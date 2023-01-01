Установка сегодняшней даты по умолчанию в HTML input типа date
Быстрый ответ
Для установки текущей даты в элементе
input с атрибутом
date, примените следующий JavaScript-код:
document.getElementById('dateField').valueAsDate = new Date();
Здесь 'dateField' – это идентификатор вашего элемента ввода:
<input type="date" id="dateField">
Такой JavaScript-фрагмент следует разместить перед закрывающим тегом
</body>. В этом случае при загрузке страницы в поле ввода автоматически установится текущая дата.
Форматирование дат
Согласно HTML5 спецификации, элемент
input type='date' требует представления даты в формате
ГГГГ-ММ-ДД. Используем JavaScript для корректного форматирования:
function formatDate() {
let date = new Date();
let day = String(date.getDate()).padStart(2, '0');
let month = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
let year = date.getFullYear();
return `${year}-${month}-${day}`;
}
document.querySelector('#dateField').value = formatDate();
Это изменение гарантирует правильное форматирование даты и своевременную установку значения в нужное поле ввода.
Расширение прототипа
Если вы хотите идти дальше и расширить прототип Date, воспользуйтесь следующим примером:
Date.prototype.formatDate = function() {
var date = new Date(this);
date.setMinutes(this.getMinutes() – this.getTimezoneOffset());
return date.toISOString().slice(0, 10);
};
document.querySelector('#dateField').value = new Date().formatDate();
Здесь используется метод
toISOString() для учета разницы во времени и вывода корректной даты.
Поклонники jQuery
Пример кода для тех, кто предпочитает jQuery:
$(document).ready(function() {
var today = new Date(),
day = today.getDate().toString().padStart(2, '0'),
month = (today.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0'),
year = today.getFullYear();
$('#datePicker').val(`${year}-${month}-${day}`);
});
Этот скрипт также предусматривает добавление начального нуля к дням и месяцам и активируется при загрузке страницы.
Серверный PHP
Для PHP-разработчиков, предпочитающих обойтись без JavaScript:
<input type="date" value="<?php echo date('Y-m-d'); ?>">
PHP скрипт автоматически устанавливает текущую дату при каждой загрузке страницы.
Визуализация
Представьте, что вы распаковываете красивый календарь:
Вся его прелесть открывается при разорвании пленки (🎁):
Ожидается, что прежде всего вы увидите текущую дату:
📆: [Вчера, **Сегодня**, Завтра]
Тогда как в мире IT всё начинается с заполнения полей ввода:
<input type="date" value="ГГГГ-ММ-ДД"> // Код: неприступный!
И вот тут начинается магия:
<input type="date" value="2023-04-01"> // Открывающийся код: актуальная дата внутри!
Вы всегда можете заранее задать текущую дату в поле ввода, чтобы приступать к работе с уже актуализированными данными. Это немного похоже на начало утра с ароматной свежей газетой.
Совместимость и часовые пояса
Следует быть готовым к тому, что некоторые устаревшие браузеры могут не поддерживать атрибут
input type="date". В таком случае стоит обратиться к альтернативным решениям или полифилам.
Работа с часовыми поясами в JavaScript может быть достаточно сложной. Как показано выше, функция
setMinutes() позволяет корректировать время с учётом вашего локального часового пояса. Манипуляции с часовыми поясами требуют внимательности!
Полезные материалы
- Документация MDN Web Docs: <input type="date">: Официальное руководство MDN по атрибуту ввода даты.
- Stack Overflow: Как установить текущую дату в поле ввода даты?: Обсуждение с опытными разработчиками и практичные советы.
- Can I Use: Input Datetime: Советы для выбора соответствующего браузера.
- Стандарт HTML: Элемент input: Международный стандарт HTML для input с атрибутом date.
- Учебник DigitalOcean: Как получить текущую дату в JavaScript: Введение в мир JavaScript.
- JavaScript.info: Дата и время: Подробное руководство по работе с датой и временем в JavaScript.