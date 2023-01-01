Управление localStorage в JS: проверка и установка значений

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Быстрый ответ

Воспользуйтесь методом getItem для проверки элемента в Storage, который вернёт null , если указанный элемент отсутствует.

JS Скопировать код if (localStorage.getItem('ключ') !== null) { // Элемент присутствует в хранилище! } else { // Элемента в хранилище нет. }

Установка значения по умолчанию за одну строчку кода

Если необходимо задать значение по умолчанию для не найденного элемента, можно применить логический оператор ИЛИ и сократить код до одной строки:

JS Скопировать код const item = localStorage.getItem('ключ') || 'значение по умолчанию';

Применение возможностей современного JavaScript для оптимизации кода

Сделайте свой код компактнее и более элегантным с помощью функционала современного JavaScript:

Опциональная цепочка ( ?. ) поможет избежать ошибки TypeError , если localStorage недоступен.

поможет избежать ошибки , если недоступен. Оператор нулевого объединения ( ?? ) облегчит проверку на null или undefined .

JS Скопировать код const item = localStorage.getItem('ключ') ?? 'значение по умолчанию';

Будьте внимательны к распространенным ошибкам

Использование .hasOwnProperty() или оператора 'in' с localStorage противоречит концепции работы с хранилищем, как и проверка через typeof . Для проверки существования элемента отдайте предпочтение методу getItem() .

Визуализация

Рассмотрим аналогию между проверкой элемента в Storage и просмотром почтового ящика:

Markdown Скопировать код Проверка почтового ящика: - Почтовый ящик: 📬 Пуст ли он? | Письмо: ✉️ Проверка элемента в Storage: - LocalStorage: 🗄️ Пуст ли? | Элемент: 📦

JS Скопировать код if (localStorage.getItem('ключ') !== null) { // 🗄️🔍📦: Элемент найден! } else { // 🗄️ пуст. }

Предотвращение ошибок и валидация

Перед внесением изменений убедитесь в том, что элемент действительно существует.

JS Скопировать код if(localStorage.getItem('ключ')) { // Можно начинать действия. }

Помимо этого, localStorage не обладает бесконечной вместимостью — есть лимит на объём хранимых данных. Чрезмерное использование setItem может привести к исчерпанию этого лимита.

JS Скопировать код try { localStorage.setItem('ключ', 'значение'); // Попытка добавить еще один элемент. } catch (e) { if (e instanceof DOMException && e.code === 22) { // Хранилище переполнено! } }

Управление LocalStorage на профессиональном уровне

Эффективность и простота — ключи к мастерству использования localStorage. Вот некоторые продвинутые приемы:

Задаем значения с экономией

JS Скопировать код // Добавляем несколько элементов с помощью одной команды. localStorage.setItem('ключ1', 'значение1').setItem('ключ2', 'значение2');

Удаляем данные разборчиво

JS Скопировать код // Удаляем элементы методично, по одному. if (localStorage.getItem('someKey')) { localStorage.removeItem('someKey'); // Прощай, someKey. }

Полная очистка

JS Скопировать код // Перепрофилирование и начало с чистого листа — всегда хорошая идея. if(confirm('Желаете очистить хранилище?')) { localStorage.clear(); // localStorage теперь пуст. }

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