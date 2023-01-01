Установка размеров изображения в Jupyter Notebook: Markdown#Разное
Быстрый ответ
Для изменения размера изображения в Markdown-ячейке Jupyter Notebook используйте HTML-тег
<img>, задавая размеры с помощью атрибутов
width и
height. В качестве примера можно воспользоваться следующей базовой разметкой:
<img src="image.png" width="250" height="150">
обязательно замените в атрибуте
src путь к вашему изображению и укажите
width и
height для нужных вам размеров в пикселях.
Если вы работаете с локальными изображениями, добавьте к пути
attachment:
<img src="attachment:image.png" width="250" height="150">
Если вы хотите поддерживать соотношение сторон, укажите только
width:
<img src="image.png" width="250">
Гибкой альтернативой является использование модуля Image из IPython.display:
from IPython.display import Image
Image(filename="image.png", width=250, height=150)
Перед использованием убедитесь, что вы импортировали класс Image и подстроили параметры под свои нужды.
Ограничения Markdown и преимущества HTML
Чтобы изображение корректно адаптировалось под размер, вы можете использовать HTML-контейнер:
<div style="width: 50%;">
<img src="star.jpg" alt="Звезда" width="100%">
</div>
Обертка
div позволяет создать адаптивное изображение, ширина которого будет изменяться в рамках родительского элемента.
Подробное рассмотрение: управление размерами изображений
Markdown-разметка не предполагает прямого задания размеров изображения, однако Jupyter Notebook способен обрабатывать HTML, что решает эту проблему.
Внимательность к пути в
src
Любая ошибка в пути
src сделает изображение недоступным. Будьте внимательны при указании пути для локальных файлов и внешних изображений.
Избегание искажений
Чтобы предотвратить нежелательное сжатие или растяжение, укажите в теге
<img> либо только ширину, либо только высоту:
<img src="image.png" width="300">
<!-- или -->
<img src="image.png" height="200">
Учёт различия версий Jupyter
Разные версии Jupyter могут по-разному обрабатывать вставку изображений. Поэтому стоит быть готовым к экспериментам и изучению спецификации.
Особенности модуля Image из IPython
Модуль Image от IPython.display позволяет интегрировать изображения напрямую по URL:
from IPython.display import Image
Image(url="http://example.com/image.png", width=250)
Практические рекомендации и базовые приёмы
Поиск и решение проблем
- Проверьте правильность пути к файлу или URL.
- Не забудьте об импорте
from IPython.display import Image.
Адаптация к контексту
- В докладах и презентациях для Jupyter используйте ширину в процентах для адаптивности.
- В документации применяйте фиксированные значения размеров для единообразного отображения на различных устройствах.
Когда Markdown ограничен
Markdown сам по себе не позволяет изменять размеры изображений, но HTML-фрагменты внутри Markdown позволяют решить эту задачу.
Визуализация
Изменение размеров изображений в Jupyter можно сравнить с уборкой гаража:
До редактирования: 🏡 (Всё в беспорядке)
После зуммирования: 🏡😎 (Гараж упорядочен)
Убрав лишнее, вы сможете сосредоточиться на главном – теперь вы наверняка не потеряете важный инструмент!
Полезные материалы
- Changing image size in Markdown – Stack Overflow — Обсуждения и варианты решения проблемы изменения размеров изображений в Markdown.
- Basic writing and formatting syntax – GitHub Docs — Руководство по стилю и форматированию текста на GitHub с акцентом на Markdown.
- The Jupyter Notebook — Jupyter Notebook 7.0.7 documentation — Инструкция по эффективному использованию Markdown-ячеек в Jupyter.
- HTML img tag – W3Schools — Описание тега
<img>, его роли в HTML. Это важно при работе с Markdown.
- Basic Syntax | Markdown Guide — Руководство по использованию HTML в контексте Markdown, в том числе по настройке размеров изображений.
- Medium — Советы и хитрости по работе с Jupyter Notebook, включая масштабирование изображений.
- DZone — Статьи с полезными приёмами работы с Markdown, в том числе настройкой размера изображений.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы