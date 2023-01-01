Установка курсора в стиле pointer для <a> без href в HTML#Основы HTML #CSS и верстка #Ссылки и навигация
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55
Быстрый ответ
Для стилизации курсора в виде указателя для ссылок без атрибута
href, примените следующий CSS-код:
a:not([href]) {
cursor: pointer; // Вот так ссылки без href становятся визуально кликабельными!
}
Этот код стилизует элементы
<a>, у которых отсутствует атрибут
href, подчеркивая их интерактивность.
Практические шаги: применение CSS и JavaScript
Фокус на пользовательском опыте
- Динамический JavaScript: Используйте JavaScript для дискретного применения стилей, обеспечивающих наилучший пользовательский опыт.
- Поддержка кода: Вместо инлайновых стилей используйте отдельные CSS-классы для упрощения последующих изменений и повышения читаемости кода.
- Индикаторы интерактивности: Создавайте интерактивные элементы, предоставляя визуальную обратную связь, например, изменяя состояние
:hoverи курсор.
Семантика и доступность
- Семантическая четкость: Обеспечивайте семантику и доступность вашего HTML-кода, гарантируя корректное восприятие содержимого.
- Разделение поведения: Ясно разделяйте структурные (HTML), визуальные (CSS) и поведенческие (JavaScript) аспекты в коде.
- Целевое воздействие: Применяйте JavaScript для точечного применения стилей и воздействий на элементы по их классу или идентификатору, чтобы избежать побочных эффектов.
Полезные альтернативы и советы
- Замена Href: В случае отсутствия
hrefприменяйте
href="#"с обработчиком события
onclickи
return false;для SEO-оптимизации и предотвращения стандартного поведения ссылки.
- CSS-классы: Создавайте универсальный класс
.pointerдля унификации и упрощения стилизации элементов.
- Избегание
#: Избегайте использования
href="#"для предотвращения нежелательного перемещения к верху страницы.
Визуализация
🛶🚤🛳️ Это ссылки, ваши корабли в океане интернета.
🚤🚫🔗 Это гоночный катер без якоря, так как у него нет href!
Чтобы поддерживать направленность и передавать сигналы интерактивности используйте:
a:not([href]) {
cursor: pointer; // Добавляем стиль курсора для восстановления ощущения взаимодействия.
}
До: 🚤✋ (Мы на месте. Нет взаимодействия.)
После: 🚤🖐️ (Мы в движении! Возникло взаимодействие.)
Улучшение интерактивности и визуальной привлекательности
- Эффект наведения: Используйте псевдокласс
:hoverдля повышения визуальной отзывчивости элементов, не ограничиваясь только стилем курсора.
- Селекторы атрибутов: Для стилизации элементов с обработчиками JavaScript выберите теги
<a>с атрибутом
[onclick].
- Специфичность CSS: Следите за специфичностью CSS-стилей, чтобы избежать конфликтов и обеспечить приоритетность ваших правил.
Избегание недоразумений
- CSS или JS: Для стилизации предпочтительнее использовать CSS, так как это повышает производительность и четкость кода.
- Переиспользование классов: Повторно используйте CSS-классы для сокращения избыточности и упрощения поддержки кода.
- Доступность в web: Обеспечьте доступность ссылок без
hrefдля чтения и навигации, особенно для пользователей с ограниченными возможностями.
Глубокое погружение
- Обучение: Расширяйте свои знания, изучая материалы о разделении аспектов веб-разработки.
- Советы коллег: Обдумывайте другие подходы и решения для полного понимания данной проблемы.
- Непрерывное обучение: Интернет быстро меняется, поэтому постоянно осваивайте новые методики и подходы для улучшения пользовательского опыта.
Полезные материалы
- ::before / ::after | CSS-Tricks – Введение в использование
::beforeи
::afterв CSS.
- pointer-events – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Руководство по
pointer-eventsдля начинающих от MDN.
- Свойство CSS cursor – Обширное руководство по изменению стиля курсора с помощью CSS от W3Schools.
- Изменение курсора с помощью CSS для улучшения пользовательского опыта (или ради удовольствия) | CSS-Tricks – Все о стилизации курсоров в CSS на CSS-Tricks.
- cursor | Codrops – Исчерпывающее руководство по всем аспектам курсоров от Codrops.
- ::before – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Как применять псевдо-элемент
::beforeс собственными стилями.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc – Проверка поддержки различных стилей курсоров в браузерах.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой CSS-код применяется для стилизации курсора в виде указателя для ссылок без атрибута href?
1 / 4
Ксения Сорокина
веб-техредактор
Свежие материалы