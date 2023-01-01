Усечение длинного текста в div с CSS: ограничение до 100px

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Быстрый ответ

Для обрезки текста, превышающего границы элемента div , и замены его на многоточие, можно применить следующие CSS-правила:

CSS Скопировать код .truncate { overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }

После этого примените класс truncate к соответствующему блоку div :

HTML Скопировать код <div class="truncate">Это длинная строка текста, которая будет обрезана многоточием в конце...</div>

Спасибо этим стилям, текст, превышающий границы блока, будет обрезан и завершён многоточием, что делает содержимое компактным и понятным.

Анализ компонентов

Для глубокого понимания приведённого выше CSS кода рассмотрим его ключевые компоненты:

overflow: hidden; – скрывает часть содержимого, вылезающую за границы элемента. text-overflow: ellipsis; – ставит многоточие на место обрезанного текста. white-space: nowrap; – сохраняет текст в одну строку, не позволяя ему переноситься на другую.

Углубление в тему

Работа с содержимым переменной длины

Класс .truncate идеален для обработки текстов разной длины. При этом нет необходимости в ручных измерениях или жёстко заданных ограничениях длины текста – решение гибкое и универсальное.

Применение в адаптивном дизайне

При разработке адаптивного дизайна полезно использовать свойство max-width с относительными единицами (например, em или vw ), что обеспечит корректное масштабирование на разных устройствах:

CSS Скопировать код .truncate-responsive { max-width: 20em; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }

Настройка представления содержимого

Управление размерами элемента div можно осуществлять через установку display: inline-block или display: block; и задание конкретной ширины. Установка line-height , соответствующего высоте div , гарантирует, что весь текст будет расположен на одной линии:

CSS Скопировать код .truncate-tuned { display: inline-block; width: 100%; line-height: 1.5em; /* Высота div */ overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }

Тестирование и корректировка обрезки

Не забывайте проводить тестирование на разных размерах экранов и устройствах. Важно помнить, что свойство overflow: hidden; может приводить к незначительному обрезанию последних видимых символов.

Визуализация

Представьте, что нужно обрезать изображение для вписывания в рамку:

CSS Скопировать код .frame { width: 200px; /* Размер рамы */ overflow: hidden; /* Удаление лишнего */ white-space: nowrap; /* Текст сохраняется на одной линии */ text-overflow: ellipsis; /* Намек на скрытый текст */ }

В итоге получаем аккуратно оформленный контент:

Markdown Скопировать код До обработки: |🎨 Звездная ночь Винсента Ван Гога, июнь 1889 | После обработки: |🖼️ Звездная ночь... |

Свойство text-overflow: ellipsis символизирует незавершённость и скрытый контент.

Адаптивное обрезание текста

В адаптивных дизайнах иногда рекомендуется применять относительные единицы для max-width , что позволит содержимому гибко подстраиваться под размеры экрана:

CSS Скопировать код .frame-responsive { max-width: 50vw; /* Варьируется с шириной экрана */ /* Параметры оставлены без изменений */ }

Работа со спецсимволами и различными языками

При работе со специальными символами и текстом на различных языках, следует учесть, что свойство text-overflow: ellipsis; может давать непредсказуемые результаты. Тестирование важно проводить с учётом специфики контента.

Несовместимость с некоторыми браузерами

Некоторые браузеры могут не поддерживать свойство text-overflow , поэтому необходимо проверять совместимость для обеспечения правильного отображения элементов.

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