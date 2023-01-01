Установка custom header для POST-запроса через форму#Веб-разработка #Формы #Fetch API
Быстрый ответ
Чтобы добавить пользовательские заголовки в POST-запрос формы, используйте API
fetch:
fetch('endpoint', {
method: 'POST',
headers: {
'Custom-Header': 'Value' // Такое будет у нас пользовательское значение заголовка
},
body: new FormData(document.getElementById('formId')) // Отправляем содержимое формы на сервер
})
Вместо
'endpoint' укажите адрес вашего сервера,
'Custom-Header' замените на имя вашего заголовка, текст
'Value' замените на его значение, а
'formId' – на идентификатор вашей формы.
JavaScript: обработка события POST-запроса
Для добавления дополнительных данных или обработки токенов аутентификации в пользовательских заголовках используйте можно
XMLHttpRequest и
addEventListener в JavaScript:
document.getElementById('formId').addEventListener('submit', function(event){
event.preventDefault(); // Прерываем стандартную отправку формы.
var formData = new FormData(this); // Собираем данные формы
formData.append('Extra-Field', 'Extra Value'); // И добавляем что-то сверху
var request = new XMLHttpRequest(); // Создаем экземпляр запроса
request.open('POST', 'endpoint'); // Устанавливаем метод и адрес
request.setRequestHeader('Another-Custom-Header', 'Value'); // Указываем пользовательский заголовок
request.send(formData); // Отправляем данные
});
Продвинутые методы
В зависимости от потребностей, воспользуйтесь следующими методами:
Обработчик события
onclick
Если нужно отправить данные, которые не включены в форму, назначьте обработчик события
onclick кнопке или другому элементу.
Скрытое поле в форме
Можно добавить к форме скрытые поля с помощью
<input type="hidden" name="hiddenField" value="hiddenValue"> для передачи дополнительной информации в POST-запросе.
Использование cookies
Использование cookies позволяет не менять заголовки, так как они автоматически включаются в заголовки запроса. Для обеспечения безопасности применяйте флаги
httpOnly и SSL/TLS.
Перехват отправки с помощью
onsubmit
Задайте для формы обработчик
onsubmit, чтобы управлять процессом отправки, выполнять проверки или, при необходимости, прерывать отправку.
Визуализация
Сравним POST-запрос с обычным письмом и с письмом, содержащим скрытую записку:
Традиционное письмо:
POST-запрос 📮: [Стандартные заголовки🎛️, Тело📦]
А вот письмо со скрытой запиской:
POST /form HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
My-Special-Header: hidden-gem 🌟 // Здесь спрятано наше секретное сообщение!
А теперь представим письмо со специфическим содержимым:
📮 ➡️ 📡: [Стандартные заголовки🎛️, 🌟 My-Special-Header 🌟, Тело📦]
Работа с jQuery: AJAX и метод
Для преобразования данных формы в URL-приветствующую строку используйте метод
serialize в jQuery. С комбинацией AJAX для асинхронной передачи получим прекрасный дуэт, исполняющий сериализацию и доставку:
$.ajax({
url: 'endpoint',
type: 'POST',
data: $('#formId').serialize(), // Вот они, ваши сериализованные данные
headers: {
'Another-Custom-Header': 'Special Value' // Еще один пользовательский заголовок
},
success: function(response) {
// Отмечаем успех
},
error: function() {
// Обрабатываем ошибки
}
});
Безопасность при работе с API на стороне сервера
При работе с API всегда помните о дополнительных мерах безопасности для cookies. Используйте, например, мидлвару
cookie-parser в Node.js для управления cookies. Особо внимательно обращайтесь с персональными данными пользователей.
Полезные материалы
- <form>: The Form element – HTML: HyperText Markup Language | MDN — для углубления ваших знаний о формах HTML.
- XMLHttpRequest: setRequestHeader() method – Web APIs | MDN — подробнее о настройке HTTP-заголовков с помощью XMLHttpRequest.
- HTML Forms – W3Schools — раздел о создании форм HTML и управлении их отправкой.
- Custom HTTP headers: naming conventions – Stack Overflow — рекомендации по правильному именованию пользовательских HTTP-заголовков.
- HTML Standard for Input Elements — стандарт для элементов ввода HTML.
- GitHub – JakeChampion/fetch: A window.fetch JavaScript polyfill. — пример добавления пользовательских заголовков через Fetch API.
- Request Config | Axios Docs — настройка HTTP-заголовков с помощью Axios.
Элина Баранова
разработчик Android