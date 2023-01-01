Установка ссылок относительно корневой директории – HTML

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Быстрый ответ

Для создания абсолютных путей на вашем сайте, начните ссылки с символа / , который устанавливает относительность корня домена:

HTML Скопировать код <!-- Пример использования ссылки, относительной к корню --> <a href="/your/path/here.html">Ссылка</a>

Такая относительная сслылка от корня всегда будет направлять на example.com/your/path/here.html , независимо от того, где на сайте находится пользователь. Это предотвращает возможные проблемы с ссылками при изменении структуры сайта.

Тег <base> в секции <head> документа определяет общий базовый путь, который применяется ко всем относительным ссылкам:

HTML Скопировать код <head> <!-- Задание общего базового пути для ссылок --> <base href="/"> </head>

Благодаря этому каждый относительный URL сформируется из определенного корневого URL.

Преимущества относительных URL, начинающихся с корня

Использование относительных ссылок, начинающихся с корня, имеет несколько преимуществ:

Эффективность : При перемещении файлов по сайту не требуется обновлять пути.

: При перемещении файлов по сайту не требуется обновлять пути. Наглядность : Ссылки, начинающиеся с корня, облегчают навигацию по сложнострутктурированным каталогам.

: Ссылки, начинающиеся с корня, облегчают навигацию по сложнострутктурированным каталогам. Простота: Код становится более компактным при обращении к общим ресурсам, таким как CSS или JavaScript.

Особенности использования тега

Использование тега <base> требует осторожности:

Применяйте его один раз на всю страницу: Задайте базовый URL в начале документа.

Он переинтерпретирует относительные пути: Все пути, не соответствующие указанному в <base> , будут исправлены.

, будут исправлены. Влияние на SEO: Некорректное использование может привести к дублированию контента и другим проблемам.

Недостатки относительных URL от корня

Есть также потенциальные негативные моменты:

Ограничение до домена : Недоступность использования ссылок на внешние ресурсы.

: Недоступность использования ссылок на внешние ресурсы. Требования к настройке сервера : Сервер должен обеспечивать правильное отображение корневого каталога.

: Сервер должен обеспечивать правильное отображение корневого каталога. Особенности работы с поддиректориями: Если сайт находится в поддиректории, например example.com/blog , ссылка от корня может вызвать проблемы.

Основы разрешения путей

Небольшой гид по различным типам путей:

Относительные пути ( ../ ) : Переход на один уровень выше по директориям.

: Переход на один уровень выше по директориям. Текущая директория ( ./ ) : Поиск файла в текущей директории.

: Поиск файла в текущей директории. Корневая директория ( / ): Возвращает пользователя в начало структуры сайта.

Визуализация

Вообразим сайт как здание со своей структурой:

Markdown Скопировать код 🏠 = Корневой каталог сайта 🚪 = Стартовая страница, с которой вы начинаете 📁 = Каталог или папка Начиная со своей страницы, вы хотите попасть из 🚪 в 🛏

Markdown Скопировать код 💡 Используйте `/` для начала пути от корня: `/kitchen` ↔️ 🏠👉🍳 – и вы моментально окажетесь в нужном месте!

Префикс / связывает путь с корнем и помогает избежать необходимости проходить по различным папкам.

Веб-фреймворки и относительные пути от корня

Обработка относительных путей от корня варьируется в зависимости от используемого веб-фреймворка:

В ASP.NET используйте <base href="~/" /> для разрешения путей.

используйте для разрешения путей. В PHP : Используйте $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] для определения корневого каталога.

: Используйте для определения корневого каталога. В одностраничных приложениях на JavaScript (таких как React или Angular) может понадобиться специфический подход для решения вопроса корневых путей.

Проверка ссылок

Важно осуществлять тщательное тестирование системы ссылок:

Модульные тесты : С их помощью проверяется корректность URL.

: С их помощью проверяется корректность URL. Проверка ссылок : Можно использовать, например, W3C Link Checker для выявления ошибок.

: Можно использовать, например, W3C Link Checker для выявления ошибок. Непрерывная интеграция: Включите проверку ссылок в процесс развертывания чтобы своевременно обнаруживать проблемы.

Использование относительных URL

Есть случаи, когда использование относительных URL бывает более уместно:

При работе с мобильными приложениями и вебсайтами, где требования к URL могут отличаться.

Когда финальный домен еще не определен, относительные пути помогут в переходный период.

При смене домена или сервера относительные пути облегчают миграцию, так как они не зависят от доменного имени.

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