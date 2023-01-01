Условия if-else и elseif в HTML: примеры и лучшие практики

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Быстрый ответ

Для реализации условного отображения контента в HTML вы можете использовать JavaScript и тернарный оператор:

JS Скопировать код <script> document.getElementById('conditional-content').innerHTML = условие ? '<div>Текст, если условие выполняется</div>' : '<div>Текст, если условие не выполняется</div>'; </script>

Следует размещать скрипт там, где требуется проверка if-else. В соответствии с этим, элемент с идентификатором conditional-content будет наполнен необходимым div. Это желательнее использования document.write .

PHP и HTML: дружественное взаимодействие

Работаем с PHP и HTML

Прямое встраивание условных конструкций PHP if-else в HTML делает код более читаемым:

php Скопировать код <?php if ($userIsOnline): ?> <div>Добро пожаловать!</div> <?php else: ?> <div>Пожалуйста, войдите в систему.</div> <?php endif; ?>

Используйте полную запись PHP-тегов, поскольку короткие теги <? могут не поддерживаться в некоторых серверных настройках.

Сокращаем PHP код

Для упрощения кодирования условных конструкций PHP можно применить короткий синтаксис:

php Скопировать код <p>Статус: <?= $isLoggedIn ? 'В сети' : 'Не в сети' ?></p>

Однако статический PHP код не дает возможность обновлять страницу динамически без ее перезагрузки.

Используем JavaScript для динамичности

Используйте JavaScript и фреймворки для создания интерактивных пользовательских интерфейсов, которые позволяют обновлять страницу без перезагрузки:

HTML Скопировать код <script> if (userIsOnline) { // Код для интерактивного контента } </script>

Визуализация

Вообразите обработку if-else в HTML как аналогию со сценой:

Markdown Скопировать код HTML – это ваш театр (🎭), а условия – это выступление в качестве актёра (🎦). Если **условие** выполняется (🌟): на сцену выходит основной актёр (👨‍🎤). Если **условие** не выполняется (🌧️): на сцену выходит дублёр (👩‍🎭).

Следующий код иллюстрирует эту идею:

HTML Скопировать код <!-- Основной актёр или дублёр? --> <div> <!-- Вступаем на сцену 🎦 --> <?php if ($mainActReady): ?> <!-- На сцене основной актёр (👨‍🎤) --> <p>👨‍🎤 "Жизнь — это сцена, а мы в ней актёры".</p> <?php else: ?> <!-- На сцене дублёр (👩‍🎭) --> <p>👩‍🎭 "Сыграй роль так, чтобы все хлопали стоя, даже если роль незначительна".</p> <?php endif; ?> </div>

В HTML, как и в театре, сценарий определяет главного героя спектакля!

Серверная и клиентская части: два аспекта веб-разработки

Что нужно знать о серверной стороне

Встраивание PHP в HTML имеет некоторые ограничения, которые свойственны серверной стороне. Если представить вашу страницу как концерт, то PHP больше подойдет для классических жанров, таких как перезагрузка страницы.

Динамичность клиентской стороны

В свою очередь, JavaScript превращает вашу страницу в энергичное шоу уличных танцев, позволяя мгновенно реагировать на действия пользователя, что невозможно для консервативного PHP:

HTML Скопировать код <script> if (userIsOnline) { // JavaScript готов к действию прямо в браузере пользователя! } </script>

Сохраняем баланс производительности

Выбирая между PHP и JavaScript, стремитесь к балансу производительности. Избыточное использование серверной стороны может перегрузить сервер, тогда как чрезмерное применение JavaScript может замедлить браузер пользователя.

Соблюдаем кодекс хорошей практики

Следуйте принципам качественного программирования: добавляйте комментарии к коду, делайте его аккуратным и понятным, с учетом кооперации с коллегами.

Применение условного кодирования

Статичность и интерактивность

PHP подходит для генерации статического контента, который загружается при открытии страницы:

php Скопировать код <img src="<?= $userIsLoggedIn ? '/images/happy-face.jpg' : '/images/sad-face.jpg' ?>"> <!-- Мы выбираем выражение лица, и оно не изменится. -->

Но PHP не может реагировать на дальнейшие действия пользователя без полного обновления страницы.

Применяем JavaScript для сложных условий

JavaScript хорошо подходит для более сложных условий и интерактивных элементов:

HTML Скопировать код <script> // Здесь ваш код для реализации сложной логики </script>

Поддерживаем чистоту и понятность кода

Следуйте принципам написания понятного, чистого кода, который легко повторно использовать в различных частях программы. Держите код в порядке, чтобы обеспечить эффективное сотрудничество в команде.

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