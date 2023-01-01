Удаление синего стиля номеров телефона на iOS

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Быстрый ответ

Можно отключить автоматическое форматирование в iOS, чтобы номера телефонов не подсвечивались синим цветом:

HTML Скопировать код <meta name="format-detection" content="telephone=no">

Этот мета-тег позволяет сохранить оригинальное оформление ваших номеров телефонов, не превращая их в ссылки.

Возьмите управление над своими телефонными ссылками

Создав телефонные ссылки вручную, вы получите полный контроль над их оформлением:

HTML Скопировать код <a href="tel:+1-555-555-5555">1-555-555-5555</a>

Оформляйте эти ссылки при помощи CSS по своему вкусу:

CSS Скопировать код a[href^="tel"] { color: #000; /* Черный, как мой кофе ☕ */ text-decoration: none; }

Не забывайте, что для обеспечения единообразия вашего оформления на различных устройствах необходимо провести тестирование.

Магия стилей в шаблонах электронной почты

В шаблонах электронной почты на iOS могут применяться собственные стили к номерам телефонов. Измените это, используя атрибут x-apple-data-detectors :

CSS Скопировать код a[x-apple-data-detectors] { color: inherit !important; /* Следуйте общему стилю */ text-decoration: none !important; font-size: inherit !important; font-family: inherit !important; font-weight: inherit !important; line-height: inherit !important; }

Такой подход требует дополнительного тестирования в различных почтовых клиентах.

Используйте внешнюю защиту с помощью классов

Защитите свои стили от глобального схематизма, создавая уникальные классы:

HTML Скопировать код <a href="tel:+1-555-555-5555" class="custom-phone-link">Звоните!</a>

CSS Скопировать код .custom-phone-link { /* Настраивайте дизайн по желанию. Это ваше творчество!👑 */ }

Таким образом ваши стили будут защищены и легко модифицируемы.

Глубины мета-тегов

Изучение специфичных для Apple мета-тегов откроет новые возможности управления контентом:

Глубокое погружение в Apple Meta Tags

Применение этих мета-тегов в сочетании с вашим умением работы с HTML значительно улучшат взаимодействие с пользователем на устройствах Apple.

Визуализация

Представьте, что у номеров телефонов есть свой "гардероб".

Markdown Скопировать код Перед стилизацией (👕📱): "Синяя рубашка" – стандартный iOS стиль.

Добавляем CSS и меняем образ:

CSS Скопировать код a[href^="tel"], a[href^="sms"] { color: inherit; /* Этот прием визуально обобщает номера с окружающим текстом */ text-decoration: none; }

Markdown Скопировать код После стилизации (👔📱): Теперь ваши номера гармонично вписываются в общий дизайн.

Это как идеально подобранный аксессуар, дополняющий общий образ!

Семантика на высоте

В вашем распоряжении есть тег <code> , который идеально подходит для размещения кода:

HTML Скопировать код <code> a[href^="tel"] { color:inherit; text-decoration:none; } </code>

Семантически правильный HTML не только приятен глазу, но и влияет на доступность, а также соответствует стандартам.

Мантра тестирования

Не забывайте о важности тестирования при стилизации элементов:

Проводите тесты на разных версиях iOS.

Проводите эксперименты в различных почтовых клиентах.

Соблюдайте требования к доступности.

Используйте format-detection... или нет?

Иногда отключение format-detection может привести к исчезновению интерактивности телефонных ссылок. Так что будьте осторожны: лучше использовать CSS для стилизации и применять мета-тег только в крайнем случае.

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