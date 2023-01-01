Удаление стрелки у Select в IE9: CSS и JavaScript решение#Основы JavaScript #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите скрыть стрелку элемента
Select в браузере Internet Explorer и обеспечить единообразное отображение во всех браузерах, примените следующий CSS-код. Здесь приведены псевдоэлемент
::-ms-expand, специфичный для IE, и свойство
appearance, поддерживаемое большинством браузеров:
select::-ms-expand {
display: none; /* Удаляем ненужную стрелку */
}
select {
-webkit-appearance: none; /* Для Chrome и Safari */
-moz-appearance: none; /* Для Firefox */
appearance: none; /* Для всех современных браузеров */
background-color: white; /* Это очень важно */
}
Применение этого CSS-кода у элемента
select поможет скрыть стрелку выпадающего списка в различных браузерах, включая IE.
Как избавиться от назойливых стрелок выпадающего меню
Кроссбраузерность: Новый уровень
Часто, ради достижения оптимального взаимодействия между браузерами и скрытия стандартной стрелки выпадающего списка, используют собственную иконку. Чтобы сделать это, разместите элемент
select в контейнер
div:
<div class="select-wrapper">
<select><!-- Вот здесь будут ваши опции --></select>
</div>
.select-wrapper {
position: relative;
display: inline-block;
overflow: hidden; /* Скрываем все лишнее */
background: url('custom-arrow.svg') no-repeat right; /* Ваша избранная иконка */
}
select {
-webkit-appearance: none;
-moz-appearance: none;
appearance: none;
/* Далее стилизация: */
}
Применительно к иконкам, псевдоэлемент
:before играет ключевую роль в стилизации. Меняя его свойства, вы даже сможете наложить собственную иконку поверх оригинальной стрелки
select:
.select-wrapper:before {
content: '▼'; /* На самом деле это не стрелка, а голова пикирующей чайки */
font-family: 'Awesome Icons'; /* Ваш набор иконок */
position: absolute;
right: 10px;
top: calc(50% – 0.5em); /* Центрирование на профессиональном уровне */
pointer-events: none; /* Игнорирование кликов */
}
Эстетика и доступность: Находим баланс
Стиль – это не только внешний вид, но и различные состояния элементов. Учтите вопросы доступности и дизайнерские требования, не забывайте создать стили для псевдоклассов
:focus и
:disabled элемента
select:
select:focus {
outline: none; /* Избавляемся от видимого контура */
}
select:disabled {
opacity: 0.5; /* Выглядит потускневшим, как старинная фотография */
}
Нацеливаемся на единство стиля форм, при этом предоставляем пользователям четкую обратную связь о состоянии пользовательского интерфейса.
Спасательный круг для пользователей устаревшего IE
Для IE9 и более ранних версий, которые не поддерживают
::-ms-expand, можно применить рабочие решения на JavaScript или условные комментарии для специальных случаев:
<!--[if lte IE 9]>
<style>
.select-wrapper {
/* Верные и проверенные стили для IE9 и ранних версий */
}
</style>
<![endif]-->
Визуализация
До: 🧳🔽 – Ваш закрытый чемодан (элемент select) в IE.
select::-ms-expand {
display: none; /* Ключ, с помощью которого вы скрываете замок (стрелку) */
}
После: 🧳 – Вот и ваш чемодан (элемент select) готов к путешествию без видимой стрелки.
Применяйте эти CSS-техники, чтобы улучшить взаимодействие с элементом
select в Internet Explorer.
Когда встроенные решения недостаточно
Chosen.js – Ваш лучший спутник
Если вам необходим выделяющийся пользовательский интерфейс или решение более сложной задачи, вы можете привлечь надежную библиотеку как
Chosen.js:
$(".your-select").chosen(); /* Да, вы – избранный */
Chosen.js предлагает мастер-класс инструментов для настройки элемента select – от поиска до мультитегов, обеспечивая однообразие отображения в различных браузерах.
Сделай сам – Создай свой JavaScript плагин
Иногда создание собственного стиля и полный контроль над элементом select приводят к разработке вашего собственного JavaScript плагина:
// Основа для вашего собственного плагина select
(function($) {
$.fn.customSelect = function(options) {
return this.each(function() {
// Логика инициализации вашего плагина здесь
});
};
}(jQuery));
$('select').customSelect(); /* DIY в действии */
Ваш плагин предоставит покоробленные настройки поведения: от обработки кликов до визуализации опций, позволяя вам воплотить свои творческие идеи.
Полезные материалы
- CSS-Tricks: Как отключить спиннеры для поля ввода чисел – Изучение CSS не заключается только в удалении стрелок. Это руководство по применению CSS к элементам форм, аналогично нашему удалению стрелок.
- Stack Overflow: Как установить временную зону в UTC? — Даже если это не про IE и select, пример может оказаться полезным для понимания манипуляций с CSS-свойствами.
- W3Schools: Как создать настраиваемый выпадающий список – Пошаговое руководство от W3Schools о создании пользовательских полей select – это альтернативный способ внести разнообразие в традиционные стили.
- CodePen: Примеры кода — CodePen, волшебное место для разработчиков. Здесь вас ждут вдохновляющие примеры CSS.
- Ghacks: Отключение HTML-элементов Select в браузерах — Советы по использованию CSS для отключения форм select. Это может стать последним штрихом в вашем дизайне.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда