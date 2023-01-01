Удаление контура выбранного элемента в CSS: доступность#CSS и верстка #Доступность (ARIA) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы избавиться от рамки фокуса, которую Firefox накладывает на элемент select с помощью псевдокласса
-moz-focusring, примените стили CSS
color и
text-shadow. Затем установите значение свойства
outline как
none для элемента select в состоянии focus.
select:-moz-focusring {
color: transparent; // Сделаем текст прозрачным при активации рамки фокуса. Интересное решение, не правда ли? 😜
text-shadow: 0 0 0 #000; // Используем цвет тени текста вместо его основного цвета.
}
select:focus {
outline: none; // И никакой рамки!
}
Скрупулезный подход к интерфейсу без ущерба для доступности
При удалении рамок, не забывайте о поддержании доступности. Навигация с помощью клавиатуры — значимый аспект!
Улучшаем элементы для оптимизации интерфейса
- Уменьшение отступов и рамок с использованием
::-moz-focus-innerв Firefox придаст удобство.
- Улучшите стилизацию выпадающих списков с помощью библиотек типа Select2.
- Отображайте статус элемента, добавляя собственные стрелки для списков.
Основы совместимости — как избежать проблем в разных браузерах
- Используйте Modernizr для отслеживания возможностей браузеров, с упором на те, что вы используете.
- Применяйте
rgba(0,0,0,0)в IE9 для создания прозрачности.
- Для Firefox-специфичных CSS используйте директиву
@-moz-document.
Ладим доступность и эстетику
При стремлении к идеальному дизайну, не забывайте о функциональности. Важно достичь баланса между ними.
Дизайн не должен уронить доступность
- Подчеркните важность визуальных сигналов в усовершенствованной навигации через клавиатуру.
- С помощью CSS reset добейтесь единого вида стилей в различных браузерах.
- Убедитесь, что изменение стилей не вызовет конфликтов на других страницах или с другими элементами.
Противостояние красоты и удобства использования
- Стремитесь к гармонии между впечатляющим визуальным интерфейсом и комфортным пользовательским опытом.
- Готовьтесь к тому, что обновления браузеров могут внести изменения в стили.
- Оценивайте возможности использования псевдокласса
:focus-visibleдля стилизации фокуса в будущем.
Визуализация
Продемонстрируем, как можно убрать рамку фокуса у выпадающего списка в Firefox:
Ситуация с рамкой фокуса в Firefox 🦊
До: [🔲(⚪️)] После: [🔲]
Толкование:
- ⚪️ представляет контур, подчеркивающий фокус на элементе select.
- Наша задача — убрать эту рамку и сделать её в соответствии с дизайном!
CSS магия:
select:focus {
outline: none; // Волшебство! Рамка исчезла. 🎩✨
}
Фокус сохранён, но он теперь меньше привлекает внимание!
Повышение управляемости — шаг к изысканности интерфейса
Погрузимся в детали разработки, сделав обычный выпадающий список действительно дизайнерским поделием!
Внедрение эстетики и повышение производительности
- Используйте SVG для создания персонализированных иконок, заменяя стандартные стрелки и элементы списков.
- Правильное расположение форм с помощью CSS Grid и Flexbox позволит адаптировать интерфейс.
- Применяйте ARIA роли и атрибуты для обеспечения доступности настраиваемых компонентов.
Отшлифовка кода для безупречного интерфейса
- Добавьте немного JavaScript для создания интерактивных эффектов фокусировки.
- Библиотеки вроде Choices.js предоставят дополнительные функции выпадающему списку и встроенные и опции доступности.
- Реализуйте полифиллы для компенсации пропусков в совместимости старых версий браузеров.
Полезные материалы
- :focus-visible – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — подробное руководство по псевдоклассу
:focus-visibleот MDN.
- :focus-visible | CSS-Tricks — исчерпывающий анализ применения
:focus-visibleот портала CSS-Tricks.
- css – Как убрать пунктирную рамку у КНОПОК, так же как и у ссылок, в Firefox? – Stack Overflow — ответы сообщества Stack Overflow на вопросы о настройке рамок фокуса в Firefox.
- Основы CSS для пользовательского интерфейса, уровень 4 — официальная спецификация W3C по CSS с ориентацией на пользовательский интерфейс.
- Быстрый совет: никогда не удаляйте CSS контуры – Проект A11Y — статья о значимости рамок фокуса для доступности от команды проекта A11Y.
- "focus-visible" | Can I use... Поддержка таблиц для HTML5, CSS3 и прочего — таблица совместимости браузеров для
:focus-visible.
- WebAIM: Доступность с клавиатуры — акцент на важности доступности управления с клавиатуры в контексте качественного пользовательского опыта.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда