Установка сегодняшней даты по умолчанию в HTML input типа date

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Быстрый ответ

Для установки текущей даты в элементе input с атрибутом date , примените следующий JavaScript-код:

JS Скопировать код document.getElementById('dateField').valueAsDate = new Date();

Здесь 'dateField' – это идентификатор вашего элемента ввода:

HTML Скопировать код <input type="date" id="dateField">

Такой JavaScript-фрагмент следует разместить перед закрывающим тегом </body> . В этом случае при загрузке страницы в поле ввода автоматически установится текущая дата.

Форматирование дат

Согласно HTML5 спецификации, элемент input type='date' требует представления даты в формате ГГГГ-ММ-ДД . Используем JavaScript для корректного форматирования:

JS Скопировать код function formatDate() { let date = new Date(); let day = String(date.getDate()).padStart(2, '0'); let month = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); let year = date.getFullYear(); return `${year}-${month}-${day}`; } document.querySelector('#dateField').value = formatDate();

Это изменение гарантирует правильное форматирование даты и своевременную установку значения в нужное поле ввода.

Расширение прототипа

Если вы хотите идти дальше и расширить прототип Date, воспользуйтесь следующим примером:

JS Скопировать код Date.prototype.formatDate = function() { var date = new Date(this); date.setMinutes(this.getMinutes() – this.getTimezoneOffset()); return date.toISOString().slice(0, 10); }; document.querySelector('#dateField').value = new Date().formatDate();

Здесь используется метод toISOString() для учета разницы во времени и вывода корректной даты.

Поклонники jQuery

Пример кода для тех, кто предпочитает jQuery:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { var today = new Date(), day = today.getDate().toString().padStart(2, '0'), month = (today.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0'), year = today.getFullYear(); $('#datePicker').val(`${year}-${month}-${day}`); });

Этот скрипт также предусматривает добавление начального нуля к дням и месяцам и активируется при загрузке страницы.

Серверный PHP

Для PHP-разработчиков, предпочитающих обойтись без JavaScript:

HTML Скопировать код <input type="date" value="<?php echo date('Y-m-d'); ?>">

PHP скрипт автоматически устанавливает текущую дату при каждой загрузке страницы.

Визуализация

Представьте, что вы распаковываете красивый календарь:

Markdown Скопировать код Вся его прелесть открывается при разорвании пленки (🎁):

Ожидается, что прежде всего вы увидите текущую дату:

Markdown Скопировать код 📆: [Вчера, **Сегодня**, Завтра]

Тогда как в мире IT всё начинается с заполнения полей ввода:

Markdown Скопировать код <input type="date" value="ГГГГ-ММ-ДД"> // Код: неприступный!

И вот тут начинается магия:

Markdown Скопировать код <input type="date" value="2023-04-01"> // Открывающийся код: актуальная дата внутри!

Вы всегда можете заранее задать текущую дату в поле ввода, чтобы приступать к работе с уже актуализированными данными. Это немного похоже на начало утра с ароматной свежей газетой.

Совместимость и часовые пояса

Следует быть готовым к тому, что некоторые устаревшие браузеры могут не поддерживать атрибут input type="date" . В таком случае стоит обратиться к альтернативным решениям или полифилам.

Работа с часовыми поясами в JavaScript может быть достаточно сложной. Как показано выше, функция setMinutes() позволяет корректировать время с учётом вашего локального часового пояса. Манипуляции с часовыми поясами требуют внимательности!

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