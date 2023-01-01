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Установка сегодняшней даты по умолчанию в HTML input типа date
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Установка сегодняшней даты по умолчанию в HTML input типа date

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Быстрый ответ

Для установки текущей даты в элементе input с атрибутом date, примените следующий JavaScript-код:

JS
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document.getElementById('dateField').valueAsDate = new Date();

Здесь 'dateField' – это идентификатор вашего элемента ввода:

HTML
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<input type="date" id="dateField">

Такой JavaScript-фрагмент следует разместить перед закрывающим тегом </body>. В этом случае при загрузке страницы в поле ввода автоматически установится текущая дата.

Пошаговый план для смены профессии

Форматирование дат

Согласно HTML5 спецификации, элемент input type='date' требует представления даты в формате ГГГГ-ММ-ДД. Используем JavaScript для корректного форматирования:

JS
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function formatDate() {
  let date = new Date();
  let day = String(date.getDate()).padStart(2, '0');
  let month = String(date.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
  let year = date.getFullYear();

  return `${year}-${month}-${day}`;
}

document.querySelector('#dateField').value = formatDate();

Это изменение гарантирует правильное форматирование даты и своевременную установку значения в нужное поле ввода.

Расширение прототипа

Если вы хотите идти дальше и расширить прототип Date, воспользуйтесь следующим примером:

JS
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Date.prototype.formatDate = function() {
  var date = new Date(this);
  date.setMinutes(this.getMinutes() – this.getTimezoneOffset());
  return date.toISOString().slice(0, 10);
};

document.querySelector('#dateField').value = new Date().formatDate();

Здесь используется метод toISOString() для учета разницы во времени и вывода корректной даты.

Поклонники jQuery

Пример кода для тех, кто предпочитает jQuery:

JS
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$(document).ready(function() {
  var today = new Date(),
      day = today.getDate().toString().padStart(2, '0'),
      month = (today.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0'),
      year = today.getFullYear();
  $('#datePicker').val(`${year}-${month}-${day}`);
});

Этот скрипт также предусматривает добавление начального нуля к дням и месяцам и активируется при загрузке страницы.

Серверный PHP

Для PHP-разработчиков, предпочитающих обойтись без JavaScript:

HTML
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<input type="date" value="<?php echo date('Y-m-d'); ?>">

PHP скрипт автоматически устанавливает текущую дату при каждой загрузке страницы.

Визуализация

Представьте, что вы распаковываете красивый календарь:

Markdown
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Вся его прелесть открывается при разорвании пленки (🎁):

Ожидается, что прежде всего вы увидите текущую дату:

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📆: [Вчера, **Сегодня**, Завтра]

Тогда как в мире IT всё начинается с заполнения полей ввода:

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<input type="date" value="ГГГГ-ММ-ДД"> // Код: неприступный!

И вот тут начинается магия:

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<input type="date" value="2023-04-01"> // Открывающийся код: актуальная дата внутри!

Вы всегда можете заранее задать текущую дату в поле ввода, чтобы приступать к работе с уже актуализированными данными. Это немного похоже на начало утра с ароматной свежей газетой.

Совместимость и часовые пояса

Следует быть готовым к тому, что некоторые устаревшие браузеры могут не поддерживать атрибут input type="date". В таком случае стоит обратиться к альтернативным решениям или полифилам.

Работа с часовыми поясами в JavaScript может быть достаточно сложной. Как показано выше, функция setMinutes() позволяет корректировать время с учётом вашего локального часового пояса. Манипуляции с часовыми поясами требуют внимательности!

Полезные материалы

  1. Документация MDN Web Docs: <input type="date">: Официальное руководство MDN по атрибуту ввода даты.
  2. Stack Overflow: Как установить текущую дату в поле ввода даты?: Обсуждение с опытными разработчиками и практичные советы.
  3. Can I Use: Input Datetime: Советы для выбора соответствующего браузера.
  4. Стандарт HTML: Элемент input: Международный стандарт HTML для input с атрибутом date.
  5. Учебник DigitalOcean: Как получить текущую дату в JavaScript: Введение в мир JavaScript.
  6. JavaScript.info: Дата и время: Подробное руководство по работе с датой и временем в JavaScript.
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