод автоматически корректирует размеры DIV до половины высоты окна браузера.
Учет высоты родительского элемента
Требования к родительскому элементу
Установка высоты в процентах подразумевает явно заданную высоту для родительского элемента. Обычная практика — устанавливать высоту элементов
html и
body равной
100%:
html, body {
height: 100%; /* Полное использование доступного пространства! */
}
Этот подход позволяет дочерним элементам задавать свою высоту в процентах относительно полной высоты экрана.
Решение на весь экран с абсолютным позиционированием
В случае неназначенной высоты родительских элементов можно использовать абсолютное позиционирование, чтобы элемент охватывал весь экран:
.full-screen-absolute {
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0; /* Полный контроль над границами, ни один пиксель не ускользнет! */
}
Комбинация единиц измерения и стилей
Гибкое решение: сочетание vh и процентов
При создании макетов, где необходимо учесть размер окна браузера и процентные пропорции, сочетайте относительные (процентные) и абсолютные (vh) единицы измерения:
.responsive-height {
height: calc(70vh – 20%); /* Думаем нешаблонно! */
}
Этот подход позволит элементу DIV гибко приспосабливаться под изменения размеров экрана и его контекст в документе.
Полноэкранный адаптивный блок
В адаптивном дизайне используйте
100vh, чтобы создать элемент, занимающий всю высоту экрана:
.full-screen-responsive {
height: 100vh;
width: 100%; /* Отзывчивость на максимуме */
}
В этом случае DIV будет масштабироваться в соответствии с размерами экрана.
Управление высотой через JavaScript
Для точного управления размерами используйте JavaScript или такие библиотеки, как jQuery, чтобы задать высоту DIV динамически:
document.querySelector('.dynamic-height').style.height = window.innerHeight + 'px'; /* Взлетаем и падаем в зависимости от высоты экрана */
Такой подход обеспечит непосредственную синхронизацию высоты DIV с текущими размерами видимой области, обеспечивая его адаптивность при изменении размера окна браузера.
Визуализация
Представьте высоту блока DIV как процент от высоты многоэтажного здания:
🖥 Экран Монитора: |================|
🏢 = 100%
Высоту вашего DIV считайте за этаж в этом здании:
🖥 Этаж в здании 🏢: |====== 💼 ======|
💼 = Ваш DIV 50%
Используя проценты, вы сразу видите, какую часть экрана занимает ваш DIV:
🖥 Размер Экрана: |============ 100% ============|
🏢 Высота DIV: |==== 50% ====| или |== 30% ==|
Так, DIV высотой 50% будет занимать половину высоты вашего "небоскреба".
Решение других задач верстки
Учет наличия шапки
Если ваш макет включает шапку, вы должны учесть оставшееся доступное пространство для DIV:
.main-content {
height: calc(100vh – 60px); /* Шапка не помешает: 60px и проблема решена! */
}
Функция
calc() позволит вычесть размеры шапки, сохраняя заданный процент высоты экрана для DIV.
Обеспечение стабильного отображения в различных браузерах
Поскольку обработка единицы измерения
vh может отличаться в разных браузерах, возникнет необходимость обеспечения единообразного отображения, возможно, с применением резервных CSS-стилей или функции feature detection в JavaScript.
Когда оправдано использование inline-стилей
В некоторых случаях, когда требуется быстро создать макет, использование inline-стилей может быть оправданным:
<div style="height: 75vh;"></div> /* Быстро и просто! */
Однако внешние файлы стилей обеспечивают более удобное управление и возможность масштабирования во времени.
Полезные материалы
- MDN Web Docs: CSS значения и единицы измерения — рассмотренны процентные значения CSS и другие единицы измерения.
- Stack Overflow: Абсолютное позиционирование относительно родителя — детальное обсуждение позиционирования элементов.
- W3Schools: Работа с DIV на полную высоту окна браузера — инструкции по созданию DIV, занимающего все доступное вертикальное пространство.
- SitePoint: Сохранение пропорций изображений в адаптивной верстке — стратегии поддержания пропорций изображения при адаптивной верстке.
- CSS-Tricks: Блоки с фиксированным соотношением сторон — методы создания блоков с определенным соотношением сторон для масштабируемой графики.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда