Управление воспроизведением HTML5 видео через JQuery#jQuery #Мультимедиа #Видео и аудио теги
Быстрый ответ
Чтобы переключать состояние воспроизведения видео с помощью jQuery, используйте следующий код:
$('#toggle').click(() => $('#video')[0].paused ? $('#video')[0].play() : $('#video')[0].pause());
В данном коде
#video — это идентификатор вашего видео, а
#toggle — идентификатор кнопки. Этот скрипт запускает воспроизведение, когда у видео включена пауза, и останавливает его, если воспроизведение активно.
Расширенное управление видео при помощи jQuery
Несмотря на пользу от применения чистого JavaScript, бывают ситуации, когда jQuery становится удобным для взаимодействия с DOM и обработки событий.
Ситуации, когда выбор в пользу jQuery оправдан
jQuery становится хорошим инструментом для управления видео, когда вы столкнулись со сложными манипуляциями DOM либо в команде преобладает привычка использовать эту библиотеку.
Если ваш код уже насыщен jQuery
Если ваш проект активно использует jQuery, то логично прибегать к нему для организации кода:
$('.videoClass').click(function() {
var video = $(this).get(0);
video.paused ? video.play() : video.pause();
});
Данный код запускает или приостанавливает воспроизведение видео при наступлении события click.
Остановка воспроизведения видеооператора, покинувшего видимую область
В ситуациях, таких как вкладки или карусели, jQuery поможет приостановить воспроизведение видео, чтобы не отвлекать внимание пользователя:
$('a.tab').on('click', function() {
$('video').each(function() {
this.pause();
});
});
Этот фрагмент кода гарантирует, что видео, находящиеся в скрытых разделах, не будут воспроизводиться.
Визуализация
Представьте HTML5 видео как качели, а jQuery — как родителя, который определяет, когда они двигаются или остановлены:
🎥 ▶️ 🧔⏸️ 🎥
Для старта воспроизведения:
$('video').get(0).play(); // 🧔 запускает качели
Для приостановки:
$('video').get(0).pause(); // 🧔 останавливает качели
Эти команды позволяют чередовать активность и паузу видео.
Лучшие практики работы с адаптивным HTML5 видео
Рассмотрим надежные способы, которые делают HTML5 видео адаптивным.
Проверяйте состояние .paused перед переключением
Перед тем как запустить видео или поставить его на паузу, проверьте текущее состояние:
$('#playPauseButton').click(function() {
var videoElement = $('#myVideo').get(0);
videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause();
});
Особое внимание к динамически обновляемому DOM
При работе с динамично обновляемым DOM актуально делегирование событий:
$(document).on('click', '.playPause', function() {
var videoElement = $(this).siblings('video').get(0);
videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause();
});
Данный прием позволяет реагировать даже на вновь добавленные элементы.
Применение JavaScript для управления единственным элементом видео
Если нужно взаимодействовать с одним видеоэлементом, чистый JavaScript может быть более эффективным:
document.getElementById('playPause').addEventListener('click', function() {
var videoElement = document.getElementById('myVideo');
videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause();
});
JavaScript действует быстрее, что актуально для тех, кто предпочитает избегать использования jQuery.
Полезные материалы
- click event | jQuery API Documentation — Описание обработки событий клика в jQuery на официальном сайте.
- <video>: Элемент встроенного видео – HTML | MDN — Руководство MDN по использованию элемента видео HTML5.
- Учебник по jQuery — Отличный учебник для начинающих изучать jQuery.
- HTML тег video — Детали использования тега
<video>в HTML5.
- Video.js – Сделайте свой плеер уникальным | Video.js — Библиотека редактируемого плеера с богатыми возможностями для настройки.
- Понимание делегирования событий | jQuery Learning Center — Изучение принципа делегирования событий в jQuery, важного для добавления функций плей и пауза видеоэлементам.
Лина Андреева
видеоредактор