Удаление стиля :hover CSS с элемента: решение без jQuery

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Быстрый ответ

Для отключения эффекта :hover необходимо возвратить элементу прежние стили, соответствующие этому состоянию. Иными словами, вам нужно аннулировать эффект на наведение, как если бы вы отменили его действие.

CSS Скопировать код .element:hover { /* отключаем измения, возвращаем исходные стили */ background: original-background; color: original-color; }

Теперь при взаимодействии с элементом он останется без изменений.

Более сложные способы отключения эффекта наведения

В определенных случаях простое отключение эффекта :hover может быть недостаточно. В этом случае может потребоваться более активный подход, вот некоторые из возможных решений:

Заблокировать события курсора: Сделайте элемент "невидимым" для событий курсора, используя pointer-events: none; . Так элемент больше не будет реагировать на наведение и клики: CSS Скопировать код .no-hover { pointer-events: none; /* Элемент как неподвижный объект, на который не влияют воздействия */ } Класс .disabled: Этот класс можно использовать как "щит" от воздействий, включая наведение: CSS Скопировать код .disabled:hover { background: original-background; pointer-events: none; /* Как защита, в безопасном пространстве для элемента */ } Намеренное исключение эффектов: Иногда вам может потребоваться установить иерархию элементов. При помощи псевдокласса :not() вы сможете выборочно ограничивать применение эффектов: CSS Скопировать код .element:not(.no-hover):hover { /* Стили для :hover; "VIP-статус для наведения!" */ } Отображение элемента как "неактивного": Визуальный эффект "отключенного" элемента можно создать с помощью комбинации pointer-events: none; и opacity: 0.2; , чтобы было ясно, что элемент не активен. Точечное переопределение стилей: Если нужно изменить определенный стиль при наведении, можно точечно настроить CSS-правила для этого.

Управление эффектом :hover

Метод "Закрой и успокой"

Представим :hover как одеяло, которое накидывается на элемент. Чтобы его "убрать", можно перекрыть его другим, более "легким", используя свойство pointer-events: none; и установив прозрачность равной opacity: 0.5 .

CSS Скопировать код .top-layer:hover { pointer-events: none; /* Безмятежность и легкость */ opacity: 0.5; /* Привлечение внимания */ z-index: 100; }

Использование JavaScript для динамического управления

Когда статические стили CSS не справляются с задачей, используйте JavaScript. По мере необходимости добавьте или удаляйте классы для управления эффектами при наведении:

JS Скопировать код document.querySelector('.element').classList.add('no-hover'); // класс ".no-hover" теперь на месте

Вот как может выглядеть соответствующее CSS-правило:

CSS Скопировать код .no-hover:hover { /* Стилей для эффекта :hover больше не будет */ }

Полезные практические примеры

Прочтение материала — это только полдороги, нужна еще практическая проработка. Примените реальные примеры, такие как JSFiddle, для закрепления полученных знаний, указанные в разделе полезные материалы.

Визуализация

Псевдокласс :hover можно представить как муху (🪰), которая приземляется на ничего не подозревающий элемент при приближении курсора:

plaintext Скопировать код Элемент без :hover: 🟩 <-- Здесь всё спокойно, как в зеленом квадрате.

Заставляющее насторожиться беспокойство начинает развиваться при приближении "мухи":

plaintext Скопировать код Элемент с :hover: 🟩🪰 <-- Что за шум? Это "муха" добавляет элементу драматизма.

Пришло время избавиться от раздражающего "жужжания". Удалим :hover :

plaintext Скопировать код CSS "пинцет": 🟩🚫🪰 <-- CSS берет инициативу в свои руки, "муха" улетает, наступает тишина при наведении.

Удалив эффект наведения, мы сохраняем спокойствие элемента, сравнимое с камнем в зен-саде 🟩.

Полезные материалы