Установка custom header для POST-запроса через форму

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Быстрый ответ

Чтобы добавить пользовательские заголовки в POST-запрос формы, используйте API fetch :

JS Скопировать код fetch('endpoint', { method: 'POST', headers: { 'Custom-Header': 'Value' // Такое будет у нас пользовательское значение заголовка }, body: new FormData(document.getElementById('formId')) // Отправляем содержимое формы на сервер })

Вместо 'endpoint' укажите адрес вашего сервера, 'Custom-Header' замените на имя вашего заголовка, текст 'Value' замените на его значение, а 'formId' – на идентификатор вашей формы.

JavaScript: обработка события POST-запроса

Для добавления дополнительных данных или обработки токенов аутентификации в пользовательских заголовках используйте можно XMLHttpRequest и addEventListener в JavaScript:

JS Скопировать код document.getElementById('formId').addEventListener('submit', function(event){ event.preventDefault(); // Прерываем стандартную отправку формы. var formData = new FormData(this); // Собираем данные формы formData.append('Extra-Field', 'Extra Value'); // И добавляем что-то сверху var request = new XMLHttpRequest(); // Создаем экземпляр запроса request.open('POST', 'endpoint'); // Устанавливаем метод и адрес request.setRequestHeader('Another-Custom-Header', 'Value'); // Указываем пользовательский заголовок request.send(formData); // Отправляем данные });

Продвинутые методы

В зависимости от потребностей, воспользуйтесь следующими методами:

Обработчик события onclick

Если нужно отправить данные, которые не включены в форму, назначьте обработчик события onclick кнопке или другому элементу.

Скрытое поле в форме

Можно добавить к форме скрытые поля с помощью <input type="hidden" name="hiddenField" value="hiddenValue"> для передачи дополнительной информации в POST-запросе.

Использование cookies

Использование cookies позволяет не менять заголовки, так как они автоматически включаются в заголовки запроса. Для обеспечения безопасности применяйте флаги httpOnly и SSL/TLS.

Перехват отправки с помощью onsubmit

Задайте для формы обработчик onsubmit , чтобы управлять процессом отправки, выполнять проверки или, при необходимости, прерывать отправку.

Визуализация

Сравним POST-запрос с обычным письмом и с письмом, содержащим скрытую записку:

Традиционное письмо:

Markdown Скопировать код POST-запрос 📮: [Стандартные заголовки🎛️, Тело📦]

А вот письмо со скрытой запиской:

http Скопировать код POST /form HTTP/1.1 Host: example.com Content-Type: application/x-www-form-urlencoded My-Special-Header: hidden-gem 🌟 // Здесь спрятано наше секретное сообщение!

А теперь представим письмо со специфическим содержимым:

Markdown Скопировать код 📮 ➡️ 📡: [Стандартные заголовки🎛️, 🌟 My-Special-Header 🌟, Тело📦]

Работа с jQuery: AJAX и метод

Для преобразования данных формы в URL-приветствующую строку используйте метод serialize в jQuery. С комбинацией AJAX для асинхронной передачи получим прекрасный дуэт, исполняющий сериализацию и доставку:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'endpoint', type: 'POST', data: $('#formId').serialize(), // Вот они, ваши сериализованные данные headers: { 'Another-Custom-Header': 'Special Value' // Еще один пользовательский заголовок }, success: function(response) { // Отмечаем успех }, error: function() { // Обрабатываем ошибки } });

Безопасность при работе с API на стороне сервера

При работе с API всегда помните о дополнительных мерах безопасности для cookies. Используйте, например, мидлвару cookie-parser в Node.js для управления cookies. Особо внимательно обращайтесь с персональными данными пользователей.

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