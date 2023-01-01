Удаление пробелов между элементами списка в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы убрать пробелы между элементами списка, оформленными как
inline-block, установите размер шрифта в родительском
<ul> равным нулю. После этого верните размер шрифта конкретным
<li>:
ul { font-size: 0; } /* Убираем незаметный зазор, ловкий как ниндзя в CSS! */
li { display: inline-block; font-size: 16px; } /* Возвращаем размер текста */
<ul><li>Элемент 1</li><li>Элемент 2</li><li>Элемент 3</li></ul>
Такое "волшебное заклинание"
font-size: 0; спрятывает пробельные символы в
ul, дозволяя элементам
li примыкать друг к другу без зазоров.
Объяснение причин
При оформлении элементов как
inline-block пробельные символы в HTML-коде могут стать заметными и влиять на вёрстку. Это связано с особенностями работы браузеров, которые интерпретируют любой пробел в HTML-коде как видимый символ.
Стратегии борьбы с пробелами
Не дайте пробелам попортить вашу стилизацию с
inline-block. Вы можете применить следующие методы:
Исключение пробелов в HTML:
Сделайте код максимально лаконичным, устранив все пробелы и переносы строк между тегами
li.
<ul><li>Элемент 1</li><li>Элемент 2</li><li>Элемент 3</li></ul> //Просто и без лишних элементов (будто шпроты в банке!)
Скрытие пробелов с помощью комментариев:
Примените трюк с HTML-комментариями, чтобы скрыть пробелы.
<ul> <li>Элемент 1</li><!-- --><li>Элемент 2</li><!-- --><li>Элемент 3</li> </ul> //Пробелы? Не, не слышал о таких.
Управление расстоянием между элементами:
Установите отрицательное значение
letter-spacingу родительского элемента, а затем верните его значения обратно к стандартному для дочерних элементов.
ul { letter-spacing: -4px; } // Придвигаем немного поближе... li { letter-spacing: normal; } // ...и возвращаем расстояние обратно!
Переключение display:
Помните, что в CSS есть и другие способы устранения пробелов, например,
float: left;или
display: inline;для
li. Следите за тем, чтобы это не нарушало общий макет!
Визуализация
Покажем наглядно, как работает решение с CSS:
До применения стиля: 🏠🏠🏠🏠
// Элементы списка стоят бок о бок, плотно прижавшись друг к другу
После применения стиля: 🏠 🏠 🏠 🏠
// Вуаля! Теперь у каждого элемента есть своё пространство
li {
display: inline-block;
margin-right: 20px; /* Оставим немного места для "дышать" */
}
Таким образом, благодаря CSS, каждый элемент списка получает своё собственное пространство.
Важность согласованности и тонкой настройки
Согласованность – ключ к качественной работе стилей. Если вы применяете трюк с
font-size: 0;, то обязательно нужно вернуть размер шрифта списочным элементам. Без этого вы получите список из невидимых символов (чем, возможно, гордился бы Джеймс Бонд, но не ваши пользователи!).
Эра Flexbox и Grid
Если вы хотите использовать наиболее современные инструменты, CSS предоставляет такие возможности, как flexbox и grid. Это мощные альтернативы, которые дозволяют создавать макеты без проблем с пробелами.
Подходящий размер для всех устройств
Ваши пользователи могут использовать устройства с различными экранами. Если элементы списка содержат интерактивные элементы, убедитесь, что они удобны для клика и тапа на любом типе устройств.
Доступность вне конкуренции
Трюк с обнулением размера шрифта может влиять не только на видимость. Всегда проверяйте влияние ваших изменений на доступность сайта. Убедитесь, что все пользователи могут без проблем пользоваться вашим сайтом.
Полезные материалы
- Fighting the Space Between Inline Block Elements | CSS-Tricks: Экспертные подходы CSS для решения проблем между inline-block элементами.
- display – CSS: Cascading Style Sheets | MDN: Подробное руководство от MDN по свойству
display.
- Как убрать пробел между элементами inline/inline-block? – Stack Overflow: Советы от сообщества по избавлению от пробелов в
inline-block.
- CSS Layout – The inline-block Value | W3Schools: Пошаговое руководство по созданию макетов с помощью CSS
inline-block.
- Removing the Space Between Inline Block Elements | David Walsh: Варианты борьбы с пробелами в
inline-blockот Дэвида Уолша.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда