Управление localStorage в JS: проверка и установка значений#Веб-разработка #Основы JavaScript #LocalStorage и SessionStorage
Быстрый ответ
Воспользуйтесь методом
getItem для проверки элемента в Storage, который вернёт
null, если указанный элемент отсутствует.
if (localStorage.getItem('ключ') !== null) {
// Элемент присутствует в хранилище!
} else {
// Элемента в хранилище нет.
}
Установка значения по умолчанию за одну строчку кода
Если необходимо задать значение по умолчанию для не найденного элемента, можно применить логический оператор ИЛИ и сократить код до одной строки:
const item = localStorage.getItem('ключ') || 'значение по умолчанию';
Применение возможностей современного JavaScript для оптимизации кода
Сделайте свой код компактнее и более элегантным с помощью функционала современного JavaScript:
- Опциональная цепочка (
?.) поможет избежать ошибки
TypeError, если
localStorageнедоступен.
- Оператор нулевого объединения (
??) облегчит проверку на
nullили
undefined.
const item = localStorage.getItem('ключ') ?? 'значение по умолчанию';
Будьте внимательны к распространенным ошибкам
Использование
.hasOwnProperty() или оператора
'in' с
localStorage противоречит концепции работы с хранилищем, как и проверка через
typeof. Для проверки существования элемента отдайте предпочтение методу
getItem().
Визуализация
Рассмотрим аналогию между проверкой элемента в Storage и просмотром почтового ящика:
Проверка почтового ящика:
- Почтовый ящик: 📬 Пуст ли он? | Письмо: ✉️
Проверка элемента в Storage:
- LocalStorage: 🗄️ Пуст ли? | Элемент: 📦
if (localStorage.getItem('ключ') !== null) {
// 🗄️🔍📦: Элемент найден!
} else {
// 🗄️ пуст.
}
Предотвращение ошибок и валидация
Перед внесением изменений убедитесь в том, что элемент действительно существует.
if(localStorage.getItem('ключ')) {
// Можно начинать действия.
}
Помимо этого, localStorage не обладает бесконечной вместимостью — есть лимит на объём хранимых данных. Чрезмерное использование
setItem может привести к исчерпанию этого лимита.
try {
localStorage.setItem('ключ', 'значение'); // Попытка добавить еще один элемент.
} catch (e) {
if (e instanceof DOMException && e.code === 22) {
// Хранилище переполнено!
}
}
Управление LocalStorage на профессиональном уровне
Эффективность и простота — ключи к мастерству использования localStorage. Вот некоторые продвинутые приемы:
Задаем значения с экономией
// Добавляем несколько элементов с помощью одной команды.
localStorage.setItem('ключ1', 'значение1').setItem('ключ2', 'значение2');
Удаляем данные разборчиво
// Удаляем элементы методично, по одному.
if (localStorage.getItem('someKey')) {
localStorage.removeItem('someKey'); // Прощай, someKey.
}
Полная очистка
// Перепрофилирование и начало с чистого листа — всегда хорошая идея.
if(confirm('Желаете очистить хранилище?')) {
localStorage.clear(); // localStorage теперь пуст.
}
Полезные материалы
- Web Storage API – Веб-API | MDN — подробное описание Веб-API хранилища от MDN.
- Как проверить установлен ли элемент в Storage – Stack Overflow — обсуждение тонкостей работы с local storage на Stack Overflow.
- LocalStorage, sessionStorage – JavaScript.info — практическое руководство по использованию localStorage и sessionStorage.
- Локальное хранилище и его использование на сайтах — Smashing Magazine — советы о том, как использовать LocalStorage на ваших сайтах максимально эффективно.
- HTML Web Storage API – W3Schools — руководство по API веб-хранилищ HTML5 от W3Schools.
- Learn PWA | web.dev — материалы Google о принципах хранения данных в приложениях.
- Куки, localStorage и sessionStorage – YouTube — видеоанализ различий между куками, localStorage и sessionStorage от Beau.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер