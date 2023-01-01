Удаление классов по шаблону в jQuery: метод removeClass

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Быстрый ответ

Применим метод attr() и регулярные выражения в jQuery, чтобы удалять классы, соответствующие заданной маске:

JS Скопировать код $('.element').attr('class', function(i, cls) { // Замените "wild-" на нужную маску классов 👮‍♀️ return cls.replace(/wild-\S+/g, ''); });

Подставив вместо "wild-" вашу маску, вы сможете удалить все классы, начинающиеся с этой маски, у элементов с классом .element .

Разбираемся с функцией .removeClass()

Функция removeClass() может принимать функцию обратного вызова, что даёт возможность фильтровать классы:

JS Скопировать код $("#hello").removeClass(function(index, classNames) { // Так мы исключаем классы, начинающиеся на "color-" 🥾💔 return (classNames.match(/(^|\s)color-\S+/g) || []).join(' '); });

Так удаляются все классы, начинающиеся с "color-", прямо как билет в один конец в бездну.

Маски с помощью плагинов

Силу jQuery можно увеличить с помощью плагинов jQuery. Можно думать о плагинах как о персональных тренерах, укрепляющих ваш код новыми возможностями:

Плагин jQuery alterClass : Повышает удобство работы с масками в именах классов.

: Повышает удобство работы с масками в именах классов. Пользовательская функция $.fn.removeClassStartingWith : Позволяет удалять классы по выражению.

Плагины, такие как removeClassRegex, используют регулярные выражения для ещё большей эффективности.

Понимание регулярных выражений

Если регулярные выражения были бы персонажами комиксов, то их суперспособностью была бы маскировка. Они идеальны для нахождения соответствий по шаблону из-за следующих свойств:

Флаг 'g' (глобальный поиск) : Позволяет найти все соответствующие элементы, а не только первый.

: Позволяет найти все соответствующие элементы, а не только первый. Символы '^' и '\s': Гарантируют точность выбора нужных нам классов.

Регулярные выражения — это герои, которые не носят плащей.

Эффективное использование ресурсов

Учтите, что удаление классов в соответствии с маской может потребовать достаточного количества ресурсов. Используйте методы удаления классов обдуманно, чтобы не вызвать замедление работы сайта.

Визуализация

Представьте себя садовником, который обрезает живые изгороди — но вместо ветвей у вас классы:

Markdown Скопировать код Перед: 🌳🎨🌟🔵🟢🔴🌳 (Куст с классами-украшениями) Действие: 🧑‍🌾✂️🎨* (Срезаем все классы-украшения) После: 🌳🌳 (Куст без лишних классов)

$('div').removeClass('color-*'); // Будто говорим: "Уходите, цветные классы! Этому кусту нужно пространство!"

Суть в том, чтобы обрезать классы элементов по маске, где символ * представляет любую последовательность символов после общей части имени класса.

Практическое применение

Освоив мощный инструмент, узнаем, как его можно использовать на практике с помощью Array.filter :

JS Скопировать код $('.element').attr('class', function(index, cls) { var currentClasses = cls.split(/\s+/); var desiredClasses = currentClasses.filter(function(c) { // Если класс начинается на "wild-", мы его игнорируем 👀🙈 return !c.startsWith('wild-'); }); return desiredClasses.join(' '); });

Здесь Array.filter приходит на помощь в тех браузерах, где функция startsWith() еще не поддерживается.

Приспособление к различным ситуациям

Креативное решение проблем под разнообразные ситуации:

Динамические имена классов : Если классы постоянно меняются, создавайте шаблоны регулярных выражений на ходу.

: Если классы постоянно меняются, создавайте шаблоны регулярных выражений на ходу. Сохранение некоторых классов: Данные классы не трогаются и остаются в целости, ведь они являются VIP-классами.

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