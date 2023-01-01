Удаление пробелов между элементами списка в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы убрать пробелы между элементами списка, оформленными как inline-block , установите размер шрифта в родительском <ul> равным нулю. После этого верните размер шрифта конкретным <li> :

CSS Скопировать код ul { font-size: 0; } /* Убираем незаметный зазор, ловкий как ниндзя в CSS! */ li { display: inline-block; font-size: 16px; } /* Возвращаем размер текста */

HTML Скопировать код <ul><li>Элемент 1</li><li>Элемент 2</li><li>Элемент 3</li></ul>

Такое "волшебное заклинание" font-size: 0; спрятывает пробельные символы в ul , дозволяя элементам li примыкать друг к другу без зазоров.

Объяснение причин

При оформлении элементов как inline-block пробельные символы в HTML-коде могут стать заметными и влиять на вёрстку. Это связано с особенностями работы браузеров, которые интерпретируют любой пробел в HTML-коде как видимый символ.

Стратегии борьбы с пробелами

Не дайте пробелам попортить вашу стилизацию с inline-block . Вы можете применить следующие методы:

Исключение пробелов в HTML:

Сделайте код максимально лаконичным, устранив все пробелы и переносы строк между тегами li . HTML Скопировать код <ul><li>Элемент 1</li><li>Элемент 2</li><li>Элемент 3</li></ul> //Просто и без лишних элементов (будто шпроты в банке!) Скрытие пробелов с помощью комментариев:

Примените трюк с HTML-комментариями, чтобы скрыть пробелы. HTML Скопировать код <ul> <li>Элемент 1</li><!-- --><li>Элемент 2</li><!-- --><li>Элемент 3</li> </ul> //Пробелы? Не, не слышал о таких. Управление расстоянием между элементами:

Установите отрицательное значение letter-spacing у родительского элемента, а затем верните его значения обратно к стандартному для дочерних элементов. CSS Скопировать код ul { letter-spacing: -4px; } // Придвигаем немного поближе... li { letter-spacing: normal; } // ...и возвращаем расстояние обратно! Переключение display:

Помните, что в CSS есть и другие способы устранения пробелов, например, float: left; или display: inline; для li . Следите за тем, чтобы это не нарушало общий макет!

Визуализация

Покажем наглядно, как работает решение с CSS:

Markdown Скопировать код До применения стиля: 🏠🏠🏠🏠 // Элементы списка стоят бок о бок, плотно прижавшись друг к другу

Markdown Скопировать код После применения стиля: 🏠 🏠 🏠 🏠 // Вуаля! Теперь у каждого элемента есть своё пространство

CSS Скопировать код li { display: inline-block; margin-right: 20px; /* Оставим немного места для "дышать" */ }

Таким образом, благодаря CSS, каждый элемент списка получает своё собственное пространство.

Важность согласованности и тонкой настройки

Согласованность – ключ к качественной работе стилей. Если вы применяете трюк с font-size: 0; , то обязательно нужно вернуть размер шрифта списочным элементам. Без этого вы получите список из невидимых символов (чем, возможно, гордился бы Джеймс Бонд, но не ваши пользователи!).

Эра Flexbox и Grid

Если вы хотите использовать наиболее современные инструменты, CSS предоставляет такие возможности, как flexbox и grid. Это мощные альтернативы, которые дозволяют создавать макеты без проблем с пробелами.

Подходящий размер для всех устройств

Ваши пользователи могут использовать устройства с различными экранами. Если элементы списка содержат интерактивные элементы, убедитесь, что они удобны для клика и тапа на любом типе устройств.

Доступность вне конкуренции

Трюк с обнулением размера шрифта может влиять не только на видимость. Всегда проверяйте влияние ваших изменений на доступность сайта. Убедитесь, что все пользователи могут без проблем пользоваться вашим сайтом.

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