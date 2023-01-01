Unicode в URL: реализация и работа в старых клиентах#Веб-разработка #ТехSEO #Веб-безопасность
Быстрый ответ
Для инкорпорации символов Юникода в URL-адреса они должны быть преобразованы в процентное кодирование. В таком случае, например, символ "é" становится
%C3%A9. В JavaScript реализация этого действия значительно упрощается благодаря функции
encodeURIComponent():
// Кто не любит насладиться отличной чашкой кофе?
const url = encodeURIComponent('http://example.com/caf\u00E9'); // 'http://example.com/caf%C3%A9'
Процентное кодирование имеет критическое значение в контексте универсальной совместимости и гарантирует корректное восприятие URL на разнообразных платформах, включая те, что не поддерживают символы Юникода.
Поддержка устаревших систем
Важно не забывать о браузерах и системах старых версий, которые могут испытывать трудности при работе с символами Юникода. Процентное кодирование подобных символов помогает избегать ошибок интерпретации URL на устаревших платформах и в устаревшем программном обеспечении.
Специальные символы в доменных именах
В случае с доменными именами, содержащими нестандартные символы, важное значение играет такой механизм, как Punycode. Он позволяет конвертировать символы Юникода в ASCII, предоставляя возможность использования интернациональных доменных имен в DNS.
URL с символами Юникода и поисковые системы
Современные браузеры и поисковые системы, такие как Google, с лёгкостью обрабатывают и распознают URL в процентном кодировании. Они отображают пользователю оригинальные символы в адресной строке, обеспечивая прозрачность, однако технически используют закодированную версию.
Визуализация
Давайте представим Юникод-символы в URL как специальные клавиши на клавиатуре:
Обычный URL: https://example.com/about
URL с использованием Юникода: https://example.com/🗝️bout
Каждый из этих символов действует как особая клавиша:
Обычные символы: a b c d e ...
Специфические Юникод-символы: 🗝️ 🔔 🥇
В процессе кодирования данные клавиши преобразуются в шифрованный код, который распознается всеми вычислительными системами:
До кодирования: https://example.com/🗝️bout
После кодирования: https://example.com/%F0%9F%97%9D%EF%B8%8Fbout
Каждую последовательность процентного кодирования можно рассматривать как уникальный элемент, которые дополняет URL.
Связывание пропасти: удобство для пользователя и техническая совместимость
Понятные URL: практический подход
Создание URL-адресов, которые легко читаются и в то же время знакомы пользователям, способствует улучшению их взаимодействия с Интернетом. Современные браузеры могут отображать символы Юникода, делая веб-навигацию интуитивно понятной и притягательной.
Красиво выглядеть, сохраняя техническую правильность
Инструменты урегулирования баланса в данной области – Международные идентификаторы ресурсов (IRI), которые делают использование URL более удобным, не жертвуя при этом совместимостью. При необходимости они элегантно трансформируются в процентно-кодированные URI.
Позиционирование на будущее развитие
Web-стандарты развиваются в быстром темпе и расширяют возможности использования специальных символов в адресах, что предвещает светлое будущее для поддержки Юникода в URL.
Перспективы безопасности с URL, содержащими Юникод
Использование Юникода в URL снижает вероятность возникновения уязвимостей, связанных с использованием ASCII. Однако возможны атаки гомографов, при которых различные символы выглядят схожими. Чтобы преодолеть такие угрозы, важно выполнять правильное кодирование URL и использовать проверенные Юникод-библиотеки.
Полезные материалы
- RFC 3986 – Унифицированный идентификатор ресурса (URI): Общий синтаксис — азы синтаксиса URI.
- Введение в многоязычные веб-адреса — руководство W3C по символам в URI и Международные идентификаторы ресурсов.
- RFC 3987 – Международные идентификаторы ресурсов (IRI) — введение в Международные идентификаторы ресурсов.
- Справочник по HTML элементам – HTML: язык гипертекстовой разметки | MDN — справочник MDN по специальным символам в HTML.
- Юникод – Мировой стандарт для текста и эмодзи — всё об исполнении кодирования символов Юникода.
- Инструмент для конвертации IDN от Verisign — инструмент для конвертации международных доменных имен в Punycode.
- Справочник по кодированию URL в HTML — материал W3Schools о кодировании URL в HTML.
Элина Баранова
разработчик Android