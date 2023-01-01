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Удаление синего стиля номеров телефона на iOS
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Удаление синего стиля номеров телефона на iOS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Можно отключить автоматическое форматирование в iOS, чтобы номера телефонов не подсвечивались синим цветом:

HTML
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<meta name="format-detection" content="telephone=no">

Этот мета-тег позволяет сохранить оригинальное оформление ваших номеров телефонов, не превращая их в ссылки.

Пошаговый план для смены профессии

Возьмите управление над своими телефонными ссылками

Создав телефонные ссылки вручную, вы получите полный контроль над их оформлением:

HTML
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<a href="tel:+1-555-555-5555">1-555-555-5555</a>

Оформляйте эти ссылки при помощи CSS по своему вкусу:

CSS
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a[href^="tel"] {
    color: #000; /* Черный, как мой кофе ☕ */
    text-decoration: none;
}

Не забывайте, что для обеспечения единообразия вашего оформления на различных устройствах необходимо провести тестирование.

Магия стилей в шаблонах электронной почты

В шаблонах электронной почты на iOS могут применяться собственные стили к номерам телефонов. Измените это, используя атрибут x-apple-data-detectors:

CSS
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a[x-apple-data-detectors] {
    color: inherit !important; /* Следуйте общему стилю */
    text-decoration: none !important;
    font-size: inherit !important;
    font-family: inherit !important;
    font-weight: inherit !important;
    line-height: inherit !important;
}

Такой подход требует дополнительного тестирования в различных почтовых клиентах.

Используйте внешнюю защиту с помощью классов

Защитите свои стили от глобального схематизма, создавая уникальные классы:

HTML
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<a href="tel:+1-555-555-5555" class="custom-phone-link">Звоните!</a>
CSS
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.custom-phone-link {
    /* Настраивайте дизайн по желанию. Это ваше творчество!👑 */
}

Таким образом ваши стили будут защищены и легко модифицируемы.

Глубины мета-тегов

Изучение специфичных для Apple мета-тегов откроет новые возможности управления контентом:

Глубокое погружение в Apple Meta Tags

Применение этих мета-тегов в сочетании с вашим умением работы с HTML значительно улучшат взаимодействие с пользователем на устройствах Apple.

Визуализация

Представьте, что у номеров телефонов есть свой "гардероб".

Markdown
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Перед стилизацией (👕📱): "Синяя рубашка" – стандартный iOS стиль.

Добавляем CSS и меняем образ:

CSS
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a[href^="tel"], a[href^="sms"] {
  color: inherit;  /* Этот прием визуально обобщает номера с окружающим текстом */
  text-decoration: none;
}
Markdown
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После стилизации (👔📱): Теперь ваши номера гармонично вписываются в общий дизайн.

Это как идеально подобранный аксессуар, дополняющий общий образ!

Семантика на высоте

В вашем распоряжении есть тег <code>, который идеально подходит для размещения кода:

HTML
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<code>
    a[href^="tel"] { color:inherit; text-decoration:none; }
</code>

Семантически правильный HTML не только приятен глазу, но и влияет на доступность, а также соответствует стандартам.

Мантра тестирования

Не забывайте о важности тестирования при стилизации элементов:

  • Проводите тесты на разных версиях iOS.
  • Проводите эксперименты в различных почтовых клиентах.
  • Соблюдайте требования к доступности.

Используйте format-detection... или нет?

Иногда отключение format-detection может привести к исчезновению интерактивности телефонных ссылок. Так что будьте осторожны: лучше использовать CSS для стилизации и применять мета-тег только в крайнем случае.

Полезные материалы

  1. html – Как убрать синее оформление номеров телефонов на iPhone/iOS? – Stack Overflow — основной диалог об проблеме синих телефонных ссылок на iOS.
  2. <a>: Элемент якоря – HTML: Hypertext Markup Language | MDN — исчерпывающий материал по использованию протокола tel в ссылках.
  3. Телефонные ссылки – Apple Developer — официальная информация Apple по работе с телефонными ссылками на iOS.
  4. HTML Standard — актуальный справочник по HTML, содержащий информацию об элементе <a>.
  5. Chromecast SDK (Android) – Stack Overflow — пример решения на Stack Overflow по оформлению телефонных номеров.
  6. Outlook.com Conditionals > Litmus — обсуждение лучших практик кодирования телефонных ссылок на форуме Litmus.
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Как отключить автоматическое форматирование номеров телефонов на iOS?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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