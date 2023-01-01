Удаление подчёркивания у ссылок в HTML без CSS#Основы HTML #CSS и верстка #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для отключения подчеркивания ссылок примените свойство
text-decoration: none; к тегу
<a>:
a {
/* Нам не нужно подчеркивание */
text-decoration: none;
}
Этот код воздействует на все ссылки на сайте, делая их дизайн современным и упорядоченным.
Предпочтение CSS внешним стилям
Стоит избегать прямого добавления
text-decoration к элементам
<a> и вместо этого применять стили отдельно от HTML кода. Это позволяет:
- Упростить сопровождение: Менять стили каждой отдельной ссылки – не самая приятная задача. Проще сделать это в одном месте.
- Обеспечить единообразие: Используйте универсальные стили для всего сайта, храните их в одном месте вместо разброса по всему коду.
- Увеличить производительность: Браузер кэширует единственный CSS-файл, что ускоряет загрузку страниц.
Поэтому, применяйте внешний CSS-файл или внедряйте стили в тег
<head>:
/* Добавим статусу ссылок еще больше элегантности, уберем подчеркивание! */
a { text-decoration: none; }
Можно создать CSS-класс для конкретных ссылок:
/* Уникальный класс для ссылок без подчеркивания */
a.nounderline {
/* Откажемся от подчеркивания! */
text-decoration: none;
}
И привязать его в HTML:
<!-- Благодаря классу 'nounderline' не найдется места подчеркиванию -->
<a href="#" class="nounderline">Ссылка без подчеркивания</a>
Нельзя забывать о специфике CSS-селекторов, которая может повлиять на финальное применение стилей.
Корректировка стиля при состояниях hover и visited
Чтобы убрать подчеркивание при наведении курсора, используйте псевдокласс
:hover:
/* Отключаем подчеркивание при наведении */
a:hover { text-decoration: none; }
А для учета посещенных ссылок задайте стили
:visited, чтобы подчеркивание не возникало заново:
/* Посещенные ссылки отображаются без подчеркивания */
a:visited { text-decoration: none; }
Соблюдение принципа разделения обязанностей
Добивайтесь четкого разделения структуры (HTML) и оформления (CSS). Избегайте внедрения стилей в HTML-теги, например, через
<a style="text-decoration: none;">, чтобы не усложнять дальнейшую работу над кодом.
Учет масштабируемости и доступности
На крупных сайтах внешний CSS-файл облегчает управление стилями. К тому же, для поддержания доступности убедитесь, что ссылки без подчеркивания отличаются от остального текста. По умолчанию, подчеркивание помогает пользователю понять, что текст является кликабельным.
Визуализация
Пример преобразования подчеркнутой ссылки в стандартную:
<a href="#">🔗 Эта ссылка подчеркнута</a>
Применяем CSS:
a {
/* Прощай, подчеркивание! */
text-decoration: none;
}
Получаем ссылку без подчеркивания:
<a href="#" style="text-decoration: none;">🔗 Стандартная ссылка</a>
Осознание типичных подводных камней CSS
Стоит обратить внимание на такие моменты, как:
- Наследование: Родительские элементы могут передавать свойство
text-decorationдочерним элементам, поэтому важно понимать, как правильно использовать селекторы.
- Совместимость: Проверяйте отображение стилей в различных браузерах.
- Резервные стили: Не забывайте о старых версиях браузеров, которые могут не поддерживать некоторые свойства CSS.
Полезные материалы
- text-decoration – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Полный обзор свойств декорирования текста.
- Свойство text-decoration в CSS — Управление стилем подчеркивания через
text-decoration.
- text-decoration | CSS-Tricks — Детальные примеры и инструкции по использованию свойства text-decoration.
- Основы специфичности в CSS | CSS-Tricks — Важность специфичности в CSS и ее влияние на стили ссылок.
- :visited – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Стилизация посещенных ссылок.
- Принципы каскадирования и наследования стилей – Изучение веб-разработки | MDN — Работа с применением и переопределением стилей.
Ксения Сорокина
веб-техредактор