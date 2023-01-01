Unicode символ паузы в HTML для аудио и видео контролов

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Быстрый ответ

Для добавления символа паузы в HTML используйте код ❚❚ :

HTML Скопировать код <button>❚❚ Пауза</button> <!-- Наглядный и простой символ паузы -->

Если у вас установлен Font Awesome, вы можете воспользоваться кодом <i class="fa fa-pause"></i> :

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css"> <button><i class="fa fa-pause"></i></button> <!-- Элегантный метод применения иконок паузы -->

В любом случае вы получите корректно отображаемый символ паузы. Важно только проверить, что ваши HTML-файлы используют кодировку UTF-8, а HTTP-заголовки правильно сконфигурированы для корректного отображения символов.

Учет Unicode символов и шрифтов

Достижение однородного отображения символа паузы на различных платформах может представлять сложность, ведь браузеры воспринимают шрифты по-разному. Для решения этой задачи:

Примените текстовую рендеризацию для стандартизации внешнего вида символов.

для стандартизации внешнего вида символов. Установите для текста со символами паузы конкретный шрифт при помощи CSS, чтобы обеспечить визуальную однородность.

Например, Unicode символ ⏸ (⏸) может отображаться непредсказуемо на разных устройствах. Использование веб-шрифтов, таких как Font Awesome, помогает обойти такие расхождения.

Примените следующее CSS-правило для стилизации кнопки паузы:

CSS Скопировать код .pause-button { font-family: 'Font Awesome 5 Free', sans-serif; /* Это обеспечит единообразный вид кнопок паузы */ }

Эксперименты с альтернативными символами

Выбор символов паузы можно сравнить с выбором между одной или двумя чашками кофе: всегда приятно иметь варианты. Попробуйте разные символы, такие как ▋ , ▌ , ▍ и ❚ , чтобы подчеркнуть характер вашего дизайна.

Если искали возможность добавить цвета, стилизуйте символы соответственно. Для создания уникальных иконок рекомендуется использовать сервис Icomoon.io — это по сути конструктор для вашего набора иконок в шрифтах.

Визуализация: понимание через аналогию

Символ паузы в HTML можно представить как плотину на реке, регулирующую поток воды:

Аудиопоток:

Markdown Скопировать код 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊 Аудиопоток

Символ паузы прерывает поток:

HTML Скопировать код <button>⏸</button> <!-- Это наша плотина в мире аудиопотоков -->

Результат вызванного вмешательства:

Markdown Скопировать код 🌊🌊🌊||🌊🌊🌊 Пауза

Символ паузы '||' разделяет аудиопоток. Подумайте над объединением символов воспроизведения и паузы для улучшения взаимодействия.

Применение символов во всей полноте возможностей

Работа семантики в интересах пользователя

Использование тэга <button> для символа паузы соответствует семантике HTML и важно с точки зрения доступности. Не забывайте о свойстве aria-label :

HTML Скопировать код <button class="pause-button" aria-label="Пауза">❚❚</button> <!-- Это упрощает взаимодействие со скринридерами -->

Универсальность символов

Проверьте внешний вид и функциональность на разных браузерах и платформах. Примените инструменты тестирования для более наглядного представления.

Разработка уникальных элементов управления

Ваш HTML-плеер должен быть уникальным, как ваше любимое кафе. Проанализируйте HTML-символы на сайте HTML Arrows и выберите те, которые подчеркнут индивидуальность вашего интерфейса.

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