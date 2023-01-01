logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Удаление пробелов между элементами списка в CSS
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Удаление пробелов между элементами списка в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы убрать пробелы между элементами списка, оформленными как inline-block, установите размер шрифта в родительском <ul> равным нулю. После этого верните размер шрифта конкретным <li>:

CSS
Скопировать код
ul { font-size: 0; } /* Убираем незаметный зазор, ловкий как ниндзя в CSS! */
li { display: inline-block; font-size: 16px; } /* Возвращаем размер текста */
HTML
Скопировать код
<ul><li>Элемент 1</li><li>Элемент 2</li><li>Элемент 3</li></ul>

Такое "волшебное заклинание" font-size: 0; спрятывает пробельные символы в ul, дозволяя элементам li примыкать друг к другу без зазоров.

Пошаговый план для смены профессии

Объяснение причин

При оформлении элементов как inline-block пробельные символы в HTML-коде могут стать заметными и влиять на вёрстку. Это связано с особенностями работы браузеров, которые интерпретируют любой пробел в HTML-коде как видимый символ.

Стратегии борьбы с пробелами

Не дайте пробелам попортить вашу стилизацию с inline-block. Вы можете применить следующие методы:

  1. Исключение пробелов в HTML:
    Сделайте код максимально лаконичным, устранив все пробелы и переносы строк между тегами li.

    HTML
    Скопировать код
     <ul><li>Элемент 1</li><li>Элемент 2</li><li>Элемент 3</li></ul>
 //Просто и без лишних элементов (будто шпроты в банке!)

  2. Скрытие пробелов с помощью комментариев:
    Примените трюк с HTML-комментариями, чтобы скрыть пробелы.

    HTML
    Скопировать код
     <ul>
   <li>Элемент 1</li><!--
   --><li>Элемент 2</li><!--
   --><li>Элемент 3</li>
 </ul>
 //Пробелы? Не, не слышал о таких.

  3. Управление расстоянием между элементами:
    Установите отрицательное значение letter-spacing у родительского элемента, а затем верните его значения обратно к стандартному для дочерних элементов.

    CSS
    Скопировать код
     ul { letter-spacing: -4px; } // Придвигаем немного поближе...
 li { letter-spacing: normal; } // ...и возвращаем расстояние обратно!

  4. Переключение display:
    Помните, что в CSS есть и другие способы устранения пробелов, например, float: left; или display: inline; для li. Следите за тем, чтобы это не нарушало общий макет!

Визуализация

Покажем наглядно, как работает решение с CSS:

Markdown
Скопировать код
До применения стиля: 🏠🏠🏠🏠
// Элементы списка стоят бок о бок, плотно прижавшись друг к другу
Markdown
Скопировать код
После применения стиля: 🏠  🏠  🏠  🏠
// Вуаля! Теперь у каждого элемента есть своё пространство
CSS
Скопировать код
li {
  display: inline-block;
  margin-right: 20px; /* Оставим немного места для "дышать" */
}

Таким образом, благодаря CSS, каждый элемент списка получает своё собственное пространство.

Важность согласованности и тонкой настройки

Согласованность – ключ к качественной работе стилей. Если вы применяете трюк с font-size: 0;, то обязательно нужно вернуть размер шрифта списочным элементам. Без этого вы получите список из невидимых символов (чем, возможно, гордился бы Джеймс Бонд, но не ваши пользователи!).

Эра Flexbox и Grid

Если вы хотите использовать наиболее современные инструменты, CSS предоставляет такие возможности, как flexbox и grid. Это мощные альтернативы, которые дозволяют создавать макеты без проблем с пробелами.

Подходящий размер для всех устройств

Ваши пользователи могут использовать устройства с различными экранами. Если элементы списка содержат интерактивные элементы, убедитесь, что они удобны для клика и тапа на любом типе устройств.

Доступность вне конкуренции

Трюк с обнулением размера шрифта может влиять не только на видимость. Всегда проверяйте влияние ваших изменений на доступность сайта. Убедитесь, что все пользователи могут без проблем пользоваться вашим сайтом.

Полезные материалы

  1. Fighting the Space Between Inline Block Elements | CSS-Tricks: Экспертные подходы CSS для решения проблем между inline-block элементами.
  2. display – CSS: Cascading Style Sheets | MDN: Подробное руководство от MDN по свойству display.
  3. Как убрать пробел между элементами inline/inline-block? – Stack Overflow: Советы от сообщества по избавлению от пробелов в inline-block.
  4. CSS Layout – The inline-block Value | W3Schools: Пошаговое руководство по созданию макетов с помощью CSS inline-block.
  5. Removing the Space Between Inline Block Elements | David Walsh: Варианты борьбы с пробелами в inline-block от Дэвида Уолша.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для удаления пробелов между элементами списка, оформленными как inline-block?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024

Загрузка...