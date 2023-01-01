Удаление подчёркивания у ссылок в HTML без CSS

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Быстрый ответ

Для отключения подчеркивания ссылок примените свойство text-decoration: none; к тегу <a> :

CSS Скопировать код a { /* Нам не нужно подчеркивание */ text-decoration: none; }

Этот код воздействует на все ссылки на сайте, делая их дизайн современным и упорядоченным.

Предпочтение CSS внешним стилям

Стоит избегать прямого добавления text-decoration к элементам <a> и вместо этого применять стили отдельно от HTML кода. Это позволяет:

Упростить сопровождение: Менять стили каждой отдельной ссылки – не самая приятная задача. Проще сделать это в одном месте.

Менять стили каждой отдельной ссылки – не самая приятная задача. Проще сделать это в одном месте. Обеспечить единообразие: Используйте универсальные стили для всего сайта, храните их в одном месте вместо разброса по всему коду.

Используйте универсальные стили для всего сайта, храните их в одном месте вместо разброса по всему коду. Увеличить производительность: Браузер кэширует единственный CSS-файл, что ускоряет загрузку страниц.

Поэтому, применяйте внешний CSS-файл или внедряйте стили в тег <head> :

CSS Скопировать код /* Добавим статусу ссылок еще больше элегантности, уберем подчеркивание! */ a { text-decoration: none; }

Можно создать CSS-класс для конкретных ссылок:

CSS Скопировать код /* Уникальный класс для ссылок без подчеркивания */ a.nounderline { /* Откажемся от подчеркивания! */ text-decoration: none; }

И привязать его в HTML:

HTML Скопировать код <!-- Благодаря классу 'nounderline' не найдется места подчеркиванию --> <a href="#" class="nounderline">Ссылка без подчеркивания</a>

Нельзя забывать о специфике CSS-селекторов, которая может повлиять на финальное применение стилей.

Корректировка стиля при состояниях hover и visited

Чтобы убрать подчеркивание при наведении курсора, используйте псевдокласс :hover :

CSS Скопировать код /* Отключаем подчеркивание при наведении */ a:hover { text-decoration: none; }

А для учета посещенных ссылок задайте стили :visited , чтобы подчеркивание не возникало заново:

CSS Скопировать код /* Посещенные ссылки отображаются без подчеркивания */ a:visited { text-decoration: none; }

Соблюдение принципа разделения обязанностей

Добивайтесь четкого разделения структуры (HTML) и оформления (CSS). Избегайте внедрения стилей в HTML-теги, например, через <a style="text-decoration: none;"> , чтобы не усложнять дальнейшую работу над кодом.

Учет масштабируемости и доступности

На крупных сайтах внешний CSS-файл облегчает управление стилями. К тому же, для поддержания доступности убедитесь, что ссылки без подчеркивания отличаются от остального текста. По умолчанию, подчеркивание помогает пользователю понять, что текст является кликабельным.

Визуализация

Пример преобразования подчеркнутой ссылки в стандартную:

HTML Скопировать код <a href="#">🔗 Эта ссылка подчеркнута</a>

Применяем CSS:

CSS Скопировать код a { /* Прощай, подчеркивание! */ text-decoration: none; }

Получаем ссылку без подчеркивания:

HTML Скопировать код <a href="#" style="text-decoration: none;">🔗 Стандартная ссылка</a>

Осознание типичных подводных камней CSS

Стоит обратить внимание на такие моменты, как:

Наследование: Родительские элементы могут передавать свойство text-decoration дочерним элементам, поэтому важно понимать, как правильно использовать селекторы.

Родительские элементы могут передавать свойство дочерним элементам, поэтому важно понимать, как правильно использовать селекторы. Совместимость: Проверяйте отображение стилей в различных браузерах.

Проверяйте отображение стилей в различных браузерах. Резервные стили: Не забывайте о старых версиях браузеров, которые могут не поддерживать некоторые свойства CSS.

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