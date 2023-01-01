Усечение длинного текста в div с CSS: ограничение до 100px#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для обрезки текста, превышающего границы элемента
div, и замены его на многоточие, можно применить следующие CSS-правила:
.truncate {
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
}
После этого примените класс
truncate к соответствующему блоку
div:
<div class="truncate">Это длинная строка текста, которая будет обрезана многоточием в конце...</div>
Спасибо этим стилям, текст, превышающий границы блока, будет обрезан и завершён многоточием, что делает содержимое компактным и понятным.
Анализ компонентов
Для глубокого понимания приведённого выше CSS кода рассмотрим его ключевые компоненты:
overflow: hidden;– скрывает часть содержимого, вылезающую за границы элемента.
text-overflow: ellipsis;– ставит многоточие на место обрезанного текста.
white-space: nowrap;– сохраняет текст в одну строку, не позволяя ему переноситься на другую.
Углубление в тему
Работа с содержимым переменной длины
Класс
.truncate идеален для обработки текстов разной длины. При этом нет необходимости в ручных измерениях или жёстко заданных ограничениях длины текста – решение гибкое и универсальное.
Применение в адаптивном дизайне
При разработке адаптивного дизайна полезно использовать свойство
max-width с относительными единицами (например,
em или
vw), что обеспечит корректное масштабирование на разных устройствах:
.truncate-responsive {
max-width: 20em;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
}
Настройка представления содержимого
Управление размерами элемента
div можно осуществлять через установку
display: inline-block или
display: block; и задание конкретной ширины. Установка
line-height, соответствующего высоте
div, гарантирует, что весь текст будет расположен на одной линии:
.truncate-tuned {
display: inline-block;
width: 100%;
line-height: 1.5em; /* Высота div */
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
}
Тестирование и корректировка обрезки
Не забывайте проводить тестирование на разных размерах экранов и устройствах. Важно помнить, что свойство
overflow: hidden; может приводить к незначительному обрезанию последних видимых символов.
Визуализация
Представьте, что нужно обрезать изображение для вписывания в рамку:
.frame {
width: 200px; /* Размер рамы */
overflow: hidden; /* Удаление лишнего */
white-space: nowrap; /* Текст сохраняется на одной линии */
text-overflow: ellipsis; /* Намек на скрытый текст */
}
В итоге получаем аккуратно оформленный контент:
До обработки: |🎨 Звездная ночь Винсента Ван Гога, июнь 1889 |
После обработки: |🖼️ Звездная ночь... |
Свойство
text-overflow: ellipsis символизирует незавершённость и скрытый контент.
Адаптивное обрезание текста
В адаптивных дизайнах иногда рекомендуется применять относительные единицы для
max-width, что позволит содержимому гибко подстраиваться под размеры экрана:
.frame-responsive {
max-width: 50vw; /* Варьируется с шириной экрана */
/* Параметры оставлены без изменений */
}
Работа со спецсимволами и различными языками
При работе со специальными символами и текстом на различных языках, следует учесть, что свойство
text-overflow: ellipsis; может давать непредсказуемые результаты. Тестирование важно проводить с учётом специфики контента.
Несовместимость с некоторыми браузерами
Некоторые браузеры могут не поддерживать свойство
text-overflow, поэтому необходимо проверять совместимость для обеспечения правильного отображения элементов.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда