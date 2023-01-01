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Управление localStorage в JS: проверка и установка значений
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Управление localStorage в JS: проверка и установка значений

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #LocalStorage и SessionStorage  
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Быстрый ответ

Воспользуйтесь методом getItem для проверки элемента в Storage, который вернёт null, если указанный элемент отсутствует.

JS
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if (localStorage.getItem('ключ') !== null) {
  // Элемент присутствует в хранилище!
} else {
  // Элемента в хранилище нет.
}
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Установка значения по умолчанию за одну строчку кода

Если необходимо задать значение по умолчанию для не найденного элемента, можно применить логический оператор ИЛИ и сократить код до одной строки:

JS
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const item = localStorage.getItem('ключ') || 'значение по умолчанию';

Применение возможностей современного JavaScript для оптимизации кода

Сделайте свой код компактнее и более элегантным с помощью функционала современного JavaScript:

  • Опциональная цепочка (?.) поможет избежать ошибки TypeError, если localStorage недоступен.
  • Оператор нулевого объединения (??) облегчит проверку на null или undefined.
JS
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const item = localStorage.getItem('ключ') ?? 'значение по умолчанию';

Будьте внимательны к распространенным ошибкам

Использование .hasOwnProperty() или оператора 'in' с localStorage противоречит концепции работы с хранилищем, как и проверка через typeof. Для проверки существования элемента отдайте предпочтение методу getItem().

Визуализация

Рассмотрим аналогию между проверкой элемента в Storage и просмотром почтового ящика:

Markdown
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Проверка почтового ящика:
- Почтовый ящик: 📬 Пуст ли он? | Письмо: ✉️

Проверка элемента в Storage:
- LocalStorage: 🗄️ Пуст ли? | Элемент: 📦
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if (localStorage.getItem('ключ') !== null) {
    // 🗄️🔍📦: Элемент найден!
} else {
    // 🗄️ пуст.
}

Предотвращение ошибок и валидация

Перед внесением изменений убедитесь в том, что элемент действительно существует.

JS
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if(localStorage.getItem('ключ')) {
  // Можно начинать действия.
}

Помимо этого, localStorage не обладает бесконечной вместимостью — есть лимит на объём хранимых данных. Чрезмерное использование setItem может привести к исчерпанию этого лимита.

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try {
  localStorage.setItem('ключ', 'значение'); // Попытка добавить еще один элемент.
} catch (e) {
  if (e instanceof DOMException && e.code === 22) {
    // Хранилище переполнено!
  }
}

Управление LocalStorage на профессиональном уровне

Эффективность и простота — ключи к мастерству использования localStorage. Вот некоторые продвинутые приемы:

Задаем значения с экономией

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// Добавляем несколько элементов с помощью одной команды.
localStorage.setItem('ключ1', 'значение1').setItem('ключ2', 'значение2');

Удаляем данные разборчиво

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// Удаляем элементы методично, по одному.
if (localStorage.getItem('someKey')) {
  localStorage.removeItem('someKey');  // Прощай, someKey.
}

Полная очистка

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// Перепрофилирование и начало с чистого листа — всегда хорошая идея.
if(confirm('Желаете очистить хранилище?')) {
  localStorage.clear(); // localStorage теперь пуст.
}

Полезные материалы

  1. Web Storage API – Веб-API | MDN — подробное описание Веб-API хранилища от MDN.
  2. Как проверить установлен ли элемент в Storage – Stack Overflow — обсуждение тонкостей работы с local storage на Stack Overflow.
  3. LocalStorage, sessionStorage – JavaScript.info — практическое руководство по использованию localStorage и sessionStorage.
  4. Локальное хранилище и его использование на сайтах — Smashing Magazine — советы о том, как использовать LocalStorage на ваших сайтах максимально эффективно.
  5. HTML Web Storage API – W3Schools — руководство по API веб-хранилищ HTML5 от W3Schools.
  6. Learn PWA | web.dev — материалы Google о принципах хранения данных в приложениях.
  7. Куки, localStorage и sessionStorage – YouTube — видеоанализ различий между куками, localStorage и sessionStorage от Beau.
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Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

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