Установка начального значения radio button в HTML

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Быстрый ответ

Для того чтобы радиокнопка была отмечена по умолчанию, примените атрибут checked :

HTML Скопировать код <input type="radio" name="option" value="Option1" checked>Интересный вариант <input type="radio" name="option" value="Option2">Скучный вариант

Атрибут checked обеспечивает автоматический выбор радиокнопки Option1 при инициализации страницы.

Приемы для различных сценариев

Простое добавление атрибута checked – лишь начало. Важно понимать, как его правильно использовать в различных сценариях и учесть лучшие практики:

Динамическое обновление через JavaScript

Если требуется изменение радиокнопки в режиме реального времени, JavaScript поможет достичь этого:

JS Скопировать код document.getElementById("option1").checked = true;

Для использования данного кода, радиокнопке присваивается атрибут id :

HTML Скопировать код <input type="radio" id="option1" name="option" value="Option1">Интересный вариант <input type="radio" name="option" value="Option2">Скучный вариант

Обеспечение доступности

Для поддержки скринридеров и других адаптивных средств к каждому элементу радиокнопки следует добавить соответствующий элемент <label> :

HTML Скопировать код <label for="option1">Интересный вариант</label> <input type="radio" id="option1" name="option" value="Option1" checked> <label for="option2">Скучный вариант</label> <input type="radio" id="option2" name="option" value="Option2">

Управление группой радиокнопок

Чтобы в группе радиокнопок возможно было выбрать лишь один вариант, они должны иметь одинаковый атрибут name :

HTML Скопировать код <input type="radio" name="option" value="Option1" checked>Интересный вариант <input type="radio" name="option" value="Option2">Скучный вариант

Использование фреймворков

В Angular установка атрибута checked происходит так:

HTML Скопировать код <input type="radio" [checked]="choice === defaultChoice">

В случае с React:

jsx Скопировать код <input type="radio" checked={this.state.choice === defaultChoice} onChange={this.handleChange} />

Не забывайте о контроле состояния при работе с динамическими формами в современных веб-приложениях.

Визуализация

HTML Скопировать код 🦄 <input type="radio" name="pet" value="unicorn"> Единорог 🐎 <input type="radio" name="pet" value="horse"> Лошадь 🐕 <input type="radio" name="pet" value="dog" checked> Собака 🐈 <input type="radio" name="pet" value="cat"> Кот 🐠 <input type="radio" name="pet" value="goldfish"> Золотая рыбка

Собака выбрана по умолчанию, поскольку только её радиокнопка установлена атрибутом checked.

Завершение

Обработка сброса формы

Для восстановления значений по умолчанию после сброса формы в JavaScript используется метод reset :

JS Скопировать код formElement.reset();

Улучшение взаимодействия с пользователем

Стилизация радиокнопок может сильно улучшить пользовательский опыт. Оформление меток поможет предоставить визуальную обратную связь:

CSS Скопировать код input[type="radio"]:checked + label { font-weight: bold; }

Тестирование совместимости с браузерами

Необходимо проверить работу вашего решения в разных браузерах и на различных устройствах. Даже маленькие отличия могут сильно влиять на пользовательский опыт.

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