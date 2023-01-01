Управление воспроизведением HTML5 видео через JQuery

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Быстрый ответ

Чтобы переключать состояние воспроизведения видео с помощью jQuery, используйте следующий код:

JS Скопировать код $('#toggle').click(() => $('#video')[0].paused ? $('#video')[0].play() : $('#video')[0].pause());

В данном коде #video — это идентификатор вашего видео, а #toggle — идентификатор кнопки. Этот скрипт запускает воспроизведение, когда у видео включена пауза, и останавливает его, если воспроизведение активно.

Расширенное управление видео при помощи jQuery

Несмотря на пользу от применения чистого JavaScript, бывают ситуации, когда jQuery становится удобным для взаимодействия с DOM и обработки событий.

Ситуации, когда выбор в пользу jQuery оправдан

jQuery становится хорошим инструментом для управления видео, когда вы столкнулись со сложными манипуляциями DOM либо в команде преобладает привычка использовать эту библиотеку.

Если ваш код уже насыщен jQuery

Если ваш проект активно использует jQuery, то логично прибегать к нему для организации кода:

JS Скопировать код $('.videoClass').click(function() { var video = $(this).get(0); video.paused ? video.play() : video.pause(); });

Данный код запускает или приостанавливает воспроизведение видео при наступлении события click.

Остановка воспроизведения видеооператора, покинувшего видимую область

В ситуациях, таких как вкладки или карусели, jQuery поможет приостановить воспроизведение видео, чтобы не отвлекать внимание пользователя:

JS Скопировать код $('a.tab').on('click', function() { $('video').each(function() { this.pause(); }); });

Этот фрагмент кода гарантирует, что видео, находящиеся в скрытых разделах, не будут воспроизводиться.

Визуализация

Представьте HTML5 видео как качели, а jQuery — как родителя, который определяет, когда они двигаются или остановлены:

Markdown Скопировать код 🎥 ▶️ 🧔⏸️ 🎥

Для старта воспроизведения:

JS Скопировать код $('video').get(0).play(); // 🧔 запускает качели

Для приостановки:

JS Скопировать код $('video').get(0).pause(); // 🧔 останавливает качели

Эти команды позволяют чередовать активность и паузу видео.

Лучшие практики работы с адаптивным HTML5 видео

Рассмотрим надежные способы, которые делают HTML5 видео адаптивным.

Проверяйте состояние .paused перед переключением

Перед тем как запустить видео или поставить его на паузу, проверьте текущее состояние:

JS Скопировать код $('#playPauseButton').click(function() { var videoElement = $('#myVideo').get(0); videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause(); });

Особое внимание к динамически обновляемому DOM

При работе с динамично обновляемым DOM актуально делегирование событий:

JS Скопировать код $(document).on('click', '.playPause', function() { var videoElement = $(this).siblings('video').get(0); videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause(); });

Данный прием позволяет реагировать даже на вновь добавленные элементы.

Применение JavaScript для управления единственным элементом видео

Если нужно взаимодействовать с одним видеоэлементом, чистый JavaScript может быть более эффективным:

JS Скопировать код document.getElementById('playPause').addEventListener('click', function() { var videoElement = document.getElementById('myVideo'); videoElement.paused ? videoElement.play() : videoElement.pause(); });

JavaScript действует быстрее, что актуально для тех, кто предпочитает избегать использования jQuery.

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