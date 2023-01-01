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Управление воспроизведением HTML5 видео через JQuery
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Управление воспроизведением HTML5 видео через JQuery

#jQuery  #Мультимедиа  #Видео и аудио теги  
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Быстрый ответ

Чтобы переключать состояние воспроизведения видео с помощью jQuery, используйте следующий код:

JS
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$('#toggle').click(() => $('#video')[0].paused ? $('#video')[0].play() : $('#video')[0].pause());

В данном коде #video — это идентификатор вашего видео, а #toggle — идентификатор кнопки. Этот скрипт запускает воспроизведение, когда у видео включена пауза, и останавливает его, если воспроизведение активно.

Пошаговый план для смены профессии

Расширенное управление видео при помощи jQuery

Несмотря на пользу от применения чистого JavaScript, бывают ситуации, когда jQuery становится удобным для взаимодействия с DOM и обработки событий.

Ситуации, когда выбор в пользу jQuery оправдан

jQuery становится хорошим инструментом для управления видео, когда вы столкнулись со сложными манипуляциями DOM либо в команде преобладает привычка использовать эту библиотеку.

Если ваш код уже насыщен jQuery

Если ваш проект активно использует jQuery, то логично прибегать к нему для организации кода:

JS
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$('.videoClass').click(function() {
  var video = $(this).get(0);
  video.paused ? video.play() : video.pause();
});

Данный код запускает или приостанавливает воспроизведение видео при наступлении события click.

Остановка воспроизведения видеооператора, покинувшего видимую область

В ситуациях, таких как вкладки или карусели, jQuery поможет приостановить воспроизведение видео, чтобы не отвлекать внимание пользователя:

JS
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$('a.tab').on('click', function() {
  $('video').each(function() {
    this.pause();
  });
});

Этот фрагмент кода гарантирует, что видео, находящиеся в скрытых разделах, не будут воспроизводиться.

Визуализация

Представьте HTML5 видео как качели, а jQuery — как родителя, который определяет, когда они двигаются или остановлены:

Markdown
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🎥 ▶️ 🧔⏸️ 🎥

Для старта воспроизведения:

JS
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$('video').get(0).play(); // 🧔 запускает качели

Для приостановки:

JS
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$('video').get(0).pause(); // 🧔 останавливает качели

Эти команды позволяют чередовать активность и паузу видео.

Лучшие практики работы с адаптивным HTML5 видео

Рассмотрим надежные способы, которые делают HTML5 видео адаптивным.

Проверяйте состояние .paused перед переключением

Перед тем как запустить видео или поставить его на паузу, проверьте текущее состояние:

JS
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$('#playPauseButton').click(function() {
  var videoElement = $('#myVideo').get(0);
  videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause();
});

Особое внимание к динамически обновляемому DOM

При работе с динамично обновляемым DOM актуально делегирование событий:

JS
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$(document).on('click', '.playPause', function() {
  var videoElement = $(this).siblings('video').get(0);
  videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause();
});

Данный прием позволяет реагировать даже на вновь добавленные элементы.

Применение JavaScript для управления единственным элементом видео

Если нужно взаимодействовать с одним видеоэлементом, чистый JavaScript может быть более эффективным:

JS
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document.getElementById('playPause').addEventListener('click', function() {
  var videoElement = document.getElementById('myVideo');
  videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause();
});

JavaScript действует быстрее, что актуально для тех, кто предпочитает избегать использования jQuery.

Полезные материалы

  1. click event | jQuery API Documentation — Описание обработки событий клика в jQuery на официальном сайте.
  2. <video>: Элемент встроенного видео – HTML | MDN — Руководство MDN по использованию элемента видео HTML5.
  3. Учебник по jQuery — Отличный учебник для начинающих изучать jQuery.
  4. HTML тег video — Детали использования тега <video> в HTML5.
  5. Video.js – Сделайте свой плеер уникальным | Video.js — Библиотека редактируемого плеера с богатыми возможностями для настройки.
  6. Понимание делегирования событий | jQuery Learning Center — Изучение принципа делегирования событий в jQuery, важного для добавления функций плей и пауза видеоэлементам.
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Лина Андреева

видеоредактор

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