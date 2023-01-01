Удаление полосы прокрутки из textarea: способы и решения#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Требуется запомнить: "Прощай, полосы прокрутки!". Для этого в CSS для элемента
textarea следует просто установить свойство
overflow: hidden;, и полосы прокрутки успешно скроются.
textarea { overflow: hidden; } /* Пользуйтесь на радость! 😀 */
А если хотелось бы, чтобы текстовое поле оставалось неподвижным, то добавьте свойство
resize: none;:
textarea { overflow: hidden; resize: none; } /* Зафиксировано и готово к применению! 🚀 */
В результате, ваше текстовое поле станет аккуратным, однако пользователи будут ограничены в навигации лишь клавишами стрелочек или прокруткой мышью.
Без полосы прокрутки? Нет проблем!
Увлажняем браузеры
Работать для различных веб-браузеров — это всегда затруднённая задача. Давайте разберёмся, как убрать полосы прокрутки в некоторых из них:
- Internet Explorer 10+: Деактивируйте полосы прокрутки, используя
-ms-overflow-style: none;.
Chrome, Safari, Opera: Спрячьте полосы прокрутки с помощью псевдоэлемента
-webkit-scrollbar:
::-webkit-scrollbar { display: none; } /* Полосы прокрутки? Да им дано! 😉 */
Firefox: Достаточно будет использовать
overflow: hidden;, так как свойство
overflow: -moz-scrollbars-none;уже не актуально.
Сделаем пользовательскую настройку полосы прокрутки
Сокрытие полосы прокрутки — это полезно для дизайна, но может затруднить использование. Компромиссное решение — уменьшить их размер:
textarea::-webkit-scrollbar {
width: 10px; /* Изящные полосы прокрутки. 😋 */
}
textarea::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: darkgrey;
border-radius: 10px; /* За модной округлостью. 😎 */
}
Визуализация
Вообразим, как это выглядит:
📦 До: Грузовик с полосой прокрутки
🚀 После: Гладенькая ракета, готовая к старту без полосы прокрутки
Удаление полос прокрутки делает пользовательский интерфейс менее перегруженным и более дружественным.
Комплексные стратегии управления полосами прокрутки
Контролируемые CSS-свойства
Для настройки прокрутки используйте следующие CSS-инструменты:
scrollbar-width: Измените ширину полосы прокрутки в Firefox.
scrollbar-color: Настройте цвет полосы прокрутки в Firefox.
Доступная функциональность!
Удаление полос прокрутки — это не только вопрос эстетики:
- Навигация с помощью клавиатуры становится основным способом перемещения.
- Удостоверьтесь, что прокрутка функционирует гладко на сенсорных устройствах.
- Не забывайте о тестах в различных браузерах для обеспечения кросс-браузерной совместимости.
Поставим пользователя на первое место
Скрытые полосы прокрутки могут упростить интерфейс, но важно, чтобы пользователи без труда получали необходимую информацию:
- Не прячется ли важное содержимое?
- Не создаёт ли убирание полос прокрутки трудностей для некоторых пользователей?
- Насколько эффективно представлены альтернативные способы навигации, например горячие клавиши?
Полезные материалы
- Свойство CSS Overflow | CSS-Tricks — Подробности управления видимостью полосы прокрутки в CSS.
- <textarea>: Элемент текстового поля – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Обзор элемента
<textarea>в HTML.
- Как спрятать полосы прокрутки при помощи CSS | W3Schools — Учебное руководство по скрытию полос прокрутки в CSS.
- Свойство CSS3 overflow-x – Tutorial Republic — Объяснение управления горизонтальной прокруткой.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда