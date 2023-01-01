Управление позицией курсора в contentEditable div: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы поместить курсор в конкретное место редактируемого <div> , применяем JavaScript-интерфейсы Range и Selection . Создаём и сворачиваем Range в нужной позиции, после чего размещаем Selection таким образом:

JS Скопировать код function setCursor(contentEditableElement, position) { let range = document.createRange(); let selection = window.getSelection(); range.setStart(contentEditableElement, position); range.collapse(true); selection.removeAllRanges(); selection.addRange(range); } // Пример использования для установки курсора на пятую позицию: var editableDiv = document.querySelector('.editable'); setCursor(editableDiv.firstChild, 5);

Смена значения позиции в функции setCursor позволяет разместить курсор в любой части элемента.

Совместимость с различными браузерами

Чтобы обеспечить совместимость в разных браузерах:

Воспользуйтесь модулем выбора Rangy для управления пользовательским вводом в различных браузерах.

для управления пользовательским вводом в различных браузерах. В случае Internet Explorer потребуется применение IERange , который преобразует родной TextRange в Range .

потребуется применение , который преобразует родной в . Если же вы предпочитаете jQuery, убедитесь, что ваша версия не ниже 1.6.

Сохранение позиции курсора при переключении фокуса

Для организации непрерывного взаимодействия с пользователем сохраняйте положение курсора:

Используйте функции типа saveSelection() и restoreSelection() для сохранения и восстановления положения курсора.

и для сохранения и восстановления положения курсора. Запоминайте позицию курсора, применяя метод captureSelection с маркерами при потере фокуса.

с маркерами при потере фокуса. Применяйте событие onkeyup для обновления выбора, когда пользователь вводит текст в <div> .

Обработка событий

Для точного управления взаимодействиями пользователя:

Обрабатывайте onmousedown , чтобы сохранить выбор пользователя при клике.

, чтобы сохранить выбор пользователя при клике. Добавляйте afterFocus callbacks для функционала после восстановления фокуса.

для функционала после восстановления фокуса. Переопределяйте стандартные действия событий с помощью cancelEvent, чтобы курсор оставался на своём месте.

Визуализация

Пример визуального представления установки курсора в редактируемом <div> :

Markdown Скопировать код Представьте, что размещение курсора в редактируемом div – это игра: Вы игрок (🧑🏻‍🚀), и ваша цель – попадание в цель (🎯): 🌌🚀[Запуск курсора]🎯🌠

Markdown Скопировать код [📄📄⬜️📄📄] -> [📄📄|🚀|📄📄]

Итоговая позиция – выигрыш!:

Markdown Скопировать код 📄📄|🚀|📄📄 <= Ракета 🚀 успешно приземлилась между [|], прямо в центре содержимого (📄).

На профессиональном жаргоне: функция JavaScript – это ваш инструмент для точной позиционирования курсора 🚀 .

Глубокое погружение: Манипуляции с DOM ради забавы и выгоды

Знакомство с Range и Selection

Range во вселенной DOM является фрагментом документа, включающим узлы и имеющим чёткие границы. Selection помогает контролировать текущий текстовый выбор пользователя.

Волшебство маркеров

Если ваш <div> имеет дочерние узлы или динамично меняется, использование временных маркеров при потере фокуса поможет вам точно восстановить позицию курсора.

Цикл фокусировки

Важно наблюдать за поведением курсора при переключении фокуса в contentEditable <div> . В это дело вступают функции saveSelection() и restoreSelection() , а также переменная isInFocus , отслеживающая реальное состояние фокуса.

Взаимодействие с пользователем и обработка событий

Для обеспечения плавного взаимодействия с пользователем необходима правильная обработка событий. От отмены стандартных действий при mousedown и click до методов, которые не позволят курсору сбиться с пути при активных действиях пользователя.

Погружение в мир без jQuery

Для тех, кто предпочитает нативный JavaScript: стандартные возможности языка полностью справляются с задачей управления редактируемым <div> через обработчики событий и операции с DOM, все в соответствии с передовыми стандартами веб-разработки.

Особенности браузеров? Разберёмся!

Различия в поведении браузеров не должны вас останавливать:

Библиотека Rangy поможет обойти эти нюансы.

поможет обойти эти нюансы. Для поддержки старых версий IE используйте утилиту IERange .

. Изучайте примеры кода от опытных разработчиков, таких как Nico Burns или Tim Down – они в курсе всех тонкостей!

Полезные материалы