Удаление полосы прокрутки из textarea: способы и решения

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Быстрый ответ

Требуется запомнить: "Прощай, полосы прокрутки!". Для этого в CSS для элемента textarea следует просто установить свойство overflow: hidden; , и полосы прокрутки успешно скроются.

CSS Скопировать код textarea { overflow: hidden; } /* Пользуйтесь на радость! 😀 */

А если хотелось бы, чтобы текстовое поле оставалось неподвижным, то добавьте свойство resize: none; :

CSS Скопировать код textarea { overflow: hidden; resize: none; } /* Зафиксировано и готово к применению! 🚀 */

В результате, ваше текстовое поле станет аккуратным, однако пользователи будут ограничены в навигации лишь клавишами стрелочек или прокруткой мышью.

Без полосы прокрутки? Нет проблем!

Увлажняем браузеры

Работать для различных веб-браузеров — это всегда затруднённая задача. Давайте разберёмся, как убрать полосы прокрутки в некоторых из них:

Internet Explorer 10+ : Деактивируйте полосы прокрутки, используя -ms-overflow-style: none; .

: Деактивируйте полосы прокрутки, используя . Chrome, Safari, Opera : Спрячьте полосы прокрутки с помощью псевдоэлемента -webkit-scrollbar : CSS Скопировать код ::-webkit-scrollbar { display: none; } /* Полосы прокрутки? Да им дано! 😉 */

Firefox: Достаточно будет использовать overflow: hidden; , так как свойство overflow: -moz-scrollbars-none; уже не актуально.

Сделаем пользовательскую настройку полосы прокрутки

Сокрытие полосы прокрутки — это полезно для дизайна, но может затруднить использование. Компромиссное решение — уменьшить их размер:

CSS Скопировать код textarea::-webkit-scrollbar { width: 10px; /* Изящные полосы прокрутки. 😋 */ } textarea::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: darkgrey; border-radius: 10px; /* За модной округлостью. 😎 */ }

Визуализация

Вообразим, как это выглядит:

Markdown Скопировать код 📦 До: Грузовик с полосой прокрутки 🚀 После: Гладенькая ракета, готовая к старту без полосы прокрутки

Удаление полос прокрутки делает пользовательский интерфейс менее перегруженным и более дружественным.

Комплексные стратегии управления полосами прокрутки

Контролируемые CSS-свойства

Для настройки прокрутки используйте следующие CSS-инструменты:

scrollbar-width : Измените ширину полосы прокрутки в Firefox.

: Измените ширину полосы прокрутки в Firefox. scrollbar-color : Настройте цвет полосы прокрутки в Firefox.

Доступная функциональность!

Удаление полос прокрутки — это не только вопрос эстетики:

Навигация с помощью клавиатуры становится основным способом перемещения.

становится основным способом перемещения. Удостоверьтесь, что прокрутка функционирует гладко на сенсорных устройствах .

. Не забывайте о тестах в различных браузерах для обеспечения кросс-браузерной совместимости.

Поставим пользователя на первое место

Скрытые полосы прокрутки могут упростить интерфейс, но важно, чтобы пользователи без труда получали необходимую информацию:

Не прячется ли важное содержимое?

Не создаёт ли убирание полос прокрутки трудностей для некоторых пользователей?

Насколько эффективно представлены альтернативные способы навигации, например горячие клавиши?

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