Установка даты в поле input type date: JavaScript и jQuery

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Быстрый ответ

Как установить дату в поле ввода посредством JavaScript? Используйте формат ГГГГ-ММ-ДД:

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="date"]').value = "2023-04-01";

Для более точной адресации полю можно присвоить идентификатор:

HTML Скопировать код <input type="date" id="dateInput">

JS Скопировать код document.getElementById('dateInput').value = "2023-04-01";

Такой подход обеспечит отличную совместимость в разных браузерах.

Эффект "Назад в будущее"

Если вы хотите установить текущую дату как значение по умолчанию, сначала получите её с помощью объекта Date :

JS Скопировать код const today = new Date();

После форматируйте полученную дату в формате ГГГГ-ММ-ДД:

JS Скопировать код const formattedDate = today.toISOString().substr(0, 10); document.getElementById('dateInput').value = formattedDate;

Таким образом, на вашем веб-сайте появится возможность автоматической установки текущей даты.

Добавление финальных штрихов

Гарантирование лидирующих нулей для ММ и ДД

Чтобы дни и месяцы всегда отображались двузначными числами, воспользуйтесь методом padStart() :

JS Скопировать код const month = (today.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0'); const day = today.getDate().toString().padStart(2, '0'); const year = today.getFullYear(); document.getElementById('dateInput').value = `${year}-${month}-${day}`;

toISOString конвертирует дату в формат ISO, а valueAsDate позволяет прямое присваивание даты объекту элемента ввода:

JS Скопировать код const dateElement = document.getElementById('dateInput'); dateElement.value = new Date().toISOString().split('T')[0]; dateElement.valueAsDate = new Date();

Борьба с "кайдзю" браузеров

Помните, что отображение <input type="date"> может различаться в разных браузерах. Будьте к этому готовы:

Markdown Скопировать код 🕵️‍♀️ Проверяем: *Can I use...* 🔬 Наука утверждает: метод `toISOString().substr(0, 10)` обычно работает без ошибок.

Визуализация

Давайте реализуем наш интуитивно понятный установщик дат:

HTML Скопировать код <input type="date" id="datePicker">

Теперь определите цель:

🔐📅: [ММ-ДД-ГГГГ]

Каждый сегмент данных — как драгоценный камень:

Markdown Скопировать код 💎 До: [🔴🔴🔴] 💎 После: [🟢🟢🟢]

Если задать значения ( ММ , ДД , ГГГГ ), установщик зафиксирует нужную дату:

JS Скопировать код document.getElementById('datePicker').valueAsDate = new Date();

Всего один клик — и установщик отобразит сегодняшнюю дату.

Пользователь начинает ввод — работа с пользовательскими вводами

Ограничение доступных дат для "путешественников во времени"

Чтобы задать допустимый диапазон дат, используйте атрибуты max и min :

HTML Скопировать код <input type="date" id="dateInput" min="2023-01-01" max="2023-12-31">

Отслеживание изменений даты

Вы можете отследить изменения даты пользователем:

JS Скопировать код document.getElementById('dateInput').addEventListener('change', (event) => { console.log('Дата изменилась:', event.target.value); });

Корректировка ошибочных вводов даты

Если пользователь ввел некорректную дату, дайте ему об этом знать:

JS Скопировать код const dateInput = document.getElementById('dateInput'); dateInput.addEventListener('change', () => { if (isNaN(new Date(dateInput.value).getTime())) { alert('Указана неподходящая дата, попробуйте еще раз.'); dateInput.value = new Date().toISOString().split('T')[0]; } });

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