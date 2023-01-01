Удаление синего стиля номеров телефона на iOS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Можно отключить автоматическое форматирование в iOS, чтобы номера телефонов не подсвечивались синим цветом:
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
Этот мета-тег позволяет сохранить оригинальное оформление ваших номеров телефонов, не превращая их в ссылки.
Возьмите управление над своими телефонными ссылками
Создав телефонные ссылки вручную, вы получите полный контроль над их оформлением:
<a href="tel:+1-555-555-5555">1-555-555-5555</a>
Оформляйте эти ссылки при помощи CSS по своему вкусу:
a[href^="tel"] {
color: #000; /* Черный, как мой кофе ☕ */
text-decoration: none;
}
Не забывайте, что для обеспечения единообразия вашего оформления на различных устройствах необходимо провести тестирование.
Магия стилей в шаблонах электронной почты
В шаблонах электронной почты на iOS могут применяться собственные стили к номерам телефонов. Измените это, используя атрибут
x-apple-data-detectors:
a[x-apple-data-detectors] {
color: inherit !important; /* Следуйте общему стилю */
text-decoration: none !important;
font-size: inherit !important;
font-family: inherit !important;
font-weight: inherit !important;
line-height: inherit !important;
}
Такой подход требует дополнительного тестирования в различных почтовых клиентах.
Используйте внешнюю защиту с помощью классов
Защитите свои стили от глобального схематизма, создавая уникальные классы:
<a href="tel:+1-555-555-5555" class="custom-phone-link">Звоните!</a>
.custom-phone-link {
/* Настраивайте дизайн по желанию. Это ваше творчество!👑 */
}
Таким образом ваши стили будут защищены и легко модифицируемы.
Глубины мета-тегов
Изучение специфичных для Apple мета-тегов откроет новые возможности управления контентом:
Глубокое погружение в Apple Meta Tags
Применение этих мета-тегов в сочетании с вашим умением работы с HTML значительно улучшат взаимодействие с пользователем на устройствах Apple.
Визуализация
Представьте, что у номеров телефонов есть свой "гардероб".
Перед стилизацией (👕📱): "Синяя рубашка" – стандартный iOS стиль.
Добавляем CSS и меняем образ:
a[href^="tel"], a[href^="sms"] {
color: inherit; /* Этот прием визуально обобщает номера с окружающим текстом */
text-decoration: none;
}
После стилизации (👔📱): Теперь ваши номера гармонично вписываются в общий дизайн.
Это как идеально подобранный аксессуар, дополняющий общий образ!
Семантика на высоте
В вашем распоряжении есть тег
<code>, который идеально подходит для размещения кода:
<code>
a[href^="tel"] { color:inherit; text-decoration:none; }
</code>
Семантически правильный HTML не только приятен глазу, но и влияет на доступность, а также соответствует стандартам.
Мантра тестирования
Не забывайте о важности тестирования при стилизации элементов:
- Проводите тесты на разных версиях iOS.
- Проводите эксперименты в различных почтовых клиентах.
- Соблюдайте требования к доступности.
Используйте format-detection... или нет?
Иногда отключение format-detection может привести к исчезновению интерактивности телефонных ссылок. Так что будьте осторожны: лучше использовать CSS для стилизации и применять мета-тег только в крайнем случае.
Полезные материалы
- html – Как убрать синее оформление номеров телефонов на iPhone/iOS? – Stack Overflow — основной диалог об проблеме синих телефонных ссылок на iOS.
- <a>: Элемент якоря – HTML: Hypertext Markup Language | MDN — исчерпывающий материал по использованию протокола tel в ссылках.
- Телефонные ссылки – Apple Developer — официальная информация Apple по работе с телефонными ссылками на iOS.
- HTML Standard — актуальный справочник по HTML, содержащий информацию об элементе <a>.
- Chromecast SDK (Android) – Stack Overflow — пример решения на Stack Overflow по оформлению телефонных номеров.
- Outlook.com Conditionals > Litmus — обсуждение лучших практик кодирования телефонных ссылок на форуме Litmus.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда