Установка фона текста, не элемента, с помощью CSS

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Быстрый ответ

Примените внутрь элемента <span> и используйте свойство background-color для установки фона прямо под текстом:

HTML Скопировать код <p>Обычный текст <span style="background-color: #FFFF00;">подсвеченный текст</span>.</p>

Элемент <span> адаптируется под своё содержимое и действует как inline элемент, что позволяет применить фон только к тексту, не затрагивая всю область элемента.

Фон в соответствии с размером текста

Чтобы фон идеально соответствовал размерам текста, примените display: inline-block , тем самым обеспечив плотное соприкосновение с текстовым содержимым:

CSS Скопировать код /* Прожекторы на тексте */ .highlight { background-color: #FFFF00; display: inline-block; }

Если вам требуется создать однородный фон для текста, который расположен на нескольких строках, примените свойство box-decoration-break: clone :

CSS Скопировать код /* Солнышко через листья – текст окрашен в жёлтые оттенки */ .multiline-highlight { background-color: #FFFF00; display: inline; box-decoration-break: clone; }

Обратите внимание, что свойство box-decoration-break максимально поддерживается браузером Firefox!

Установка фона с помощью псевдоэлементов CSS

Если вам нужно установить фон, не прибегая к изменениям в HTML-коде, используйте ::before , который действует почти что волшебно:

CSS Скопировать код /* Волшебное создание атмосферы */ .highlight::before { content: ''; background-color: #FFFF00; position: absolute; z-index: -1; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Не забывайте указывать у родительского элемента позицию relative, чтобы псевдоэлемент оставался в его пределах.

Совместимость с браузерами и доступность

Для обеспечения совместимости со старым IE11 можно использовать свойство outline в сочетании с box-shadow нулевой ширины:

CSS Скопировать код /* Классика времён IE11 */ .compatible-highlight { color: black; background-color: #FFFF00; outline: 0px solid transparent; box-shadow: 0 0 0 3px #FFFF00; }

Визуализация

Представьте ваш текст как человека, пересекающего мост, а фон – это окружающий мост пейзаж.

Фон на всю ширину: 🌉🌈🌉🌈🌉 🚶‍♂️ Идёт по мосту Фон по ширине текста: 🎨 🚶‍♂️ Машет рукой

Задача – окаймить текст фоном, как художник, усердно подбирающий краски для своего произведения 🖌️🖼️.

Методы регулировки фона вокруг текста

Чтобы создать идеальное пространство вокруг текста, попробуйте настроить параметры line-height и box-shadow . Пример:

CSS Скопировать код /* Каждому тексту нужно персональное пространство */ .shadow-spacing { background-color: #FFFF00; box-shadow: 10px 0 0 #FFFF00, -10px 0 0 #FFFF00; line-height: 1.5; }

Flexbox в CSS это то же, что и йога для поддержания здорового телосложения – главное, гибкость и гармония!

CSS Скопировать код /* Яркое внимание сконцентрировано в центре */ .flex-center-highlight { display: flex; justify-content: center; background-color: #FFFF00; }

Используйте text-align: center , чтобы выровнять по центру текст внутри display: inline :

HTML Скопировать код <!-- Цель достигнута! --> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: #FFFF00; display: inline;">Текст расположен по центру</span> </div>

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