Установка P2P HTTP соединений в веб-приложениях HTML5

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Быстрый ответ

HTML5 как таковой не предоставляет возможности веб-приложениям устанавливать P2P-соединения через HTTP. Однако, он включает в себя API WebRTC ( RTCPeerConnection ), которое позволяет создать прямое пиринговое соединение непосредственно в браузере. В качестве примера, рассмотрим следующий код, иллюстрирующий базовую концепцию:

JS Скопировать код let peerA = new RTCPeerConnection(), // веб-приложение пользователя Джо peerB = new RTCPeerConnection(); // веб-приложение пользователя Джейн // Джо предлагает Джейн присоединиться к его замечательной идее для приложения peerA.onicecandidate = e => e.candidate && peerB.addIceCandidate(e.candidate); // Джейн заинтересована и вовлекается в разработку peerB.onicecandidate = e => e.candidate && peerA.addIceCandidate(e.candidate); peerA.createOffer().then(offer => peerA.setLocalDescription(offer)) .then(() => peerB.setRemoteDescription(peerA.localDescription)) .then(() => peerB.createAnswer()).then(answer => peerB.setLocalDescription(answer)) .then(() => peerA.setRemoteDescription(peerB.localDescription));

Код выше инициирует P2P-соединение, но для функционирования реального приложения нужно установить дополнительную сигнальную услугу, которая координирует процесс соединения, передавая данные предложения/ответа между участниками.

Пиринговые сети: Принципы работы и их преимущества

Осуществление P2P с использованием WebRTC

WebRTC — это ключевой компонент, дающий веб-приложениям возможность устанавливать прямые P2P-соединения, минуя серверы. Большинство современных браузеров, включая Chrome, Edge и Firefox, а также их мобильные версии, поддерживают WebRTC и его функции.

Уникальные возможности WebRTC

WebRTC заслужил свою репутацию в области стриминговых аудио- и видеотрансляций, но его потенциал не ограничивается этим. Он предоставляет шансы для внедрения новшеств, таких как локальные мессенджеры и платформы для обмена файлами без привлечения централизованных серверов.

Решение проблем при работе с P2P-сетями

Установка P2P-соединений может столкнуться со сложностями, связанными с NAT и фаерволами. Однако WebRTC учитывает эти проблемы и максимально упрощает их решение. Безопасность является приоритетом, и защитные механизмы от XSS-атак выступают в роли важного компонента.

Имитация P2P через WebSockets

Когда настоящее P2P-соединение невозможно, API WebSockets приобретает ключевое значение. Хотя этот метод предполагает использование сервера, WebSockets способствует обмену данными с минимальной нагрузкой на сервер, создавая эффект пирингового соединения.

Перспективы P2P-технологий

В соответствии с текущими тенденциями можно уверенно прогнозировать расширение использования P2P-технологий и их всеобщее распространение на устройствах, в том числе на iOS. Так, в Ericsson Labs удалось наглядно продемонстрировать перспективы P2P для будущего, представив прототипы потоковой передачи видео на основе HTML5.

Визуализация

Представим два веб-приложения, А (🏠1️⃣) и В (🏠2️⃣), которые хотят общаться напрямую.

При обмене данными через HTTP в традиционном виде используется сервер (🏤):

Markdown Скопировать код 🏠1️⃣ ➡️ 🏤 ➡️ 🏠2️⃣ // Сервер – это своего рода почтовое отделение, которое заботится о доставке сообщений.

При использовании P2P через HTTP с помощью WebRTC сообщения обмениваются напрямую (🕊️):

Markdown Скопировать код 🏠1️⃣🕊️➡️🏠2️⃣ 🏠2️⃣🕊️➡️🏠1️⃣ // Это как почтовые голуби, прямой и эффективный способ обмена сообщениями без посредников.

HTML5 дает возможность для прямого общения между 🏠1️⃣ и 🏠2️⃣. Удивительно, наручно?

Аспекты использования P2P

Первые шаги с WebRTC

Создание PeerConnection в каждом из приложений и взаимодействие с сигнальным сервером для обмена данными – это начальный этап. Как только установлено соединение, приложения могут передавать данные или использоваться для стриминга.

Настройка сигнальной службы

Без сигнального сервера невозможно наладить связь, поскольку он передает сообщения между участниками на этапе инициализации. Хотя он не участвует в передаче данных, его роль нельзя недооценивать.

Устранение проблем связи

WebRTC использует ICE для устранения возможных проблем сетевого соединения, таких как NAT, помогая упростить установку связи между участниками.

Фокусируемся на безопасности

Обеспечение защиты от атак, таких как XSS, достигается путем следования стандартным принципам веб-безопасности, использования безопасных WebSockets (wss://) и ограничения доступа к WebRTC-сервисам для определенных доменов.

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