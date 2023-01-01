Установка размеров изображения в Jupyter Notebook: Markdown

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для изменения размера изображения в Markdown-ячейке Jupyter Notebook используйте HTML-тег <img> , задавая размеры с помощью атрибутов width и height . В качестве примера можно воспользоваться следующей базовой разметкой:

HTML Скопировать код <img src="image.png" width="250" height="150">

обязательно замените в атрибуте src путь к вашему изображению и укажите width и height для нужных вам размеров в пикселях.

Если вы работаете с локальными изображениями, добавьте к пути attachment :

HTML Скопировать код <img src="attachment:image.png" width="250" height="150">

Если вы хотите поддерживать соотношение сторон, укажите только width :

HTML Скопировать код <img src="image.png" width="250">

Гибкой альтернативой является использование модуля Image из IPython.display:

Python Скопировать код from IPython.display import Image Image(filename="image.png", width=250, height=150)

Перед использованием убедитесь, что вы импортировали класс Image и подстроили параметры под свои нужды.

Ограничения Markdown и преимущества HTML

Чтобы изображение корректно адаптировалось под размер, вы можете использовать HTML-контейнер:

HTML Скопировать код <div style="width: 50%;"> <img src="star.jpg" alt="Звезда" width="100%"> </div>

Обертка div позволяет создать адаптивное изображение, ширина которого будет изменяться в рамках родительского элемента.

Подробное рассмотрение: управление размерами изображений

Markdown-разметка не предполагает прямого задания размеров изображения, однако Jupyter Notebook способен обрабатывать HTML, что решает эту проблему.

Внимательность к пути в src

Любая ошибка в пути src сделает изображение недоступным. Будьте внимательны при указании пути для локальных файлов и внешних изображений.

Избегание искажений

Чтобы предотвратить нежелательное сжатие или растяжение, укажите в теге <img> либо только ширину, либо только высоту:

HTML Скопировать код <img src="image.png" width="300"> <!-- или --> <img src="image.png" height="200">

Учёт различия версий Jupyter

Разные версии Jupyter могут по-разному обрабатывать вставку изображений. Поэтому стоит быть готовым к экспериментам и изучению спецификации.

Особенности модуля Image из IPython

Модуль Image от IPython.display позволяет интегрировать изображения напрямую по URL:

Python Скопировать код from IPython.display import Image Image(url="http://example.com/image.png", width=250)

Практические рекомендации и базовые приёмы

Поиск и решение проблем

Проверьте правильность пути к файлу или URL.

Не забудьте об импорте from IPython.display import Image .

Адаптация к контексту

В докладах и презентациях для Jupyter используйте ширину в процентах для адаптивности.

В документации применяйте фиксированные значения размеров для единообразного отображения на различных устройствах.

Когда Markdown ограничен

Markdown сам по себе не позволяет изменять размеры изображений, но HTML-фрагменты внутри Markdown позволяют решить эту задачу.

Визуализация

Изменение размеров изображений в Jupyter можно сравнить с уборкой гаража:

Markdown Скопировать код До редактирования: 🏡 (Всё в беспорядке) После зуммирования: 🏡😎 (Гараж упорядочен)

Убрав лишнее, вы сможете сосредоточиться на главном – теперь вы наверняка не потеряете важный инструмент!

Полезные материалы