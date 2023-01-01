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Unicode в URL: реализация и работа в старых клиентах
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Unicode в URL: реализация и работа в старых клиентах

#Веб-разработка  #ТехSEO  #Веб-безопасность  
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Быстрый ответ

Для инкорпорации символов Юникода в URL-адреса они должны быть преобразованы в процентное кодирование. В таком случае, например, символ "é" становится %C3%A9. В JavaScript реализация этого действия значительно упрощается благодаря функции encodeURIComponent():

JS
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// Кто не любит насладиться отличной чашкой кофе?
const url = encodeURIComponent('http://example.com/caf\u00E9'); // 'http://example.com/caf%C3%A9'

Процентное кодирование имеет критическое значение в контексте универсальной совместимости и гарантирует корректное восприятие URL на разнообразных платформах, включая те, что не поддерживают символы Юникода.

Пошаговый план для смены профессии

Поддержка устаревших систем

Важно не забывать о браузерах и системах старых версий, которые могут испытывать трудности при работе с символами Юникода. Процентное кодирование подобных символов помогает избегать ошибок интерпретации URL на устаревших платформах и в устаревшем программном обеспечении.

Специальные символы в доменных именах

В случае с доменными именами, содержащими нестандартные символы, важное значение играет такой механизм, как Punycode. Он позволяет конвертировать символы Юникода в ASCII, предоставляя возможность использования интернациональных доменных имен в DNS.

URL с символами Юникода и поисковые системы

Современные браузеры и поисковые системы, такие как Google, с лёгкостью обрабатывают и распознают URL в процентном кодировании. Они отображают пользователю оригинальные символы в адресной строке, обеспечивая прозрачность, однако технически используют закодированную версию.

Визуализация

Давайте представим Юникод-символы в URL как специальные клавиши на клавиатуре:

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Обычный URL:             https://example.com/about
URL с использованием Юникода:    https://example.com/🗝️bout

Каждый из этих символов действует как особая клавиша:

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Обычные символы:   a b c d e ...
Специфические Юникод-символы:    🗝️ 🔔 🥇

В процессе кодирования данные клавиши преобразуются в шифрованный код, который распознается всеми вычислительными системами:

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До кодирования:    https://example.com/🗝️bout
После кодирования:     https://example.com/%F0%9F%97%9D%EF%B8%8Fbout

Каждую последовательность процентного кодирования можно рассматривать как уникальный элемент, которые дополняет URL.

Связывание пропасти: удобство для пользователя и техническая совместимость

Понятные URL: практический подход

Создание URL-адресов, которые легко читаются и в то же время знакомы пользователям, способствует улучшению их взаимодействия с Интернетом. Современные браузеры могут отображать символы Юникода, делая веб-навигацию интуитивно понятной и притягательной.

Красиво выглядеть, сохраняя техническую правильность

Инструменты урегулирования баланса в данной области – Международные идентификаторы ресурсов (IRI), которые делают использование URL более удобным, не жертвуя при этом совместимостью. При необходимости они элегантно трансформируются в процентно-кодированные URI.

Позиционирование на будущее развитие

Web-стандарты развиваются в быстром темпе и расширяют возможности использования специальных символов в адресах, что предвещает светлое будущее для поддержки Юникода в URL.

Перспективы безопасности с URL, содержащими Юникод

Использование Юникода в URL снижает вероятность возникновения уязвимостей, связанных с использованием ASCII. Однако возможны атаки гомографов, при которых различные символы выглядят схожими. Чтобы преодолеть такие угрозы, важно выполнять правильное кодирование URL и использовать проверенные Юникод-библиотеки.

Полезные материалы

  1. RFC 3986 – Унифицированный идентификатор ресурса (URI): Общий синтаксис — азы синтаксиса URI.
  2. Введение в многоязычные веб-адреса — руководство W3C по символам в URI и Международные идентификаторы ресурсов.
  3. RFC 3987 – Международные идентификаторы ресурсов (IRI) — введение в Международные идентификаторы ресурсов.
  4. Справочник по HTML элементам – HTML: язык гипертекстовой разметки | MDN — справочник MDN по специальным символам в HTML.
  5. Юникод – Мировой стандарт для текста и эмодзи — всё об исполнении кодирования символов Юникода.
  6. Инструмент для конвертации IDN от Verisign — инструмент для конвертации международных доменных имен в Punycode.
  7. Справочник по кодированию URL в HTML — материал W3Schools о кодировании URL в HTML.
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Как осуществляется инкорпорация символов Юникода в URL-адреса?
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Элина Баранова

разработчик Android

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