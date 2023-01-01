Удаление маркеров из списка HTML: способы в CSS#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы убрать маркеры, определите для свойства
list-style значение
none в вашем списке
<ul>. Вот пример:
ul.no-bullets {
list-style: none;
}
Затем примените класс
.no-bullets к вашему списку
<ul>:
<ul class="no-bullets">
<li>Элемент 1</li>
<li>Элемент 2</li>
</ul>
Теперь маркеры исчезли!
Руководство по устранению проблем с исчезающими маркерами
Рассмотрим типичные проблемы, когда маркеры отказываются исчезнуть:
Конфликт специфичности
Селекторы с большей специфичностью имеют приоритет над менее специфичными. Допустим, селектор по идентификатору:
#myUL {
list-style: none; /* Маркерам здесь не место. */
}
Проверьте изменения в различных браузерах — Chrome, Safari и других, чтобы убедиться, что маркеры ушли везде.
Неприменяемый 'none'
Если маркеры всё ещё видны после
list-style: none;, попробуйте использовать явное
list-style-type: none;.
ul {
list-style-type: none; /* Прощай, маркеры! */
}
Инлайн стили—это последняя мера, когда нужно перебить упрямые стили.
<ul style="list-style: none;">
<!-- Где маркеры? Ааа, их нет! -->
</ul>
Проверьте, чтобы внешние стили загружались после инлайновых, для избежания конфликтов в CSS.
Визуализация
Представьте модный показ (👠🕶️), где каждый
li — это модель, а маркер — неуместный аксессуар.
<ul style="list-style-type: none;">
<li>👗 – Без точек!</li>
<li>👔 – Непринужденно и стильно!</li>
<li>👖 – Весь акцент на фасоне!</li>
</ul>
И в результате преобразуется:
До: 👟 •, 👕 •, 👓 •
После: 👟, 👕, 👓
Удалив маркеры, мы даем возможность контенту выделиться без отвлекающих факторов.
Список действий по отладке, когда маркеры не убираются
Если маркеры по-прежнему остаются на месте, проверьте следующие аспекты:
Используете ли вы правильные селекторы?
Убедитесь, что CSS-правило применено в родителя
<ul>, а не к дочерним элементам
<li>.
Присутствует ли конфликт стилей?
Ищите стили с большей специфичностью, которые могут перебить
list-style: none;.
Используете ли вы CSS-фреймворки?
Фреймворки, например Bootstrap, могут иметь свои стили для списков. Поищите решения, направленные на работу с вашим фреймворком.
Причина ли проблемы стандартные стили браузера?
User-agent стили могут мешать. Используйте CSS-reset или normalize.css.
Предотвращение проблем, чтобы маркеры не появились снова
Чтобы маркеры не вернулись, учитесь на следующих ошибках:
Опечатки в CSS
Ошибки в коде, например, пропущенная запятая, могут сделать ваши стили непригодными. Проверьте код.
Нежелательное наследование
Свойство
list-style может быть унаследовано. Будьте внимательны к родительским элементам, которые могут перебить ваши стили.
Внешние стили не загружаются
Проверьте, что URL ваших стилей верен и стили загружаются.
Кеширование
Браузеры могут использовать закешированные данные. Попробуйте обновить страницу с очисткой кеша (Ctrl+F5).
Полезные материалы
- Свойство CSS list-style-type — Подробное руководство по использованию свойства list-style-type.
- list-style – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Исчерпывающее руководство по свойству list-style от Mozilla.
- html – Может ли нумерованный список выглядеть как 1.1, 1.2, 1.3 вместо 1, 2, 3 с помощью CSS? – Stack Overflow — Интересное обсуждение о настройке пользовательской нумерации в списках с помощью CSS.
- list-style | CSS-Tricks — Сборник трюков для работы со списками.
- Свойство CSS list-style — Обучение по работе со свойством CSS list-style.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда