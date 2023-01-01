Удаление стрелки у Select в IE9: CSS и JavaScript решение

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Быстрый ответ

Если вы хотите скрыть стрелку элемента Select в браузере Internet Explorer и обеспечить единообразное отображение во всех браузерах, примените следующий CSS-код. Здесь приведены псевдоэлемент ::-ms-expand , специфичный для IE, и свойство appearance , поддерживаемое большинством браузеров:

CSS Скопировать код select::-ms-expand { display: none; /* Удаляем ненужную стрелку */ } select { -webkit-appearance: none; /* Для Chrome и Safari */ -moz-appearance: none; /* Для Firefox */ appearance: none; /* Для всех современных браузеров */ background-color: white; /* Это очень важно */ }

Применение этого CSS-кода у элемента select поможет скрыть стрелку выпадающего списка в различных браузерах, включая IE.

Как избавиться от назойливых стрелок выпадающего меню

Кроссбраузерность: Новый уровень

Часто, ради достижения оптимального взаимодействия между браузерами и скрытия стандартной стрелки выпадающего списка, используют собственную иконку. Чтобы сделать это, разместите элемент select в контейнер div :

HTML Скопировать код <div class="select-wrapper"> <select><!-- Вот здесь будут ваши опции --></select> </div>

CSS Скопировать код .select-wrapper { position: relative; display: inline-block; overflow: hidden; /* Скрываем все лишнее */ background: url('custom-arrow.svg') no-repeat right; /* Ваша избранная иконка */ } select { -webkit-appearance: none; -moz-appearance: none; appearance: none; /* Далее стилизация: */ }

Применительно к иконкам, псевдоэлемент :before играет ключевую роль в стилизации. Меняя его свойства, вы даже сможете наложить собственную иконку поверх оригинальной стрелки select :

CSS Скопировать код .select-wrapper:before { content: '▼'; /* На самом деле это не стрелка, а голова пикирующей чайки */ font-family: 'Awesome Icons'; /* Ваш набор иконок */ position: absolute; right: 10px; top: calc(50% – 0.5em); /* Центрирование на профессиональном уровне */ pointer-events: none; /* Игнорирование кликов */ }

Эстетика и доступность: Находим баланс

Стиль – это не только внешний вид, но и различные состояния элементов. Учтите вопросы доступности и дизайнерские требования, не забывайте создать стили для псевдоклассов :focus и :disabled элемента select :

CSS Скопировать код select:focus { outline: none; /* Избавляемся от видимого контура */ } select:disabled { opacity: 0.5; /* Выглядит потускневшим, как старинная фотография */ }

Нацеливаемся на единство стиля форм, при этом предоставляем пользователям четкую обратную связь о состоянии пользовательского интерфейса.

Спасательный круг для пользователей устаревшего IE

Для IE9 и более ранних версий, которые не поддерживают ::-ms-expand , можно применить рабочие решения на JavaScript или условные комментарии для специальных случаев:

HTML Скопировать код <!--[if lte IE 9]> <style> .select-wrapper { /* Верные и проверенные стили для IE9 и ранних версий */ } </style> <![endif]-->

Визуализация

До: 🧳🔽 – Ваш закрытый чемодан (элемент select) в IE.

CSS Скопировать код select::-ms-expand { display: none; /* Ключ, с помощью которого вы скрываете замок (стрелку) */ }

После: 🧳 – Вот и ваш чемодан (элемент select) готов к путешествию без видимой стрелки.

Применяйте эти CSS-техники, чтобы улучшить взаимодействие с элементом select в Internet Explorer.

Когда встроенные решения недостаточно

Chosen.js – Ваш лучший спутник

Если вам необходим выделяющийся пользовательский интерфейс или решение более сложной задачи, вы можете привлечь надежную библиотеку как Chosen.js :

JS Скопировать код $(".your-select").chosen(); /* Да, вы – избранный */

Chosen.js предлагает мастер-класс инструментов для настройки элемента select – от поиска до мультитегов, обеспечивая однообразие отображения в различных браузерах.

Сделай сам – Создай свой JavaScript плагин

Иногда создание собственного стиля и полный контроль над элементом select приводят к разработке вашего собственного JavaScript плагина:

JS Скопировать код // Основа для вашего собственного плагина select (function($) { $.fn.customSelect = function(options) { return this.each(function() { // Логика инициализации вашего плагина здесь }); }; }(jQuery)); $('select').customSelect(); /* DIY в действии */

Ваш плагин предоставит покоробленные настройки поведения: от обработки кликов до визуализации опций, позволяя вам воплотить свои творческие идеи.

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