Установка фона текста, не элемента, с помощью CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Примените внутрь элемента
<span> и используйте свойство
background-color для установки фона прямо под текстом:
<p>Обычный текст <span style="background-color: #FFFF00;">подсвеченный текст</span>.</p>
Элемент
<span> адаптируется под своё содержимое и действует как
inline элемент, что позволяет применить фон только к тексту, не затрагивая всю область элемента.
Фон в соответствии с размером текста
Чтобы фон идеально соответствовал размерам текста, примените
display: inline-block, тем самым обеспечив плотное соприкосновение с текстовым содержимым:
/* Прожекторы на тексте */
.highlight {
background-color: #FFFF00;
display: inline-block;
}
Если вам требуется создать однородный фон для текста, который расположен на нескольких строках, примените свойство
box-decoration-break: clone:
/* Солнышко через листья – текст окрашен в жёлтые оттенки */
.multiline-highlight {
background-color: #FFFF00;
display: inline;
box-decoration-break: clone;
}
Обратите внимание, что свойство
box-decoration-break максимально поддерживается браузером Firefox!
Установка фона с помощью псевдоэлементов CSS
Если вам нужно установить фон, не прибегая к изменениям в HTML-коде, используйте
::before, который действует почти что волшебно:
/* Волшебное создание атмосферы */
.highlight::before {
content: '';
background-color: #FFFF00;
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
Не забывайте указывать у родительского элемента позицию relative, чтобы псевдоэлемент оставался в его пределах.
Совместимость с браузерами и доступность
Для обеспечения совместимости со старым IE11 можно использовать свойство
outline в сочетании с
box-shadow нулевой ширины:
/* Классика времён IE11 */
.compatible-highlight {
color: black;
background-color: #FFFF00;
outline: 0px solid transparent;
box-shadow: 0 0 0 3px #FFFF00;
}
Визуализация
Представьте ваш текст как человека, пересекающего мост, а фон – это окружающий мост пейзаж.
Фон на всю ширину: 🌉🌈🌉🌈🌉
🚶♂️ Идёт по мосту
Фон по ширине текста: 🎨
🚶♂️ Машет рукой
Задача – окаймить текст фоном, как художник, усердно подбирающий краски для своего произведения 🖌️🖼️.
Методы регулировки фона вокруг текста
Чтобы создать идеальное пространство вокруг текста, попробуйте настроить параметры
line-height и
box-shadow. Пример:
/* Каждому тексту нужно персональное пространство */
.shadow-spacing {
background-color: #FFFF00;
box-shadow: 10px 0 0 #FFFF00, -10px 0 0 #FFFF00;
line-height: 1.5;
}
Flexbox в CSS это то же, что и йога для поддержания здорового телосложения – главное, гибкость и гармония!
/* Яркое внимание сконцентрировано в центре */
.flex-center-highlight {
display: flex;
justify-content: center;
background-color: #FFFF00;
}
Используйте
text-align: center, чтобы выровнять по центру текст внутри
display: inline:
<!-- Цель достигнута! -->
<div style="text-align: center;">
<span style="background-color: #FFFF00; display: inline;">Текст расположен по центру</span>
</div>
Полезные материалы
- background-clip – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Документация MDN – незаменимый источник информации о свойстве
background-clip.
- A Whole Bunch of Amazing Stuff Pseudo Elements Can Do | CSS-Tricks — В этой статье вы узнаете о многих возможностях псевдоэлементов.
- ::first-line – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Подробное руководство по стилизации первой строки текста.
- CSS display property — Изучите, как правильно использовать свойство
display, благодаря ресурсу W3Schools.
- ::before | Codrops — Все, что вы хотели знать о псевдоэлементе
::before, собрано в материалах Codrops.
- ::after | Codrops — Освойте множество возможностей псевдоэлемента
::afterблагодаря опыту профессионалов из Codrops. END OF ARTICLE
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда