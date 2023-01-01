Условия if-else и elseif в HTML: примеры и лучшие практики#Разное
Быстрый ответ
Для реализации условного отображения контента в HTML вы можете использовать JavaScript и тернарный оператор:
<script>
document.getElementById('conditional-content').innerHTML =
условие ? '<div>Текст, если условие выполняется</div>' : '<div>Текст, если условие не выполняется</div>';
</script>
Следует размещать скрипт там, где требуется проверка if-else. В соответствии с этим, элемент с идентификатором
conditional-content будет наполнен необходимым div. Это желательнее использования
document.write.
PHP и HTML: дружественное взаимодействие
Работаем с PHP и HTML
Прямое встраивание условных конструкций PHP if-else в HTML делает код более читаемым:
<?php if ($userIsOnline): ?>
<div>Добро пожаловать!</div>
<?php else: ?>
<div>Пожалуйста, войдите в систему.</div>
<?php endif; ?>
Используйте полную запись PHP-тегов, поскольку короткие теги
<? могут не поддерживаться в некоторых серверных настройках.
Сокращаем PHP код
Для упрощения кодирования условных конструкций PHP можно применить короткий синтаксис:
<p>Статус: <?= $isLoggedIn ? 'В сети' : 'Не в сети' ?></p>
Однако статический PHP код не дает возможность обновлять страницу динамически без ее перезагрузки.
Используем JavaScript для динамичности
Используйте JavaScript и фреймворки для создания интерактивных пользовательских интерфейсов, которые позволяют обновлять страницу без перезагрузки:
<script>
if (userIsOnline) {
// Код для интерактивного контента
}
</script>
Визуализация
Вообразите обработку
if-else в HTML как аналогию со сценой:
HTML – это ваш театр (🎭), а условия – это выступление в качестве актёра (🎦).
Если **условие** выполняется (🌟):
на сцену выходит основной актёр (👨🎤).
Если **условие** не выполняется (🌧️):
на сцену выходит дублёр (👩🎭).
Следующий код иллюстрирует эту идею:
<!-- Основной актёр или дублёр? -->
<div>
<!-- Вступаем на сцену 🎦 -->
<?php if ($mainActReady): ?>
<!-- На сцене основной актёр (👨🎤) -->
<p>👨🎤 "Жизнь — это сцена, а мы в ней актёры".</p>
<?php else: ?>
<!-- На сцене дублёр (👩🎭) -->
<p>👩🎭 "Сыграй роль так, чтобы все хлопали стоя, даже если роль незначительна".</p>
<?php endif; ?>
</div>
В HTML, как и в театре, сценарий определяет главного героя спектакля!
Серверная и клиентская части: два аспекта веб-разработки
Что нужно знать о серверной стороне
Встраивание PHP в HTML имеет некоторые ограничения, которые свойственны серверной стороне. Если представить вашу страницу как концерт, то PHP больше подойдет для классических жанров, таких как перезагрузка страницы.
Динамичность клиентской стороны
В свою очередь, JavaScript превращает вашу страницу в энергичное шоу уличных танцев, позволяя мгновенно реагировать на действия пользователя, что невозможно для консервативного PHP:
<script>
if (userIsOnline) {
// JavaScript готов к действию прямо в браузере пользователя!
}
</script>
Сохраняем баланс производительности
Выбирая между PHP и JavaScript, стремитесь к балансу производительности. Избыточное использование серверной стороны может перегрузить сервер, тогда как чрезмерное применение JavaScript может замедлить браузер пользователя.
Соблюдаем кодекс хорошей практики
Следуйте принципам качественного программирования: добавляйте комментарии к коду, делайте его аккуратным и понятным, с учетом кооперации с коллегами.
Применение условного кодирования
Статичность и интерактивность
PHP подходит для генерации статического контента, который загружается при открытии страницы:
<img src="<?= $userIsLoggedIn ? '/images/happy-face.jpg' : '/images/sad-face.jpg' ?>">
<!-- Мы выбираем выражение лица, и оно не изменится. -->
Но PHP не может реагировать на дальнейшие действия пользователя без полного обновления страницы.
Применяем JavaScript для сложных условий
JavaScript хорошо подходит для более сложных условий и интерактивных элементов:
<script>
// Здесь ваш код для реализации сложной логики
</script>
Поддерживаем чистоту и понятность кода
Следуйте принципам написания понятного, чистого кода, который легко повторно использовать в различных частях программы. Держите код в порядке, чтобы обеспечить эффективное сотрудничество в команде.
Полезные материалы
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы