Удаление маркеров из списка HTML: способы в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы убрать маркеры, определите для свойства list-style значение none в вашем списке <ul> . Вот пример:

CSS Скопировать код ul.no-bullets { list-style: none; }

Затем примените класс .no-bullets к вашему списку <ul> :

HTML Скопировать код <ul class="no-bullets"> <li>Элемент 1</li> <li>Элемент 2</li> </ul>

Теперь маркеры исчезли!

Руководство по устранению проблем с исчезающими маркерами

Рассмотрим типичные проблемы, когда маркеры отказываются исчезнуть:

Конфликт специфичности

Селекторы с большей специфичностью имеют приоритет над менее специфичными. Допустим, селектор по идентификатору:

CSS Скопировать код #myUL { list-style: none; /* Маркерам здесь не место. */ }

Проверьте изменения в различных браузерах — Chrome, Safari и других, чтобы убедиться, что маркеры ушли везде.

Неприменяемый 'none'

Если маркеры всё ещё видны после list-style: none; , попробуйте использовать явное list-style-type: none; .

CSS Скопировать код ul { list-style-type: none; /* Прощай, маркеры! */ }

Инлайн стили—это последняя мера, когда нужно перебить упрямые стили.

HTML Скопировать код <ul style="list-style: none;"> <!-- Где маркеры? Ааа, их нет! --> </ul>

Проверьте, чтобы внешние стили загружались после инлайновых, для избежания конфликтов в CSS.

Визуализация

Представьте модный показ (👠🕶️), где каждый li — это модель, а маркер — неуместный аксессуар.

HTML Скопировать код <ul style="list-style-type: none;"> <li>👗 – Без точек!</li> <li>👔 – Непринужденно и стильно!</li> <li>👖 – Весь акцент на фасоне!</li> </ul>

И в результате преобразуется:

Markdown Скопировать код До: 👟 •, 👕 •, 👓 • После: 👟, 👕, 👓

Удалив маркеры, мы даем возможность контенту выделиться без отвлекающих факторов.

Список действий по отладке, когда маркеры не убираются

Если маркеры по-прежнему остаются на месте, проверьте следующие аспекты:

Используете ли вы правильные селекторы?

Убедитесь, что CSS-правило применено в родителя <ul> , а не к дочерним элементам <li> .

Присутствует ли конфликт стилей?

Ищите стили с большей специфичностью, которые могут перебить list-style: none; .

Используете ли вы CSS-фреймворки?

Фреймворки, например Bootstrap, могут иметь свои стили для списков. Поищите решения, направленные на работу с вашим фреймворком.

Причина ли проблемы стандартные стили браузера?

User-agent стили могут мешать. Используйте CSS-reset или normalize.css.

Предотвращение проблем, чтобы маркеры не появились снова

Чтобы маркеры не вернулись, учитесь на следующих ошибках:

Опечатки в CSS

Ошибки в коде, например, пропущенная запятая, могут сделать ваши стили непригодными. Проверьте код.

Нежелательное наследование

Свойство list-style может быть унаследовано. Будьте внимательны к родительским элементам, которые могут перебить ваши стили.

Внешние стили не загружаются

Проверьте, что URL ваших стилей верен и стили загружаются.

Кеширование

Браузеры могут использовать закешированные данные. Попробуйте обновить страницу с очисткой кеша (Ctrl+F5).

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